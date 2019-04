MANAMA – Un esordio da ricordare per Mick Schumacher al volante della Ferrari, nei test della Formula 1 in Bahrain. Il ventenne tedesco, figlio del leggendario Michael, ha stampato il secondo miglior tempo assoluto, in 1’29”976, un risultato che solo Max Verstappen con la Red Bull ha superato negli ultimi tre minuti, chiudendo il giro in 1’29”379. Verstappen che ha chiuso il Gran Premio del Bahrain al quarto posto. Il pilota della Red Bull avrebbe potuto superare Leclerc ma il pilota della Ferrari, che era afflitto da problemi al motore che lo avevano fatto scivolare in poco tempo dal primo al terzo posto, è stato salvato dall’ingresso in pista della safety car.

Mick Schumacher più forte della pioggia

La lunga giornata in pista è stata disturbata anche dalla pioggia, ma il giovane tedesco Mick Schumacher, sulle ali dell’entusiasmo, è riuscito a completare ben 54 tornate, con davanti solo Verstappen e Lewis Hamilton con la Mercedes. Un debutto memorabile per il figlio del grande Michael Schumacher. Dopo questa grande prestazione, Mick Schumacher si è connesso al suo profilo Instagram ufficiale per postare un video dove era al volante della Ferrari. Il filmato è stato descritto con la seguente didascalia: “Grazie Ferrari, fiero di far parte di questa scuderia”.

Mick Schumacher è il figlio di Michael Schumacher.

Michael Schumacher è un ex pilota automobilistico tedesco, il più vincente campione della Formula 1 e uno dei più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Ha conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari. Il 3 gennaio scorso, la Ferrari ha voluto omaggiare la sua leggenda nel giorno del suo cinquantesimo compleanno con una mostra che ripercorreva tutti i trionfi di Michael Schumacher con la Ferrari.

La Formula 1 ha reso omaggio a Mick Schumacher con questo video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale.