L’esotico gatto Himalayano è una razza felina che deriva dall’incrocio tra il gatto persiano e il gatto siamese. Questo incrocio è stato effettuato nel 1930 negli Stati Uniti, con l’obiettivo di creare una razza che unisse le caratteristiche estetiche e di personalità di entrambe le razze di origine.

Il gatto Himalayano ha ereditato dal gatto persiano il pelo lungo, il corpo tarchiato e muscoloso, il carattere tranquillo e la dolcezza. D’altra parte, dal gatto siamese ha ereditato il muso lungo, le orecchie grandi e il carattere giocoso e socievole.

La sua storia

Alcuni allevatori Americani di gatti persiani e siamesi, negli anni ’30, iniziarono a incrociare le due razze per creare un gatto che avesse le caratteristiche estetiche e di personalità di entrambe. Il nome “Himalayano” fu scelto per via della colorazione del manto. Il corpo bianco e le estremità scure ricordano la colorazione delle montagne dell’Himalaya.

Oggi è razza molto amata in Italia, è fra i gatti più ricercati. Il suo costo non è per tutte le tasche e può variare a seconda dell’allevamento e della qualità del cucciolo. In media, un gatto Himalayano in Italia può costare tra i 500 e i 1500 euro, ma ci sono anche esemplari di qualità superiore che possono superare i 2000 euro.

Per avere un gatto Himalayano in Italia è importante rivolgersi a un allevamento serio e affidabile, che abbia esperienza nella selezione e nella cura di questa razza. È importante fare attenzione a eventuali truffe o venditori poco scrupolosi, che potrebbero proporre cuccioli di qualità scadente o malati.

Taglia, peso e alimentazione

È una razza di taglia media, che può pesare tra i 3 e i 6 kg. Ha un corpo robusto e muscoloso, con un pelo lungo e morbido che richiede cure costanti per evitare nodi e infeltrimenti.

Per quanto riguarda l’alimentazione, il gatto Himalayano ha bisogno di una dieta equilibrata e completa, che gli fornisca tutti i nutrienti di cui ha bisogno per la sua crescita e il suo benessere. È importante scegliere un cibo di qualità, adatto alle sue esigenze nutrizionali e che preveda l’apporto di vitamine, minerali e proteine di alta qualità.

Perché averne uno

L’esotico gatto Himalayano è un animale molto affettuoso e socievole, che ama la compagnia dei suoi padroni e dei suoi simili. È un animale molto giocoso e curioso, che si adatta bene alla vita in appartamento ma ha bisogno di spazio e di stimoli per mantenere il suo equilibrio psicofisico.

È una razza molto amata grazie alla sua bellezza e alla sua dolcezza. Se si desidera avere un esemplare di questa razza, è importante scegliere un allevamento serio e affidabile, e dedicargli le cure e l’attenzione necessarie per garantirgli una vita sana e felice. L’esotico gatto Himalayano sarà il compagno di vita che stavate aspettando.