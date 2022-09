MotoGP Giappone, leader Quartararo (Yamaha) braccato dalle moto italiane: domenica 25, ore 8, dove in diretta tv

MotoGP, Gp del Giappone, una levataccia per gli appassionati, si corre a Motegi oggi domenica 25, alle ore 8 italiane. In Giappone sono le 16.

Una levataccia per gli appassionati. E’ la quintultima prova del Motomondiale 2022 che si concluderà a Valencia il 6 novembre. I giochi per il titolo iridato sono apertissimi. Il leader Quartararo (Yamaha) è braccato dalle Ducati di Bagnaia e Bastianini e dalla Aprilia dì Aleix Espargaro. Tutto può succedere. Pista di 4,8 km, 24 giri.

IN GRIGLIA SETTE DUCATI

La pattuglia rossa ci crede. Negli ultimi 5 Gp Bagnaia ha recuperato 81 punti a Quartararo. Ora la distanza di Pecco da El Diablo è di soli 10 punti e le Ducati sono in gran spolvero. Dunque la prova nel regno della Honda, proprietaria del circuito “Twin Ring Motegi “, è fondamentale.

Il Motegi potrebbe essere il teatro dell’aggancio. Ad Aragon (18 settembre ) Quartararo è caduto subito, alla terza curva del primo giro, procurandosi abrasioni al petto non ancora smaltite. E sente il fiato sul collo di una concorrenza agguerrita, in forma, implacabile. Oltretutto la pista giapponese – dove non si corre dal 2019 (pandemia) – è più adatta alle Ducati, il tracciato preferito dalle Rosse di Borgo Panigale. Saranno 24 giri roventi.

MOTOGP, LA CLASSIFICA GENERALE

Quartararo 211, Bagnaia 201, Aleix Espargaro 194, Bastianini 163, Miller 134, Zarco 133, B.Binder 128, Rins 108, Martin e Vinales 104, Oliveira 95, Marini 91, Bezzecchi 94, Marc Marquez 60.

ULTIME 4 GARE PER IL TITOLO

Dopo il GP del Giappone restano solo quattro gare per il titolo di campione del mondo della classe regina. E cioè: Thailandia (2 ottobre, Australia (17 ottobre ), Malesia (23 ottobre), Valencia (6 novembre ).

MOTOGP IN DIRETTA TV

Su Sky MotoGP (canale 208), Now tv. Telecronista Guido Meda. Differita su Tv 8.