Botte al cane in strada, denunciato clochard a Reggio Calabria

La Polizia Locale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi è intervenuta per salvare un cane di piccola taglia che veniva maltrattato da un clochard di nazionalità ceca di 45 anni. I fatti sono avvenuti su corso Garibaldi a seguito di segnalazione. La pattuglia intervenuta ha potuto accertare come il possessore dell’animale stesse percuotendo il cane. Alcuni passanti e la telecamera di sorveglianza posizionata nei pressi del luogo hanno confermato i maltrattamenti. Oltre ad essere percosso, il cane è stato preso tra le braccia e scaraventato a terra. L’animale era in evidente stato di sofferenza: è stato sottratto al senza fissa dimora e affidato alle cure di una veterinaria volontaria. L’uomo era privo di documenti ed è stato denunciato per maltrattamento di animali.