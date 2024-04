L’ira folle di Elly Schlein su Emiliano . Ultimatum in Puglia. La segretaria dem, sotto tiro nel partito per la linea morbida su Conte, ha imbracciato un bazooka e spedito un diktat al governatore di Bari, da vent’anni dominatore in Puglia. Perentorio (tardivo e sbagliato) il messaggio del Nazareno: ”Azzeri tutto”.

Come a dire: non basta il rimpasto, serve un rinnovamento completo., un netto cambio di fase. Garibaldesco Michele Emiliano:”Obbedisco”. Sarà proprio così? Tira aria di sorprese.

Emiliano non se ne starà inchiodato sull’attenti, per di più a mani legate. Così almeno recita la sua storia. A Bari e in Regione ha fatto di tutto: sindaco, assessore, capo di Fondazioni e teatri, coordinatore delle città metropolitane, assessore alla Legalità e polizia di San Severo, segretario del Pd pugliese.

Ha partecipato a varie primarie del Pd, ha istituito il movimento “CON” ( per fare “ polline” tra Pd e Grillini, dialogare coi Verdi e col sindaco di Milano). Ha elogiato Berlusconi, Salvini, Renzi, Forzisti vari e varia umanità. Dunque uomo di potere. Ci sono dubbi?

IL PREZZO DELLA PACE

A Bari il commissariamento è più lontano. La pace Pd-M5S non è una chimera (dicono) ma c’è un prezzo da pagare: l’assessore alla legalità, che i 5 Stelle vogliono come atto riparatorio. Ma a Conte è già stato concesso tutto il possibile. E il fatto che Elly Schlein si sia mostrata morbida nei suoi confronti alimenta l’allarme nel partito.

Preoccupati dal “gioco cinico” di Conte. Non a caso Carlo Calenda, leader di Azione, ha messo in guardia il Pd: ”Occhio. Conte sarà il Dracula dei Dem. Al posto di Elly io lo mollerei”. Incalza Matteo Renzi, ricordando che lo scandalo pugliese non è tanto giudiziario, quanto politico e in perfetta sintonia col contismo. Ovvero: ”Tap, Xylella, trivelle, Ilva “. Durissimo Matteonzo (copyright Dagospia): ”Una vergogna che noi abbiamo sempre contrastato e che ha un nome: Michele Emiliano”.

Aggiunge Davide Faraone: ”Un Emiliano che viene ricevuto in confessionale da padre Conte e assolto dai suoi peccati: quanto di più ridicolo è umiliante per il Pd “.

LA SOTTOMISSIONE AL POPULISMO GRILLESCO

E una sottomissione politica del Pd che si riflette nella frenetica ricerca di candidati col timbro della questura. Nel frattempo Conte ha riunito i coordinatori regionali del Movimento. Il leader 5 Stelle ha chiesto ai suoi di dedicarsi “anima e corpo” al lavoro sui territori; un impegno definito “stella polare dell’azione politica del Movimento“. Focus anche sulle europee con la macchina organizzativa del M5S che lavora già a pieno ritmo.