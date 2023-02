Selkirk Rex: il gatto dal pelo riccio senza permanente

Una reinterpretazione in chiave bucolica del Selkirk Rex. Synthografia di Gero Giglio

Se è la prima volta che vedete questo gatto non preoccupatevi: qui da noi non se ne vedono ancora molti. La sua origine risale al 1987 ed è stato frutto più del caso che della volontà umana. Alla fine degli anni ’80 nel Montana, Stati Uniti, da una cucciolata uscì fuori una gattina insolitamente rivestita di uno strano pelo molto simile a quello di una pecora. La persona che se ne prese cura da, appassionata della serie TV Moonlighting – le diede il nome Miss DePesto, come il personaggio dai capelli ricci interpretato da Allyce Beasley. Da quella trovatella scaturì una cucciolata, frutto dall’accoppiamento di Miss DePesto con un maschio persiano nero. Dalla coppia nacquero tre gattini dal pelo identico alla madre e tre dal pelo normale. Questa cucciolata dimostrò che le caratteristiche della madre avevano una dominante genetica. Tutti i Selkirk Rex risalgono a Miss DePesto. L’allevatore Jeri Newman, che ne ha selezionato il primi esemplari, ha dato alla razza il nome del suo patrigno, “Selkirk”, rendendo questa la prima e unica razza di gatto a essere chiamata con il nome di una persona reale.

Pelo a pecorella ma spirito indipendente

Quando nasce un Selkirk Rex ha già visibili i suoi caratteristici ricci. Questi poi scompaiono intorno ai 2-3 mesi, per poi riformarsi intorno agli 8-10 mesi, più lunghi ed evidenti, dandogli quell’impressione visiva e tattile di agnellino lanoso. Esistono due varianti: una a capello lungo, come quella nel video, e una a pelo corto più rara in cui l’animale ha mantello denso, felpato e con un fitto sotto-pelo.

I gatti adulti possono arrivare tra i 4-6 chili nei maschi, e i 3-5 chili nelle femmine.

Il Selkirk Rex è un gatto mansueto che sa adattarsi bene alla vita familiare, ama avere un suo luogo riservato dove passare il tempo in tranquillità. Non è un gatto scontroso: è solo molto geloso della sua privacy. Non è sempre attaccato ai suoi padroni. Questo suo carattere indipendente gli fa sopportare particolarmente bene la solitudine.

Questa sua natura lo rende un po’ sospettoso o timoroso con gli estranei e anche la convivenza con altri gatti o cani non è scontata. Gestisce bene il rapporto con i bambini se questi sanno rispettare i suoi spazi. Se in casa c’è presente un Selkirk Rex è utile prima educare i bambini a rispettarlo e a lasciargli momenti di privacy.

Il costo di una vita lunghissima

Fra i gatti di razza non è tra le più costose. Un cucciolo da allevamento si aggira tra i 500 e gli 800 euro. Il prezzo varia in base al suo allevatore e alla purezza della razza, all’età e al sesso. Data la rarità i gatti a pelo corto potrebbero costare sensibilmente di più.

Il gatto Selkirk Rex ha una costituzione solida e una salute eccellente, Può sviluppare otiti o altre malattie del dotto lacrimale. Occorre quindi curare l’igiene di orecchie e occhi. Questa salute così forte fa della longevità della razza un tratto caratteristico. Infatti la vita media di uno Selkirk Rex parte da un già sostanzioso 12 anni, fino ad arrivare tranquillamente ai 20. Questo fa di lui un vero compagno di un lunghissimo tratto delle nostre vite.