Moto GP India. Fantastico Bezzecchi. L’allievo principe di Valentino Rossi ha dominato e vinto il GP India. Caduto Bagnaia. Mondiale riaperto.

Galoppata storica per il talento di Rimini, 24 anni, alfiere del team Mooney VR46 che ha centrato una vittoria limpida, sontuosa. È la sua terza vittoria stagionale che lo porta a -44 da Pecco Bagnaia .

Si annuncia un finale di campionato thrilling. La Ducati esce dal circuito indiano con un successo agrodolce. La doppietta Bezzecchi-Martin ribadisce la superiorità della casa di Borgo Panigale ma lo scivolone del suo campione del mondo accende una spia sulla sua forma nella fase clou della stagione. Bagnaia ha perso l’anteriore della sua Desmodieci ed è finito nella ghiaia.

MOTO GP SPRINT GRIGLIA DI PARTENZA

La Sprint di sabato 23 ha ribadito l’ottima forma di Jorge Martin, primo davanti a Bagnaia staccato di 1”389. Un risultato che gli ha permesso di ridurre le distanze da Pecco (-33). Il debutto a Buddh è da ricordare a lungo.

Così come Bezzecchi non dimenticherà tanto facilmente la pole proprio davanti a Martin, i primi due in griglia di partenza tallonati dalle Honda di Mir (4)e M.Marquez (5) alle spalle di Bagnaia (3). Zarco sesto con la Ducati Pramac. E dopo la Yamaha di Quartararo (7) tre motori Aprilia: Vinales (8), A.Espargaro (9),R.Fernandez (10).

A seguire: Di Gianantonio (11), Binder (12), Nakagami (13), Miller (14), Morbidelli (15),A.Fernandez (16),Oliveira 17), P.Espargaro (18),Bradl (19), Pirro (20). Assenti Luca Marini e Alex Marquez(incidenti e fratture in prova). Marini salterà il Giappone (domenica 1 ottobre, ore 8.00).

GARA, MONOLOGO ROMAGNOLO

Il Moto GP India, gara n.13 (su 20) del Mondiale, inizia in tv alle ore 16.08(italiane). Corsa accorciata di tre giri per il gran caldo. Percorso di 21 giri. Bezzecchi passa in testa al secondo giro. Al quinto Martin passa Bagnaia. A metà gara Bezzecchi ha 3”8 su Martin, vola. Al giro n.14 cade Bagnaia, a otto giri dalla fine; era appena tornato secondo. Errore clamoroso. Lo ha ammesso. Imprendibile Bezzecchi che va a vincere davanti a Martin e Quartararo con pieno merito.

ORDINE DI ARRIVO

1) Bezzecchi 2) Martin 3) Quartararo 4) Binder 5) Mir 6) Zarco 7) Morbidelli 8) Vinales 9)Marquez 10) Fernandez.

MOTO GP CLASSIFICA PILOTI

1) Bagnaia 292, 2) Martin 279, 3) Bezzecchi 248, 4) Binder 193, 5) A.Espargaro, 6) Zarco 154.