ROMA – Si correrà alle sette del mattino di domenica (21 ottobre) la gara di Moto Gp del Gran Premio del Giappone. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Sky. In streaming, ma solo per abbonati, la gara si potrà seguire con SkyGo.

Il Gran Premio, per i non abbonati, si potrà vedere in differita su Tv8 alle 14.

La classifica della MotoGP:

Marc Marquez 271 Andrea Dovizioso 194 Valentino Rossi 172 Maverick Vinales 146 Cal Crutchlow 128 Danilo Petrucci 126 Johann Zarco 123 Andrea Iannone 113 Jorge Lorenzo 110 Alex Rins 102

Questo il calendario delle gare mancanti: