Giorgia Soleri ha il Covid, i fan dei Maneskin in allarme per il concerto del Circo Massimo

Giorgia Soleri è positiva al Covid. Una notizia che ha allarmato i moltissimi fan dei Maneskin a pochi giorni del concerto del Circo Massimo a Roma.

La fidanzata di Damiano David ha il Covid e lo racconta ai suoi fan dalla sua pagina Instagram. La 26enne ha fatto saper a tutti di dover stare in quarantena. Nella prima foto si vede un tampone chiaramente positivo con scritto: “È successo”.

“Niente febbre ma molta tosse, mal di gola, dolori sparsi, spossatezza e stanchezza. Come una brutta influenza, insomma”. E sottolinea: “Do al mio corpo il tempo di riposare e recuperare prendendomi cura di lui in ogni modo possibile”. Giorgia Soleri si è detta molto dispiaciuta per aver dovuto annullare tutti gli eveneti in programma per pubblicizzare il suo libro.

Fan dei Maneskin temono per il concerto del Circo Massimo

A preoccupare i fan però è il rischio che anche Damiano abbia contratto il Covid e quindi sia a rischio il concerto dei Maneskin in calendario per sabato 9 luglio al Circo Massimo a Roma. Il terrore è che la positività della Soleri abbia ripercussioni sull’evento.

“Ho un’ansia che al momento non si può calcolare”, scrive un utente. C’è chi invece cerca di esser più ottimista: “Chissà se si sono visti con Damiano nei giorni scorsi”. Per ora gli organizzatori chiedono a tutti di stare calmi assicurando che il concerto si svolgerà senza problemi.