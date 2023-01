Totti, body shaming per l’ultima foto per Volkswagen: “C’hai er doppio mento… Hai esagerato col cucchiaio”

Francesco Totti è stato preso in giro (anche insultato) per la sua ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Te sta a venì er doppio mento” o ancora “ti sei mangiato le borse di Ilary Blasi”, “ha esagerato col cucchiaio”, sono solo alcuni dei commenti dei follower.

Francesco Totti ingrassato? Body shaming sui social

Secondo i follower, l’ex capitano della Roma avrebbe preso qualche chilo. Una cosa normale visto che Totti ha appeso i scarpini al chiodo già da più di cinque anni. E come accade a tutti, nonostante l’attività fisica di ogni giorno, i ritmi non sono più quelli di un tempo. Per molti dei suoi detrattori la colpa è della nuova compagna Noemi Bocchi: “È per lei che sei diventato così, ti sei lasciato andare. Torna da Ilary, guarda cosa ti sta facendo questa sfasciafamiglie” scrive malignamente qualcuno.

In molti però lo difendono. Anche perché sicuramente Totti, rispetto a chi lo ha preso di mira, è ben più attivo dal punto di vista atletico visto che gioca assiduamente a Padel o a Calcio a 8.