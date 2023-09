Moto GP sbarca in India (domenica 24 ore 12), debutto di Nuova Delhi nel motomondiale: Bagnaia ha recuperato dall’incidente, ok anche Bezzecchi

La MotoGP sbarca in India (domenica 24, ore 12). E’ la gara n.13 (su 20) del Mondiale 2023. La pista, a 60 km. da Nuova Delhi, è al debutto nel Moto Mondiale.

La cornice è un misto di folclore e curiosità. Il circuito è stato gradito da tutti i piloti soprattutto per la sicurezza. Ha detto Pol Espargaro:” La sicurezza è più alta di quanto ci aspettassimo”. Ha aggiunto Marco Bezzecchi:” Sono colpito dal rettilineo, è impressionante. Mi sembra addirittura più lungo di Austin”.

Cauto Pecco Bagnaia leader della classifica:” Non sono ancora al 100%, ma sto meglio e pronto alla sfida. Questo circuito mi piace”. Mancheranno al via Alex Rins e Enea Bastianini ( mano e gamba sinistra fratturata). Il ducatista tornerà in pista a metà del prossimo mese in Indonesia. Ha detto:”L’incidente di Barcellona? “ È stato un mio errore”.

DA SAN MARINO A NUOVA DELHI

Il GP San Marino (10 settembre) è andato agli archivi con ottime indicazioni: Jorge Martin è in gran spolvero e a Misano non ha sbagliato nulla. Ma anche Marco Bezzecchi, Dani Pedrosa e Pecco Bagnaia hanno offerto buone sensazioni.

Va aggiunto che Marquez sulla pista della sua ultima vittoria ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori centrando la gara più bella di questa sua travagliata stagione; non rischia in prova ma in corsa ci prova sempre. Va anche ricordata la prova di Pecco Bagnaia che a Misano ha sofferto e lottato per uno dei suoi podi più belli. È sceso dalla moto distrutto tanto da venire aiutato a scendere. Ma tutto è scivolato già alle spalle. Sembra.

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Bagnaia 283, Martin 247, Bezzecchi 218, Binder 173, A. Espargaro 160, Zarco 147, Marini 135, A. Marquez 108, Miller 104, Quartararo 85, Morbidelli 68, Oliveira 65, A. Fernandez 58, Rins 47, Di Gianantonio 43, Nakagami 35, M. Marquez 31, Bastianini 25, R. Fernandez 22.

MOTOGP, CLASSIFICA COSTRUTTORI

Ducati 416, KTM 234, Aprilia 218, Honda e Yamaha 105.

DOVE IN TV

Il GP India sarà trasmesso in diretta su Sky e TV8 , in streaming su Now.