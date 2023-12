Il principe Harry è stato vittima di hackeraggio telefonico e gli editori lo sapevano: lo ha stabilito un tribunale di Londra.

Il principe Harry ha ottenuto la più grande vittoria nella sua guerra legale contro i tabloid britannici quando l’Alta Corte di Londra ha stabilito che è stato vittima di un’attività di phone-hacking e di altri atti illeciti da parte dei giornalisti del Mirror Group con la consapevolezza dei loro editori.

Il figlio minore di Re Carlo, che è diventato il primo reale britannico da 130 anni a questa parte a testimoniare in tribunale quando è comparso in un processo a giugno, ha ricevuto un risarcimento di 140.600 sterline (circa 190 mila euro) dopo che il giudice ha stabilito che era stato preso di mira dai giornalisti che lavoravano per il Mirror Group Newspapers (MGN).

La conclusione del giudice, secondo cui i direttori del Daily Mirror, del Sunday Mirror e del Sunday People erano a conoscenza degli illeciti, avvalora la tesi sostenuta da Harry, secondo cui i vertici della stampa erano a conoscenza degli illeciti e li avevano coperti.

“Oggi è un grande giorno per la verità e per la responsabilità”, ha dichiarato Harry, che non era presente in tribunale, in una dichiarazione letta dal suo avvocato David Sherborne.

Il principe ha chiesto che le autorità prendano provvedimenti contro coloro che sono stati identificati per aver violato la legge.

Secondo la sentenza, tra i redattori che erano a conoscenza del “diffuso” comportamento illecito c’era il famoso giornalista Piers Morgan, direttore del Daily Mirror dal 1996 al 2004, che è diventato uno dei principali critici di Harry e Meghan.

Morgan ha risposto con una dichiarazione di sfida, affermando che la missione di Harry non era quella di riformare la stampa, ma di distruggere la monarchia con Meghan.

“Voglio anche ribadire, come ho sempre detto, da molti anni a questa parte, che non ho mai hackerato un telefono o detto a qualcun altro di hackerare un telefono”, ha detto ai giornalisti fuori da casa sua. “E nessuno ha prodotto alcuna prova concreta per dimostrare che l’ho fatto”.

Harry era uno dei circa 100 ricorrenti – tra cui attori, star dello sport, celebrità e persone semplicemente legate a personaggi di alto profilo – che avevano fatto causa alla MGN per accuse di hacking telefonico e raccolta illegale di informazioni tra il 1991 e il 2011.

Lui e altre tre persone sono state scelte come casi di prova e il processo ha preso in considerazione 33 articoli dei circa 140 che egli sosteneva essere il risultato di un comportamento illegale nel corso di 15 anni a partire dal 1996.

Il giudice Timothy Fancourt ha concluso che 15 racconti sono il risultato di atti illeciti e che il telefono di Harry “è stato violato solo in misura modesta”.

Nella sua sentenza, Fancourt ha concluso che dal 1996 al 2011 la MGN è stata soggetto di un’ampia attività di hacking e di attività illecite, come il “blagging”, ovvero l’acquisizione di informazioni con l’inganno, che si sono protratte anche mentre era in corso un’inchiesta pubblica sulle pratiche illecite dei giornali britannici.

Tuttavia, ha affermato che il consiglio di amministrazione della società è stato tenuto all’oscuro dall’ex amministratore delegato Sly Bailey e dal direttore legale del gruppo.

Ha affermato che essi hanno nascosto il comportamento illecito non solo agli altri direttori, ma anche al parlamento, a un’inchiesta pubblica sugli standard della stampa tra il 2011 e il 2012, agli azionisti e al pubblico – e all’Alta Corte in un precedente processo del 2015.

Un portavoce di MGN ha dichiarato: “Accogliamo con favore la sentenza di oggi che dà all’azienda la chiarezza necessaria per andare avanti rispetto a eventi che hanno avuto luogo molti anni fa”.

“Laddove si sono verificati illeciti storici, ci scusiamo senza riserve, ci siamo assunti la piena responsabilità e abbiamo pagato un adeguato risarcimento”.

Il caso MGN è solo uno dei quattro che Harry sta portando avanti presso l’Alta Corte. Ha ottenuto il diritto di portare in giudizio un’analoga causa di phone-hacking contro Associated Newspapers, l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, che ha intentato insieme a personalità di alto profilo, tra cui il cantante Elton John.

Anche le accuse di comportamento illecito da parte di News Group Newspapers di News Corp, editrice del Sun, andranno in giudizio.

“Mi è stato detto che uccidere i draghi ti fa bruciare”, si legge nella dichiarazione di Harry. “Ma alla luce della vittoria di oggi e dell’importanza di fare ciò che è necessario per una stampa libera e onesta – è un prezzo che vale la pena pagare. La missione continua”.