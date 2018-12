Oroscopo 2019 Leone. Caterina Galloni: Non abbiate troppa fretta

ROMA – Oroscopo dell’anno, ecco l’oroscopo 2019 del LEONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

E’ un 2019 in cui sarete determinati, pronti all’occorrenza a rivoluzionare tutto. L’importante è non avere troppa fretta e non bruciare le tappe. Di sicuro vi porrete domande importanti: come movimentare la vostra vita, se siete soddisfatti della relazione di coppia oppure se avete veramente voglia di incontrare l’amore o, ancora, se il lavoro è quello giusto per voi. Desidererete, dunque, mettere in discussione parecchie situazioni ed è l’anno giusto per dare il via a qualche cambiamento, prendere delle decisioni sul piano professionale o nella vita privata come, da marzo, vuole Urano in Toro. Giove in Sagittario vi garantirà ottima protezione e fortuna: l’importante è mantenere i piedi per terra, puntare a obbiettivi realistici così da mettervi al riparo da possibili delusioni. Tuttavia, per realizzare le ambizioni, dovrete essere in forma per cui il consiglio, nel corso dell’anno, è quello di prendervi sempre cura di voi stessi. Lavoro: autostima a mille, impazienti è dir poco, avrete voglia di modificare la vostra attività, in alcuni casi ripartire da zero, così da sentirvi realizzati. Molti Leone si lanceranno in progetti interessanti.

Denaro: Avrete la possibilità di guadagnare di più, nel corso dei mesi prenderete in mano la situazione finanziaria e sarete in grado di migliorarla. Il denaro, è sicuro, non rappresenterà un problema anzi, sarete molto soddisfatti.

Amore: Nel 2019, in coppia sarà difficile mantenere l’equilibrio, potrebbero circolare sfiducia e gelosia, in particolare a giugno e settembre, e dovrete fare attenzione a evitare un’atmosfera che potrebbe avvelenare il rapporto. Il consiglio è quello di riflettere su ciò che nella relazione è positivo e non sui motivi di insoddisfazione. Prima di mandare tutto all’aria pensateci bene: l’amore vale più di una decisione presa in fretta… Anche perché, ad agosto, l’aria profuma di riconciliazione, di una ritrovata passione, pace e serenità. Soli: fascino e carisma, avrete l’effetto calamita e gli incontri saranno numerosi, in particolare durante il periodo estivo: dovete solo decidere su chi fare colpo e poi catturarlo nella vostra rete.

Salute: Molto energici, vi impegnerete anima e corpo per raggiungere gli obbiettivi ma, come detto sopra, proprio per questo dovrete costantemente mettervi al riparo dallo stress.

PRIMA DECADE (23 luglio-2 agosto)

Leone ingestibili: ecco il vostro atteggiamento nel 2019. Proverete costantemente bisogno di libertà, di sovvertire le regole, dare una scossa alle situazioni stabilite, infischiarvene dei benpensanti, chiudere alcuni legami o dire chiaro e forte ciò che per tanto tempo avete soltanto pensato. A rendervi così ribelli è l’aspetto di Urano dal Toro che vi farà dire basta alla monotonia ma, al contempo, alla tranquillità. Vorrete cambiare le cose e ciao ciao diplomazia, elasticità. Farete solo di testa vostra e spesso prenderete direzioni rischiose ma se volete evitare l’effetto boomerang, dovete andarci con i piedi di piombo in particolare nella seconda metà di febbraio, primi 20 giorni di luglio, dal 20 novembre al 5 dicembre: evitate reazioni estreme. Leone avvisato…

AMORE

Nel 2019 la voglia è quella di sentir battere forte il cuore, perdere la testa, sconvolgere le abitudini di coppia e ritrovare un po’ di libertà. Cercate di stare calmi perché a furia di giocare con il fuoco potreste perdere il controllo della situazione e correre il rischio una rottura… In particolare sono previsti conflitti – o storie poco tranquille per chi è solo – da fine febbraio all’11 marzo, tra il 16 e 25 maggio, a luglio e fino al 6 agosto, dal 9 al 18 ottobre e negli ultimi dieci giorni di dicembre. Momenti teneri, in cui riaccendere la fiamma della passione con il partner, comunicare con dolcezza o, se siete soli, conquistare un cuore: dal 7 al 16 gennaio, dal 9 al 17 giugno, tra il 20 e 28 dicembre.

SECONDA DECADE (3-12 agosto)

Il 2019, grazie al passaggio di Giove in Sagittario sarà un anno di espansione, sarete ottimisti, entusiasti, infervorati – in particolare a gennaio-febbraio poi da metà giugno a metà ottobre – e avrete splendide opportunità, la possibilità di mettervi al centro della scena. Ma Giove vi regala un surplus di coraggio per cui raccoglierete qualche sfida, partirete verso nuove avventure, cercherete nuovi interessi e stupirete chi vi circonda! La vita sarà, positivamente, movimentata. Non è escluso che tra voi ci sarà chi andrà a cercare nuove opportunità all’estero o un lavoro all’altezza delle vostre aspirazioni. La seconda metà di luglio è il periodo più importante dell’anno, in cui avere un exploit formato magnum o una superba realizzazione. Competitivi al massimo nella seconda parte di ottobre-primi di novembre ma occhio al mese di dicembre: sarete spesso aggressivi o vendicativi.

AMORE

Prendete nota di queste date: gennaio, febbraio, seconda metà di giugno, da metà luglio a metà agosto e fine settembre il potere di seduzione sarà al massimo, darete spazio alle cotte, alle attrazioni, partirete lancia in resta verso la conquista. Difficile resistere a un Leone così passionale. L’amore vi rapirà il cuore e non è esclusa qualche piccola follia per la persona amata. Vivrete sentimenti intensi, forti, travolgenti! Sul fronte affari di cuore è un anno che ricorderete: nei periodi che vi abbiamo segnalato non ci sarà posto per le emozioni tiepide ma solo da sballo!

TERZA DECADE (13-22 agosto)

Grazie alle ultime vibrazioni di Urano in Ariete e Giove in Sagittario, avrete bisogno di superarvi, di vincere qualsiasi competizione, farvi notare per qualche gesto eclatante: atteggiamento che avrete da gennaio alla fine di maggio 2019 e poi dalla seconda metà di ottobre e tutto novembre. E la buona notizia è che volgerete qualsiasi situazione a vostro vantaggio, non risparmierete sforzi quando si tratterà di raggiungere un obbiettivo importante. E, inoltre, meritereste il Premio Nobel per la creatività… E’ un anno di espansione, qualsiasi iniziativa o progetto ha belle possibilità di avere successo. Non dovrete farvi scappare nessuna occasione per ritrovarvi al centro della scena o lanciarvi in una sfida ma non solo, molti di voi espanderanno le attività all’estero.

AMORE

Fascino al top, splendide sorprese vi aspettano a fine gennaio-primi di febbraio. Cosa potrebbe accadere? Ad esempio un giro di boa nella vita affettiva o un colpo di fulmine o, ancora, un’inversione di marcia nella coppia. Di sicuro non esiterete a vivere intense emozioni, quelle che per intenderci rendono la vita degna di essere vissuta. In alcuni momenti, va detto, sarà complicato starvi dietro: tra il 19 e 28 marzo potreste avere voglia di maggiore autonomia oppure provare una tremenda crisi di gelosia. E se la persona amata cercherà di mettervi a cuccia in un angolo…saranno guai! Andrà meglio nella prima parte di maggio: atmosfera passionale, very hot, intensa. Ma nella prima metà di giugno occhio alla testardaggine, alla possessività, alle fissazioni. A fine giugno-primi di luglio torna la leggerezza, chi è solo macinerà conquiste. Armonia perfetta in coppia tra il 1 e 9 ottobre, l’intesa sarà a dir poco magica. E il 2019, per tutti, si conclude all’insegna dell’entusiamo e splendide emozioni. E’ difficile che in giro ci siano Leone single!