Formula 1, a Imola trionfo di Verstappen a casa Ferrari, doppietta Red Bull, Leclerc sesto

Formula 1, a Imola, trionfo di Verstappen a casa Ferrari. L’olandese volante ha vinto davanti al compagno di squadra Perez. Dunque doppietta Red Bull. Delusione Ferrari.

Leclerc sesto dopo un errore, out Sainz al primo giro (contatto con Ricciardo). Terzo Norris (McLaren), quarto Russell (Mercedes), quinto Bottas (Alfa Romeo). Due i ritirati: Sainz e Alonso.

Per le Rosse una giornata da dimenticare. Max è uscito da Imola con il bottino pieno: 34 punti e distacco dimezzato da Leclerc, ora distante 27 lunghezze. Comunque la Ferrari è sempre in testa alla classifica costruttori. Leclerc ha ora 86 punti, Verstappen (secondo) con 59. Terzo Perez (54), quarto Russel (49),;quinto Sainz (38).

GRIGLIA DI PARTENZA

Verstappen e Leclerc davanti a tutti. Max ha guadagnato la pole a due giri dalla fine della Sprint Race spegnendo ancora una volta l’urlo ferrarista. Eppure quel n bruciante scatto rosso (da 0 a 200 km/h in 4”87) aveva illuso il popolo di Imola in un piovoso sabato comunque fiducioso.

Verstappen ha fatto la magia (aiutato da un improvviso calo delle gomme di Leclerc) e buonanotte ai suonatori. Colpa del cosiddetto “Graining”, cioè il fenomeno di affaticamento della superficie del battistrada delle Michelin. Succede. Resta comunque l’impressione (fondata) di una Ferrari d’assalto, fortemente competitiva. Attrezzata per gare show. Dietro i giovani leoni, in seconda fila, ancora una Red Bull (Perez) e la Ferrari di Sainz.

UN CIRCUITO DI FORMULA 1 UNICO AL MONDO

Lo chiamano anche “Il piccolo Nurburgring” ma è un accostamento improprio. Imola è Imola. E basta. È Casa Ferrari. È la pista del mito. Punto. Nata per l’intuizione di Checco Costa e con il contributo di Enzo Ferrari e dei fratelli Maserati è stato inaugurato nel 1953. Ed è stato subito spettacolo. È lungo 4.909 metri, ha 12 curve a sinistra e 9 a destra. Qui Bottas con la Mercedes due anni fa ha fatto il record di velocità: 1’13”609 (pole position). Qui Schumacher ha il record di vittorie (7), seguito da altri due fuoriclasse: Prost e Senna.

FORMULA PASSIONE

Ascolti boom, pienoni in pista. Numeri record. L’audience tv è cresciuta del 10% (26% in Italia). Imola ha ospitato nel weekend 130 mila spettatori, oltre 60 mila per la gara. Un dato emblematico: 4 milioni gli spettatori che hanno seguito in tutta Italia – su Sky – la vittoriosa cavalcata di Leclerc nel Gp d’Australia. Mai così tanti da quando la F1 è sulla tv a pagamento.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DELLA FORMULA 1

A Miami (8 maggio). Seguiranno Spagna ( 22) e Monaco (29).