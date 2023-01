Il gatto che vince un premio per la richiesta di risarcimento più bizzarra

Rafa è un gatto misto siberiano di Seattle che è sopravvissuto a una caduta di 14 metri e a una lunga notte nelle fogne. È lui il vincitore del 14° Hambone Award, un premio che il il Nationwide Pet Insurance, il primo e più grande fornitore di assicurazioni per animali domestici americano, ha istituito per onorare la richiesta di assicurazione per animali domestici più strana. Il premio prende il nome dal primo vincitore, un cane intrappolato in un frigorifero che, per sopravvivere, fu costretto a mangiare un intero prosciutto del Ringraziamento.

Una storia incredibile, finita bene

La fuga di Rafa da casa per un’avventura all’aria aperta si è presto rivelata spaventosa. Dopo il balzo nel vuoto, Rafa si è ritrovato intrappolato in fondo a un tubo di scarico, seduto nell’acqua gelida che gli arrivava al collo con una tempesta che si avvicinava rapidamente. Quando la famiglia di Rafa ha sentito dei miagolii provenire dalla grata della fogna, ha immediatamente chiamato i rinforzi e presto ha avuto aiuto dai vigili del fuoco, dal soccorso degli animali, dai servizi pubblici di Seattle, da Roto-Rooter e da diversi vicini dedicati che pianificano, scavano e tagliano il tubo. Dopo un’estrazione riuscita e il ricongiungimento con la sua famiglia, Rafa è stato curato per una grave ipotermia e altre complicazioni, trascorrendo una settimana in terapia intensiva prima di riprendersi completamente.

Questa disavventura, finita per il meglio, ha reso Rafa il vincitore del primo premio del trofeo Hambone: una carta regalo da $ 1.000 e una donazione di $ 1.000 a suo nome a un ente di beneficenza per animali domestici di sua scelta.