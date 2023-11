Truffa delle multe (false) a Milano: inquadri il QR code, paghi 25 euro… FOTO

A Milano circola la truffa delle multe, che sfrutta il logo del Comune per ingannare i cittadini. Un foglietto somigliante in tutto e per tutto a una multa, con la scritta “Notifica di violazione”, viene lasciato sul parabrezza delle auto in sosta, sotto il simbolo del Comune.

Truffa delle multe (false) a Milano

Il passo successivo della truffa invita i destinatari a collegarsi tramite il QR code fornito per effettuare il pagamento di una sanzione di 25 euro. Viene promesso uno sconto del 50 per cento se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni. Tuttavia, la Polizia locale ha prontamente avvertito i cittadini che si tratta di una truffa e ha esortato a non seguire le indicazioni riportate sul foglietto.

Gli indizi per smascherare la truffa

Un elemento chiave per smarcherare la truffa, è la data presente sul verbale, ovvero 29 novembre 2024 (29/11/2024). Inoltre, la somma indicata da versare è erronea, così come l’ammontare dello sconto (che è del 30 per cento per il pagamento anticipato). È fondamentale sottolineare che le vere multe per divieto di sosta non vengono più lasciate sul parabrezza, ma vengono notificate attraverso il fascicolo del cittadino e inviate a casa per posta.

