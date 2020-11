Vaccino influenza, disfatta e fallimento vergognosi. Incapacità cronica di rifornire, distribuire, somministrare. Governo e Regioni dovrebbero essere rossi in volto di imbarazzo: hanno prescritto il vaccino che non sanno fornire. Burocrazie e incompetenze in salsa vanagloriosa. Vaccino non si trova e dicono garruli: arriva! Neanche il pudore di uno scusarsi.