Vendite in edicola dei giornali quotidiani italiani nel mese di maggio 2022, il trend è sempre quello, il mercato ha perso il solito 10%.

I numeri sono qui sotto, inutile elaborare. Cifre che fanno piangere, ormai siamo a un milione e 182 mila copie vendute in edicola.

Uno potrebbe sognare: la gente rifiuta la carta, legge il giornale su computer, tablet o telefono. Purtroppo la risposta è no.

Anzi, desta preoccupazione invece il modestissimo incremento delle copie digitali, appena il 2%. 10 mila abbonamenti digitali in più, a fronte di 130 mila copie vendute in edicola in media. Poche testate crescono, la maggior parte perde rispetto a un anno fa.

In tutto, 447 mila abbonamenti digitali.

Brutto segno. Due ipotesi. Che gli editori stanno perdendo la sfida tecnologica. Che i giornali non soddisfano più i lettori a prescindere dal mezzo, carta o digitale che sia.

Il tutto mentre Google e Facebook si pappano quasi per intero la pubblicità, portano i soldi all’estero, non pagao le tasse in Italia e il Governo e i partiti stanno a guardare, inerti e inetti.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di maggio 2022