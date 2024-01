Oroscopo per il 2024 per il segno dell’Acquario raccolto nel web americano. Effetti importanti sulla vita domestica.

Quest’anno si tratta di trovare un equilibrio in vari aspetti della tua vita, dalle relazioni personali alle ambizioni di carriera e alla cura di sé. L’anno ha inizio con il tuo pianeta dominante, Urano, che diventa diretto sabato 27 gennaio.

Questo cambiamento segnala un momento per implementare cambiamenti significativi nella tua vita domestica, magari avviando mosse o alterazioni che creano un ambiente di vita più armonioso. Questi cambiamenti non sono solo fisici, ma riflettono anche la tua crescita interiore e la tua prospettiva in evoluzione sullo spazio personale e sul comfort.

Il viaggio di trasformazione continua quando Urano entrerà di nuovo in modo retrogrado, a partire da domenica 1 settembre. Ciò indica ulteriori aggiustamenti o rivelazioni nella tua vita familiare.

Nelle tue relazioni, il 2024 riguarda la ricerca del giusto equilibrio tra il mantenimento della tua indipendenza e l’apertura a connessioni emotive più profonde. È un anno per esplorare gli aspetti fisici ed emotivi dell’amore rimanendo fedele al tuo sé autentico.

Il tuo oroscopo della carriera per il 2024 si svolge come una narrazione di autoaffermazione, creatività e ricompensa. È il momento di abbracciare le tue idee uniche, affermare il tuo valore e raccogliere i frutti del tuo duro lavoro e dedizione sotto la guida di Venere, Mercurio e Marte.

Infine, quest’anno sottolinea l’importanza della cura di sé tra le esigenze della vita. Si tratta di accettare i cambiamenti nel tuo aspetto, esplorare nuove routine di benessere e garantire che il tuo benessere personale sia una priorità assoluta.

Amore

Il tuo oroscopo dell’amore del 2024 è una miscela di indipendenza, sicurezza ed esplorazione, influenzato dai movimenti di Marte, Venere e Mercurio.

L’anno inizia con un senso di indipendenza nella tua vita amorosa, particolarmente evidente intorno a San Valentino, quando Marte entra nel tuo segno martedì 13 febbraio, mentre il Sole è ancora in Acquario. Questo periodo potrebbe farti apprezzare il tuo spazio personale e la tua autonomia, anche se hai una relazione felice.

Carriera e denaro

Quest’anno presenta opportunità chiave per avanzare nella tua carriera, soprattutto quando Venere abbondante è nel tuo segno venerdì 16 febbraio e successivamente sabato 7 dicembre.

Questi periodi sono ideali per sostenere una promozione o un aumento. La presenza di Venere migliora le tue capacità persuasive, rendendolo il momento perfetto per chiedere ciò che desideri. Naturalmente, non possiamo controllare l’economia, ma possiamo dirvi quali altri giorni sono cosmicamente allineati per fare soldi e realizzare sogni.

Quando Mercurio entra in Pesci e nella tua seconda Casa dei Possedimenti venerdì 23 febbraio, le tue capacità di comunicazione diventano particolarmente efficaci. Le tue parole possono lanciare un incantesimo, sia che tu stia convincendo la tua squadra in una riunione, fondando una band con gli amici o esprimendo le tue ambizioni sul lavoro.

La luna nuova in Pesci domenica 10 marzo ti ispira a esplorare nuovi hobby o addirittura a prendere in considerazione un cambiamento di carriera. Essendo l’orgoglioso strambo dello zodiaco, è più che giusto che i tuoi sogni divergano da quelli convenzionali. Ricorda, va bene lavorare per vivere, non vivere per lavorare, e riversa questa energia nei tuoi hobby.

Marte si sposta nella tua seconda casa, governando la liquidità, venerdì 22 marzo, migliorando la tua capacità di negoziare e realizzare i tuoi obiettivi.

Questo è un momento fortunato per l’avanzamento finanziario e di carriera. Più tardi, domenica 22 settembre, Venere entra in Scorpione e nella vostra decima casa dello stato sociale. La primavera del 2024 vede un grande slancio nel tuo lavoro e nei tuoi progetti collaterali, portando a un’estate impegnativa e laboriosa. In autunno, soprattutto nel periodo di Halloween, i risultati dei tuoi sforzi diventano evidenti. Questo successo ti consente di celebrare non solo la stagione spettrale ma anche i tuoi risultati.

Salute

All’inizio dell’anno, potresti sentirti leggermente nervoso a causa del tuo pianeta dominante, Urano che è retrogrado. Questo periodo dura fino a sabato 27 gennaio, quando Urano diventa diretto. Durante queste prime settimane, è essenziale concentrarsi sulla cura di sé e non sentirsi in colpa per aver dato priorità al proprio benessere.

Poiché Venere non diventa retrograda nel 2024, sei libero dalle solite precauzioni contro l’apportare cambiamenti drastici al tuo aspetto.

Quando Venere entrerà nel tuo segno venerdì 16 febbraio e di nuovo sabato 7 dicembre, scoprirai che l’amore e il denaro ti arrivano più facilmente. Questi transiti sono anche un invito a reinvestire nella cura di sé. Poiché Venere non diventa retrograda nel 2024, sei libero dalle solite precauzioni contro l’apportare cambiamenti drastici al tuo aspetto.

Quindi, Acquario, sentiti libero di sperimentare con il tuo look, sia che ciò significhi cambiare il colore dei tuoi capelli o farti un nuovo tatuaggio, abbracciando il tuo status di delizioso alieno dello zodiaco. Una luna nuova in Cancro venerdì 5 luglio potrebbe ispirarti a provare un nuovo look. Ricorda, come menzionato nel tuo oroscopo della carriera, sarai impegnato a lavorare durante l’estate. Questo lo rende il momento ideale per incorporare routine di benessere nel tuo programma.

Urano diventa nuovamente retrogrado nel 2024, a partire da domenica 1 settembre e durando fino alla fine dell’anno. Sfrutta i mesi autunnali per coccolarti ed esplorare nuove forme di benessere. Che tu sia curioso riguardo all’agopuntura, al massaggio, alla terapia o ad un’altra pratica, è il momento perfetto per provare qualcosa di nuovo e rendere il tuo viaggio nel benessere emozionante e appagante.