MotoGP a Zeltweg in Austria (domenica 20, ore 14): derby italiano, Ducati-Aprilia, il leader iridato Bagnaia contro tutti

Si riprende con il GP d’Austria, decima prova (su 20) del Motomondiale. Il Campionato è giunto al giro di boa con un derby tutto italiano: Ducati-Aprilia.

Le Rosse di Borgo Panigale e le agguerrite sfidanti della scuderia veneziana di Noale, gruppo Piaggio (in lutto per la morte del patron Colaninno). Un duello entusiasmante: il leader Pecco Bagnaia contro tutti.

Non solo i “veneziani” (Vinales ed A. Espargaro) in quanto imprevedibili e talentuosi, ma Pecco deve guardarsi anche in casa. Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing) nella giornata di prove ha fatto il record della pista:1’28”533.

E Jorge Martin (Ducati Pramac), secondo nella classifica generale, ha il vento in poppa. Siamo in Austria e la Ktm, con il pilota sudafricano Brad Binder, vuol fare una grande corsa, come si è visto nelle qualifiche (Binder a 3 centesimi dal record della pista).

MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA

Bagnaia in pole, seguito da Vinales (2) e Binder (3). Seguono: Miller (4), Alex Marquez (5), Luca Marini (6), Bezzecchi (7), Oliveira (8), Quartararo (9), Zarco (10), Aleix Espargaro (11), Jorge Martin (12), Bastianini (13), Morbidelli (14), Joan Mir (15), Pol Espargaro (16), Raul Fernandez (17),Marc Marquez (18), Nakagami (19),Di Giannantonio 20)), Lecuona (21), A. Fernandez (22), Salvadori (23).

RED BULL RING

Oggi il circuito di Zeltweg, iconico autodromo degli anni 60, si chiama Red Bull, nome imposto dalla nota azienda austriaca attiva nel settore delle bevande energetiche che lo ha acquistato nel 2004, modificandolo. Il tracciato misura 4.318 metri con 10 curve e la gara prevede 28 giri. La pista è situata a Spielberg, nella Stiria; land austriaco che ha per capitale Graz. Circuito impegnativo.

MOTOGP, CLASSIFICA PILOTI

Bagnaia 214, Martin 173, Bezzecchi 167, Binder 131, Zarco 122, A. Espargaro e Luca Marini 107, Miller 90, A. Marquez 75, Vinales 74, Quartararo 65, Morbidelli 59, A. Fernandez 49, Rins 47, Oliveira 40.

DIRETTA TV

Il GP d’Austria è tutto trasmesso in diretta su Sky Sport e Now (in streaming). Su Tv8 in differita (ore 17.15)