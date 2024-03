Una donna ha utilizzato Instagram per rivelare l’identità della persona responsabile della morte della sua cagnolina avvenuta il 16 marzo scorso a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso. L’uomo, individuato e denunciato dai carabinieri, è stato indicato come il padre della donna. Attraverso un post su Instagram, la donna ha mostrato chiaramente l’uomo accusato: suo padre. “Quella che vedete – ha scritto – è la vera ragione per cui il mio cane è morto, volete il nome del colpevole: eccolo. Proprio così, mio padre”. L’uomo ha lanciato la cagnolina dal finestrino dell’auto, avvolta in un lenzuolo rosso. L’animale, 18 anni, era malato. Le ferite e traumi a corpo e testa dovuti all’impatto con l’asfalto le hanno fatto trascorrere le ultime ore di vita in agonia.

Nel tentativo di individuare i responsabili, sono intervenuti anche i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali e il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, che aveva lanciato un appello alla comunità locale. La cagnolina, trovata ferita da una passante e subito segnalata all’ENPA, era stata portata in una clinica veterinaria locale, ma purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa dei gravi traumi riportati. L’ENPA, tramite i social media, ha commentato: “Sarà fatta giustizia – per una generazione che distrugge abbiamo le nuove generazioni che costruiscono”.