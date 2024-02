da The Social Post

Si opponeva a Putin infatti forte di una ideologia più nazionalista, e meno inclusiva, dell’ex chekista, come vengono chiamati in gergo gli ex KGB. Putin per screditarlo rilanciava le accuse, mai del tutto smentite di razzismo, verso le etnie non propriamente russe abitanti però nella sterminata Grande Madre Russia, la Patria.

Navalnyj quindi non era un democratico liberale, ma un oppositore da destra del potere autarchico di Putin. Voleva una Russia più pura, magari più piccola, ma pura, non influenzata da mire imperiali, che ne inbastardivano la razza. In questo era tipicamente moscovita, città in cui era nato e in cui si era candidato, con un certo successo, a Sindaco, ovviamente non eletto.

Prima militava in Jabloko, partito legittimato nella pseudo democrazia russa, poi ne uscì per dissidio con il leader dirigente, e fondò un proprio movimento, anch’esso leaderistico. Per alcuni versi la sua storia politica e le sue idee, Russia First, ricalca quella di Trump.

Solo che la Russia non è l’America e Biden non è Putin, se no Trump sarebbe già a Guantanamo. Era l’eroe di un certo Occidente solo perché era meno imperialista di Vladimir Putin, e ne era l’unico rilevante, sul piano mediatico, oppositore.

Per l’America lui era il Russo buono, come gli indiani americani, in riserva, o, come è successo a Navalnyj, morto. Putin non è buono per gli Stati Uniti, perché è imperialista come loro, se non vince di nuovo Trump.

Il Navalnyj americano, che dice più o meno le stesse cose, quello se la prendeva con gli azeri o ceceni, lui con i messicani. E che vuole ridurre gli USA nei confini di casa, a farsi i fatti propri, invece di girare per il mondo come degli apprendisti stregoni.