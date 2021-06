MotoGP, GP Olanda, domina Quartararo, podio tutto giapponese, caduto Valentino Rossi dopo soli 8 giri

MotoGP, GP Olanda. Domina Quartararo. Podio tutto giapponese. Domenica da dimenticare per la Ducati. Caduto Valentino Rossi dopo soli 8 giri.

Doppietta Yamaha nel GP d’Olanda. Quartararo vince e allunga. Un mattatore. Sempre al comando, dall’inizio alla fine. Un primato mai in discussione. Alle sue spalle il compagno di scuderia Vinales, battagliero come mai, a 2.757. Terza ancora una moto giapponese, la Suzuki di Mir.( + 5.760 ). Quarta la Ducati Pramac di Zarco. Al quinto posto Oliveira. Sesto Bagnaia, settimo Marc Marquez ( + 10.110 ).

Dunque podio tutto giapponese e weekend negativo per la Ducati ufficiale che ha pure perso Miller al 15esimo giro.

Una griglia di partenza che alla vigilia era francamente al di là di ogni ragionevole previsione. Soprattutto per Vinales che ha sparigliato le carte. Ultimo in Germania, in pole ad Assen. Dunque prima fila con due Yamaha ( Vinales e Quartararo ) e con la Ducati d Pecco Bagnaia

In seconda fila tre moto diverse. Cioè Honda,Ducati Pramac, Ktm, guidate rispettivamente dal giapponese Nakagami, Zarco e Oliveira. Anche in terza fila tre moto diverse. Cioè Suzuki, Ducati e Aprilia.Ovvero Rins, Miller, A. Espargaro. In quarta fila, con la Yamaha Petronas di Valentino, la Suzuki di Mir e la Honda di P. Espargaro Marc Marquez dirottato in sesta, Bastianini in settima.

Un circuito per il MotoGP

Il circuito di Assen ( 4.542 metri, 21 curve ) ha una peculiarità: è stato costruito esclusivamente per le moto. E poi consente grandi velocità al MotoGP. Anche 312 all’ora. Splendido il duello tra Quartararo e Bagnaia nella fase iniziale. Valentino Rossi è uscIto ai giochi alla curva7.p, dopo solo otto giri. Una caduta spettacolare e moto distrutta. Due giri dopo è caduto Miller. Ritirato Martin della Ducati Pramac per guai fisici. A nove giri dalla fine Bagnaia scivola in sesta posizione. Cade e si ritira anche Lecuona.

LA CLASSIFICA – 1. Quartararo 156 punti 2. Zarco 122 3.Bagnaia 109 4. Mir 101 5. Miller 100 6. Vinales 95 7. Oliveira 85 8.A. Espargaro 61 9. Binder 60 10 M. Marquez 50