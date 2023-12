Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno dei Pesci: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Pronti a realizzare qualcosa di importante e mettervi sotto i riflettori? Saturno nel vostro segno – da marzo 2023 – è un transito che si verifica ogni tre anni e se è vero che richiede impegno e duro lavoro, al contempo vi permettere di portare a termine un obbiettivo, un progetto ambizioso che durerà nel tempo! La cosa importante è che concentrerete la vostra attenzione senza girare in tondo, su ciò che avete davvero a cuore. La presenza di Plutone in Acquario – dal 20 gennaio fino al 1 settembre e dal 19 novembre sosterà per venti anni in questo segno, vi spingerà – nel tempo – a mostrare il vostro lato artistico, ma non è escluso che empatici come siete, intraprenderete un percorso come coach.

Nettuno in Pesci, , il vostro governatore, è un appuntamento con un rinnovamento in tutti i settori della vostra vita: amore, famiglia, amicizie, professione. La presenza del pianeta, vi spinge a eliminare tutto ciò che non va e che fino a oggi, per pigrizia o debolezza avete accettato. Ma non solo, sarete pronti a uscire dall’ordinario e sfoderare i talenti fino a oggi nascosti. Per essere all’altezza di questo passaggio astrale, attenzione, dovrete scendere a patti con la realtà. Tenete d’occhio la Luna Piena del 17 settembre nel vostro segno: un evento importante nella vostra vita, in cui potreste ottenere un nuovo lavoro, diventare genitori o fare passi da gigante nella carriera.

Denaro: il vostro segno è noto per le mani bucate ma nel 2024, dovrete evitate di spendere allegramente. Semmai dovete rivedere il modo in cui usate ciò che guadagnate. Prudenza, imparate a gestire il budget con maggior rigore.

Amore: se siete soli e state cercando l’anima gemella, è possibile che nel 2024 darete il via a una relazione seria. L’unica cosa da tenere a mente è si tratti solo del desiderio di avere una storia così da dire addio alla solitudine. In coppia, è un anno importante per rafforzare l’intesa, renderla d’acciaio inossidabile. In famiglia, la prima parte dell’anno è la migliore: condivisione, buonumore, ottima comunicazione. Trascorrerete più tempo con le persone care. Per mantenere una buona forma psicofisica dovete mollare le abitudini malsane, cercate di cambiare lo stile di vita: imparate a gestire la salute concedendovi dei momenti di relax.

PRIMA DECADE

Lasciate alle spalle la pesantezza del 2023 a causa di Saturno sui vostri gradi e guardate al 2024 con speranza! Approfittate di gennaio, febbraio e marzo per imporvi nel lavoro, guadagnare in autorevolezza, farvi rispettare, capire e vivere seguendo i vostri bisogni. Il buon aspetto che vi inviano Giove e Urano in Toro vi rendono più determinati ed è il momento di dire la vostra. Grazie all’efficienza raccoglierete inoltre i frutti del vostro impegno passato. siamo al lavoro nel 2024!

Fino al 21 febbraio ampliate la cerchia dei contatti per promuove le vostre idee. Tra il 3 e 17 gennaio, Marte favorirà la nascita e la realizzazione dei vostri progetti e tra il 23 marzo e il 4 aprile, accentuerà la determinazione ad affermarvi! Tra il 30 aprile e il 13 maggio non vi fermerà nessuno! Creatività al top e desiderio di fare ovunque un’ottima impressione, di segnare dei gol Attenzione tuttavia tra il 21 maggio al 7 agosto: rischiate di farvi carico di tutto, accettare ogni richiesta col risultato che sarete sovraccarichi di lavoro.e stressarvi. In questo modo potreste commettere degli errori o concludere meno di quanto vorreste. Nei mesi seguenti i pianeti non guarderanno la vostra decade per cui andrete avanti tranquilli senza ostacoli né intoppi di vario tipo.

SECONDA DECADE

Urano in Toro vi spingerà a esprimere il vostro lato originale, persino trasgressivo ed esplorare nuove direzioni, anche se ciò potrebbe irritare chi vi circonda. Tuttavia dovrete mettere in conto la pressione che eserciterà Saturno nel vostro segno e che vi spingerà a isolarvi, a mettervi dei limiti per capire le priorità da rispettare! Non si tratterà più dunque più di distinguervi ma concentrarvi su voi stessi. Tra il 23 febbraio e 13 aprile 2024, la positiva presenza di Giove in Toro favorirà incontri utili e piacevoli nonché la possibilità di allargare i vostri orizzonti. Approfittate di questa bella parentesi per aumentare i contatti e comunicare a tutto campo!

Avrete la possibilità di progredire e/o raggiungere i vostri obbiettivi! Tra il 13 e il 26 maggio, farete di tutto per ottenere il riconoscimento del vostro talento. Nei mesi seguenti, la dissonanza Giove-Saturno sui gradi della vostra decade, vi costringerà a rivedere alcune situazioni, vi troverete di fronte a ostacoli e sarete costretti a valutare seriamente se è il caso o meno di andare avanti in un progetto o nel raggiungimento di un obbiettivo. Rappresenterà forse un passo indietro che nel 2025 vi permetterà di fare un notevole balzo in avanti.

TERZA DECADE

Nel 2024 a partire dalla prima parte di febbraio qualunque cosa abbiate in mente la porterete avanti a suon di tenacia e determinazione. E dal 13 marzo darete il via a un cambiamento, grazie a un nuovo approccio nel lavoro, esprimerete la vostra creatività. Se avete la sensazione che tutto ristagni, vorrete reagire. Che si tratti di afferrare una proposta più in linea con le vostre nuove aspettative o di proporre al boss di cambiare metodo o direzione non vi tirerete indietro.

Maggio segnerà la fase professionale e finanziaria più decisiva e fortunata del 2024: la presenza dei fortunati aspetti di Giove e Urano in Toro, più di Nettuno in Pesci vi permetterà di promuovere i vostri interessi. I transiti segneranno una svolta epocale e sarete all’altezza della situazione. Datevi da fare, sarà un momento unico! Intorno al 23 maggio toccherete con mano che avete imboccato la strada giusta! Attenzione tra il 19 agosto e il 15 ottobre: piedi per terra, mantenete la lucidità gli aspetti del vostro cielo potrebbero avere un piccolo effetto “falsa pubblicità”. Dovrai poi essere più lucido e realista perché rischiate di sottovalutare la difficoltà di un progetto o un obbiettivo oppure fare

assegnamento su qualcosa complessa da ottenere o, infine, farvi delle illusioni su progetti complicati da realizzare.