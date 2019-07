MILANO – Polemiche sui social contro Laura Pausini. Tutto per quella frase lanciata su Instagram in risposta alla domanda di una fan: “Lau, hai saputo che Elisa sarà una delle voci de Il Re Leone? Ma non potevi esserci tu?”, le ha domandato un follower. E la cantante romagnola ha subito risposto: “No. Io ho rifiutato perché sto facendo altre cose”, di fatto rivelando di essere stata contattata prima della collega per quel ruolo.

I fan di Elisa si sono subito rivoltati e hanno accusato la Pausini di scarsa modestia. “Mamma mia, che insopportabile questa, e che spocchia infinita. Ma menomale che avevi altre cose da fare, che Elisa ti mangia in testa, menomale!”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Ne approfitto per ribadire che Elisa è meglio di Laura Pausini. Pace, amore e ogni bene ma è un dato di fatto”.

Pausini ha tentato di correggere il tiro aggiungendo: “Non ho potuto farlo per via di altri impegni che avevo. Ma lo farà Elisa ed è bellissima la sua voce. Io sono una grande fan!”.

Intanto Elisa, voce di Nala, sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui interpreta proprio un brano de Il Re Leone. Il film è in uscita il prossimo 19 luglio negli Stati Uniti e il 21 agosto in Italia. Marco Mengoni sarà la voce di Simba. (Fonti: Instagram, La Stampa)