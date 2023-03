Una nuova specie di ragno gigante è stata scoperta nel Queensland centrale, in Australia, dagli scienziati del Queensland Museum. E’ stata chiamata Euoplos Dignitas. Si tratta di un grande ragno botola che vive in habitat boschivi aperti e costruisce le sue tane nel terreno delle regioni del Queensland centrale.

Nuova specie di ragno gigante scoperta in Australia

Il nome di questa nuova specie deriva dal latino Dignitas (dignità o grandezza), in virtù delle dimensioni considerevoli del ragno. Il nome rende anche omaggio al Progetto DIG, che ha sostenuto la ricerca volta a comprendere meglio la biodiversità del Queensland. Questa specie è nota solo in pochissime località del Queensland centrale e ha perso gran parte del suo habitat a terra, il che rende probabile che sia una specie in via di estinzione.

La ricerca è stata condotta dal Paul Oliver, Senior Curator Terrestrial Vertebrates (Queensland Museum) e dal Michael Rix, Principal Scientist (Terrestrial Biodiversity) e Curator di Arachnology (Queensland Museum) in collaborazione con DES (Department of Environmental Science) squadra specie minacciate e Boobook Consulting.