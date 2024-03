Formula 1. Trionfo Ferrari a Melbourne. Doppietta storica: primo Sainz, secondo Leclerc.Verstappen fuori per un problema di freni. L’altra Red Bull di Perez soltanto quinta. Una domenica così non era prevedibile ma è success. La terza gara del Mondiale 2024 è stata una autentica e meravigliosa sorpresa per il “popolo rosso Ferrari” che alle 5 del mattino aveva deciso di dare ancora una volta fiducia alla Rossa. Ed è stato ampiamente esaudito.

Carlos Sainz ha compiuto una cavalcata meravigliosa coronando un weekend da mattatore. E così è partito in prima fila, a fianco di Verstappen, terzo Norris e quarto Leclerc. In terza fila Piastri (5) e Perez (6) davanti a Russell (7) e la RB-Honda di Tsunoda (8).

CARLOS, IL GUERRIERO

Incredibile. A sole due settimane dall’Intervento di appendicite, Sainz è tornato in pista, ha lottato da par suo e regalato alla Ferrari una vittoria che mancava dallo scorso GP di Singapore. E la magnifica giornata Rossa è stata completata da Leclerc che col secondo posto ha reso speciale il weekend australiano. Terzo e quarto posto per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Solo quinto, come detto, il messicano Perez con la seconda Red Bull, a conferma di come l’alieno sia soprattutto Verstappen, a Melbourne tradito dal freno posteriore destro della sua RB20, esploso dopo il via. A punti anche le Aston Martin di Alonso e Stroll. Top Ten completata da Tsunoda, Hulkenberg e Magnussen. È il caso di ricordare che ancora una volta l’Australia è stata fatale per Verstappen; l’ultima gara in cui era andato ko per un problema tecnico, nell’ormai lontano 2022.

E anche allora a vincere era stata la Ferrari che aveva già messo a segno la doppietta in Bahrain. Poi è finita come sappiamo cioè con un campionato stradominato dal Tulipano. Dunque è presto per i trionfalismi . La coppia Verstappen-Red Bull resta la lepre da inseguire. Non va dimenticato che dopo 43 gare sempre a punti, di cui le ultime 9 sul gradino più alto del podio, questo passo falso di Melbourne ci sta.

LA CLASSIFICA PILOTI

1. Verstappen punti 51, 2. Leclerc 47, 3. Perez 46, 4. Sainz 40, 5. Piastri 28, 6. Norris 27, 7. Alonso 20, 8. Russell 18, 9. Hamilton 8, 10. Stroll 7, 11. Oliver Bearman 6, 12. Tsunoda 4.