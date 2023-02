Formula 1, le scuderie presentano le monoposto. Tradizione rispettata. Presentazioni prima dei test in Bahrain (23-25 febbraio). Venerdì 3 a New York ha iniziato la Red Bull, chiuderà il 16 febbraio l’Alpine.

La Red Bull sarà ancora la scuderia da battere. Nel 2022 Verstappen ha bissato il titolo vinto nel 2021 e lo ha fatto in modo strabiliante ottenendo 15 successi, mentre il team austriaco si è aggiudicato il campionato Costruttori. La RB 19 è stata svelata a New York con un evento degno di una scuderia campione del Mondo.

Chiaro il team: ”Questo di New York non è stato solo il primo lancio della stagione di Formula Uno, ma stiamo anche pianificando di renderlo il più grande nella storia della Formula Uno “. La vettura con cui Marx Verstappen vuole vincere il terzo titolo consecutivo, ha destato ottime sensazioni. Il Tulipano farà coppia con il messicano Carlos Perez. Squadra che vince non si tocca.

RED BULL 2023: IDEE NASCOSTE, PESO LEGGERO

La RB19 conta su molte soluzioni, anche non appariscenti, preparate dal genio di Adrian Newey considerato uno dei migliori ingegneri della storia della Formula Uno. Come progettista ha vinto 11 titoli iridati: 3 con la Williams, 2 con McLaren, 6 con Red Bull.La nuova vettura adotta un telaio alleggerito di circa 3 kg. A livello di distribuzione dei pesi e dinamica della vettura.

FORMULA 1, LUNEDI 6 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DELLA WILLIAMS

La scuderia inglese e’ impegnata in un lavoro di ricostruzione che ha richiesto più energie e impegno del previsto. Ha detto Jost Capito,team principal nell’ultimo biennio della Williams:”Abbiamo vissuto un biennio abbastanza stancante ed estenuante. Il futuro?James Vowles ha preso il mio posto. E sicuramente offrirà un valido contributo alla rinascita della scuderia britannica verso le zone di vertice. È bravo non solo sul piano tecnico ma anche sotto l’aspetto umano”.

FERRARI, FORMULA 1 NEL GIORNO DI SAN VALENTINO

La scuderia di Maranello presenterà la nuova vettura il 14 febbraio. C’è attesa di conoscere il “Ferrari progetto 675” con cui la nuova Rossa ha il compito di portare a termine il lavoro incompiuto della F1-75. Per carità, la monoposto si era dimostrata molto competitiva nella prima fase dell’anno poi è andata calando vistosamente. La nuova vettura non si discosterà in modo tangibile dal concetto aerodinamico precedente ma sono presenti novità nelle fiancate e una rivoluzione nella power unit.

MERCEDES AL VIA IL 15 FEBBRAIO

La Mercedes conta molto sulla W14. Ha un rifacimento complessivo del fondo e soprattutto un parziale riadattamento del packaging dei radiatori. Confermata la coppia di piloti: il Re Nero Hamilton e il giovane promettente George Russell. La scuderia è già scesa in pista per i test Pirelli. Hamilton dopo il settimo posto della passata stagione con 240 punti conquistati, vuole tornare a correre per la vittoria che nel 2022 non ha mai conquistato. Per lui solo 9 podi, ma non è mai salito sul gradino più alto.