L’oroscopo del 20 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 20 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Giove-Urano in Toro, aspetto che avviene per la prima volta dal 1941, promette al vostro segno dei colpi di fortuna che illumineranno il vostro percorso e vi faranno provare una gioia del tutto inattesa. Arriveranno entusiasmanti opportunità, una più interessante dell’altra: accogliete dunque a braccia aperte questo momento esaltante! Questa settimana e la prossima, il transito può portare guadagni inaspettati, la scoperta di un talento nascosto oppure un regalo significativo. Amore: in coppia, se avete organizzato un fine settimana romantico, lo gusterete senza moderazione! Con il partner vi capite al volo, non c’è bisogno di parole. Soli: dovete credere in voi stessi, gli astri vi sostengono! Sicurezza e conquisterete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Per la prima volta dal 1941, torna la congiunzione Giove-Urano nel vostro segno, la prossima accadrà nel 2037. E’ una giornata importante, in cui avrete la forte spinta ad ampliare i vostri orizzonti. Il raro transito rappresenta un invito a lanciarvi e a dare il via a un nuovo inizio! Nel lavoro e nella carriera può esserci una svolta inaspettata che migliorerà la vostra vita e sarà d’aiuto a progredire. È un momento potente per liberarvi da situazioni e fardelli limitanti, capirete ciò che per voi è davvero importante. Amore: in coppia, bei momenti in compagnia del partner. Le conversazioni si tingono di umorismo, al punto da eliminare tutte le polemiche degli ultimi tempi! Soli: belle emozioni! La Luna illumina le vostre qualità e oggi non avrete problemi a conquistare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Giove-Urano in Toro sosta alle spalle del vostro segno – la prossima accadrà nel 2037 – vi dota di grande intuito in particolare per quanto riguardo le questioni che vi hanno impedito di evolvere e mollerete alcuni comportamenti obsoleti. Vi libererete infine da un’eventuale dipendenza o da convinzioni che vi hanno imprigionato. Coraggiosi e disponibili, attraverso un nuovo livello di comprensione avrete la possibilità di perdonare chi vi ha ferito e ricominciare da capo. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete del futuro. Che si tratti di trasloco, rinnovamento di casa o l’arrivo di un bebè, siete pronti per la nuova avventura? Soli: non volete impegnarvi ma preferite divertirvi! c’è la possibilità, assaporate questi momenti!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Giove-Urano in Toro, potreste provare sollievo per aver risolto una situazione che vi pesava e che pensavate sarebbe andata avanti all’infinito. E se non è ancora accaduto, arriverà nel giro di pochi giorni. Ma potreste anche aver incontrato qualcuno, una persona che in futuro potrebbe ricoprire un ruolo importante nella vostra vita, una sorta di modello da seguire, un mentore. Per alcuni Cancro, infine, non è escluso infine che inizierete un nuovo lavoro, molto diverso dal precedente. Amore: in coppia, di buonumore, teneri e concilianti con la dolce metà, siete pieni di attenzioni e dunque la giornata promette bene! Soli: bella sicurezza in voi stessi, fascino, sorriso intrigante: avete mille e più possibilità di conoscere l’anima gemella!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Giove-Urano in Toro nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: anziché salire la scala del successo gradino dopo gradino, lanciatevi, chiedete ciò che desiderate e in seguito godete della vostra fulminea ascesa. Le porte che si aprono ora potrebbero anche condurvi verso territori inesplorati. Tenete presente che i due pianeti si abbracceranno di nuovo in Toro nel 2037: dovete dunque credere con coraggio nelle vostre possibilità, di poter realizzare i vostri sogni. Amore: in coppia, l’umore è altalenante, cambiate idea continuamente e ciò potrebbe infastidire il partner. Leone avvertito… Soli: approfittate di questa giornata per fare il punto della situazione. Gli incontri recenti hanno scatenato dei dubbi e oggi è difficile conquistare il vostro cuore.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Giove-Urano in Toro – non accadeva dal 1941 – per il vostro segno rappresenta un colpo di fortuna. Potrebbe arrivare all’improvviso l’opportunità di viaggiare, ricevere una proposta di lavoro in un’altra città o per far parte di una start up innovativa. Altro aspetto positivo del transito: avete la possibilità di eliminare definitivamente qualcuno o qualcosa dalla vostra vita. Se si tratta di una persona è probabilmente qualcuno che rappresenta un peso, vi fa sentire vincolati e vi sentirete finalmente liberi! Amore: in coppia, le conversazioni si tingono di gentilezza e comprensione. Oggi vi innamorerete nuovamente della dolce metà. Splendida giornata! Soli: avete voglia di avventura? Uscite! E’ la giornata giusta per conoscere nuove persone e conquistare.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La rara congiunzione Giove-Urano in Toro, annuncia che un colpo di fortuna soffia nella vostra direzione, in modo inaspettato. Potrebbe trattarsi di ottime opportunità finanziarie o di una somma a sorpresa oppure che aspettate da tempo ma che in entrambi i casi farà lievitare il conto in banca. Occhi aperti poiché una splendida coincidenza vi garantirà una maggiore prosperità! Se, infine, siete in fase di negoziazione per vendere qualcosa, concluderete nel migliore dei modi, probabilmente a vostro vantaggio! Amore: in coppia, potreste provocare il partner così da dare il via a un gioco di seduzione. Non è male, vi permetterà di spezzare la routine… Soli: con il fascino di cui siete dotati farete perdere la testa a più di una persona! A voi la scelta di quella giusta.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Giove-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: in entrambi i casi potrebbero trasformare profondamente il vostro percorso. La collaborazione giusta potrebbe permettervi di dare il via a un’impresa o a un progetto brillante. Potrebbe anche arrivare una proposta in cui forse speravate ma pensavate non si realizzasse. Sul piano personale anche se avete sentito che alcuni cambiamenti vi sono stati imposti, ora capirete che erano necessari per evolvere. Amore: in coppia, in caso di conflitto è inutile alzare reciprocamente il tono della voce. Per allentare la tensione, uscite e fate una passeggiata per conto vostro. Soli: state alla larga da chi è di malumore, pessimista. Non rispondete ai loro messaggi o alle telefonate!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Giove-Urano in Toro, rappresenta il biglietto di sola andata per migliorare la vostra vita. Che si tratti di un’opportunità inaspettata per trasferirvi in un posto che vi piace o di trasformare il vostro stile di vita in linea con i vostri valori più profondi o di imboccare una direzione verso la libertà personale, aspettatevi un cambiamento importante e positivo! La tentazione di eliminare gli aspetti ormai spenti di un lavoro è forte e potreste essere spinti a stravolgerli senza pensarci due volte. Amore: in coppia, con il partner c’è una bella sintonia e serenità. Non è escluso abbiate organizzato una gita romantica. Soli: poca voglia di impegnarvi seriamente. Eppure una persona che vi gira intorno sta solo aspettando di conoscervi meglio. Pensateci.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Giove-Urano in Toro potreste avere un’idea molto brillante e concretizzandola scoprirete che è più redditizia di quanto pensavate. Potreste anche tirare fuori un talento nascosto che aspetta solo di emergere oppure avere la possibilità di aprire una porta di lavoro che in precedenza era stata ignorata ma dietro la quale si celano il successo e la soddisfazione. Aspettatevi un periodo di profonda scoperta e durante il “viaggio” rilassatevi. La vostra vita sta evolvendo, vi sentirete più liberi! Amore: in coppia, con il partner è intesa a tutto campo, entrambi avete capito ciò che è prezioso all’interno della vostra relazione! Soli: i pianeti faranno arrivare un incontro importante con una persona che condivide i vostri stessi interessi e valori.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Giove-Urano in Toro, non accadeva dal 1941, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che con entusiasmo sarete spinti a introdurre dei miglioramenti. Vi sentirete più liberi, più leggeri e più felici! Con questo transito, per molti Acquario non è escluso un trasloco in una nuova abitazione oppure un cambiamento in seno alla famiglia: ad esempio un figlio che diventa indipendente e va a vivere da solo. In entrambi i casi, proverete emozioni forti ma non sarà un evento traumatico. Amore: in coppia, favorirete il dialogo e vi ri-scoprirete reciprocamente. In programma c’è un’uscita romantica. Soli: nuove conoscenze fanno ritrovare fiducia nel vostro fascino. A poco a poco l’amore entra nella vostra vita, forse prenderà il via da un’amicizia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Giove-Urano in Toro, cercate di seguire l’istinto: una nuova amicizia potrebbe rivelarsi un messaggero di fortuna. Potrebbe offrire una tessera del puzzle che stavate cercando, ovvero informazioni o idee che cambieranno il vostro percorso. Il transito potrebbe coincidere con un’idea il cui momento è giunto per concretizzarla. Non esitate poiché la prossima congiunzione accadrà nel 2037: sfruttate questa opportunità per far conoscere il vostro talento. Amore: in coppia, per dare nuovo slancio alla relazione provate a cambiare qualche abitudine. Un’uscita romantica a sorpresa entusiasmerà il partner! Soli: un incontro inaspettato con gli amici vi farà un gran bene, vi permetterà di riequilibrare le emozioni al momento un po’ confuse..