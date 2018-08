SPA (BELGIO) – Incidente in partenza nel Gp del Belgio, prova del mondiale di Formula 1 che si disputa sul circuito di Spa [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. In fondo alla griglia, la McLaren di Fernando Alonso è stata tamponata in frenata dalla Renault di Nico Huelkenberg ed è decollata sopra la Sauber di Charles Leclerc prima di ricadere a terra alla prima curva. I piloti sono rimasti indenni e in pista è entrata la safety car.

Nelle prime file Lewis Hamilton, al via dalla pole position, è stato presto superato dalla Ferrari di Sebastian Vettel, partito al suo fianco. Problemi per Kimi Raikkonen, costretto a rientrare ai box con una gomma forata. La gara è ripresa regolarmente al quarto giro, con l’uscita di pista della safety dopo che la curva 1 è stata ripulita dai detriti.

I piloti coinvolti nell’incidente al via – Alonso, Huelkenberg e Leclerc – sono stati costretti al ritiro. Raikkonen è rientrato in pista dopo aver cambiato pneumatici, cosa che peraltro hanno fatto molti altri piloti che pure non avevano subito danni, e anche Daniel Ricciardo, che ha dovuto cambiare l’alettone posteriore, ha ripreso la corsa ma con due giri di ritardo. In testa c’è Vettel, davanti a Hamilton, alle Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon e alla Red Bull di Max Verstappen. Raikkonen è quindicesimo.