HOCKENHEIM – Flop Ferrari nelle qualifiche del gran premio di Germania di Formula 1. Vettel partirà ultimo dopo aver accusato un problema al turbo mentre Leclerc partirà decimo dopo aver accusato un problema al sistema di pescaggio del carburante. Pole position per il pilota della Mercedes Lewis Hamilton.

Vettel triste al termine delle qualifiche del gran premio di Germania di Formula 1.

”All’uscita dei box ho perso potenza e sono dovuto rientrare”. Un Sebastian Vettel scuro in volto racconta così l’ennesima delusione di quest’anno, per di più sul circuito di casa, dovuto ad un inconveniente al turbo della sua Ferrari.

”Mi sento abbastanza vuoto e’ una amara delusione – aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky – pensavo di avere ottime possibilità perché la macchina andava bene. Ora non ne ho alcuna, devo aspettare domani”.

# DRIVER TIME.

1 HAMILTON 1:11.767

2 VERSTAPPEN 1:12.113

3 BOTTAS 1:12.129

4 GASLY 1:12.522

5 RAIKKONEN 1:12.538

6 GROSJEAN 1:12.851

7 SAINZ 1:12.897

8 PEREZ 1:13.065

9 HULKENBERG 1:13.126.

STATISTICHE POST QUALIFICHE DAL SITO DI SKY SPORT.

– Hamilton, 87^ pole in Carriera (4^ quest’anno, 3^ nel GP di Germania). Alla prossima (che potrebbe essere la prossima settimana) ne avrà 20 più di Schumacher.

– Mercedes, 109^ pole (8^ quest’anno) al 200° GP.

– Hamilton: 141^ prima fila in Carriera (9^ quest’anno, 5^ nel GP di Germania)

– Verstappen, (2° in griglia): 7^ prima fila in Carriera (2^ quest’anno, 1^ nel GP di Germania) EGUAGLIA Eugenio CASTELLOTTI, Patrick DEPAILLER, Bruce MCLAREN, Carlos PACE al 66° posto di tutti i tempi. MAI in pole in carriera.

– Per la 2^ volta, Hamilton e Verstappen partiranno in quest’ordine in prima fila dopo Singapore 2018 (vinse Hamilton).

– Confronto: Mercedes – 41 volte primi nelle 3 di libere > 41 pole e 36 vittorie. Ferrari – 5 volte primi nelle 3 di libere > 2 pole, 1 vittoria.

– L’ultimo GP in cui entrambe le FERRARI non si erano qualificate nei primi 9 era Silverstone 2014: Alonso 16° e Raikkonen 18° (meteo variabile in qualifica). L’ultima in cui partirono per penalità al di fuori dei primi 9: USA 2015 (Vettel 13°, Raikkonen 18°: sostituzione PU).