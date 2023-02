Mondiali di sci alpino. Nevi del Monte Bianco. Sulle piste magiche di Courchevel e Meribel (6-19 febbraio). Dodici giorni di gare,13 titoli di assegnare.

Giornata di riserva lunedi 13. E l’Italia c’è, più competitiva che mai: con la valanga rosa e gli uomini-jet ( Dominik Paris e Mattia Casse). Sfideranno gli sciatori più forti del Pianeta come lo svizzero Marco Odermatt e il norvegese Aleksander Kilde, mattatori in Coppa del mondo, fenomeni in almeno tre specialità (discesa, SuperG, gigante).

In campo femminile c’è un trio abituato a vincere. Su tutte la ragazza del Colorado, Michaela Shiffrin, 28 anni ed un palmares strepitoso: 3 podi olimpici,11 Mondiali, 85 vittorie in Coppa del mondo. E con lei la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Lara Gut-Behrami.

ECCO I 24 AZZURRI CONVOCATI PER I MONDIALI

Il presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato i convocati. Nessuna sorpresa: 13 uomini, 11 donne.

UOMINI- Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Stefano Gross, Christophe Innerhofer, Tobias Kastlunger, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Tommaso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer.

DONNE – Marta Bassino, Federica Brignone, Elisa Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Asja Zenere.

CALENDARIO DELLE GARE

Al via lunedì 6 con la combinata femminile. In pista Brignone, Bassino, Curtoni e, a sorpresa, Sofia Goggia. Martedì giornata tutta maschile col SuperG e la combinata maschile slalom. Mercoledì c’è il SuperG femminile e giovedì c’è il SuperG maschile. Poi weekend dedicato alla discesa libera: sabato le donne , domenica gli uomini. Lunedi 13 riposo e quindi una settimana intensa che si concluderà con lo slalom maschile domenica 19.

LE PISTE MAGICHE

Gli uomini gareggeranno sulla “Eclipse” di Courchevel, una pista realizzata in vista proprio dei Mondiali che prevede pendenze massime del 58%. La partenza della discesa è a 2.235 metri. Le donne gareggeranno sulla “Roc De Fer” di Meribel. Pista che ha una pendenza massima del 55%. Il tracciato dello slalom è di 500 metri, quello della discesa di 2.413 metri.

CERIMONIA DI APERTURA DEI MONDIALI

Domenica sera alle 18.30 si è svolta la cerimonia di apertura della manifestazione iridata edizione n. 47.