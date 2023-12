Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno dell’Acquario: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Il 2024 rappresenterà un anno fondamentale nella vostra vita! Plutone il 20 gennaio entrerà nel vostro segno – fino al 1 settembre- e dal 19 novembre sosterà per venti anni in Acquario. Il pianeta annuncia una grande trasformazione, rappresenta un invito a eliminare persone e situazioni che non siano il linea con il vostro percorso. È tempo di essere totalmente voi stessi e potete farlo soltanto quando le relazioni presenti nella vostra vita vi offrono il rispetto e l’affetto che meritate e voi per primi date loro.

La presenza di Saturno e Nettuno in Pesci vi spingerà a focalizzare l’attenzione alle finanze: essere più organizzati in questo settore deve essere il vostro obiettivo nel 2024! I due pianeti – fino a febbraio 2026 – rappresentano una grande opportunità per studiare un piano che vi permetta di risparmiare, spendere ed essere generosi come sempre con chi vi circonda ma pensando prima di tutto alle vostre esigenze. Nel lavoro, Urano in Toro farà arrivare splendide occasioni, offerte e proposte per guadagnare di più: dovete solo coglierle al volo.

La presenza di Marte nel vostro segno – da metà febbraio a fine marzo, aprirà la strada a nuovi progetti, idee e a prendere iniziative innovative. E a partire dal 25 maggio andrà alla grande! Giove entra in Gemelli e fino a dicembre promette successo, la firma di contratti, splendidi affari, incassi di denaro. E’ un ottimo periodo per lanciare e raccogliere sfide, potete pensare in grande e spiccare il volo.

Per quanto riguarda il denaro, il 2024 non dovrebbe dunque presentare problemi. La cosa importante è che nei primi sei mesi controllerete sempre il budget ed eviterete spese superflue. Da agosto a fine dicembre la vostra situazione sarà decisamente più confortevole, potrete concedervi di stare meno attenti.

Amore: in coppia, ci saranno dei piccoli aggiustamenti, in primavera, che avranno come obbiettivo quello di introdurre maggiore complicità e divertimento. Più sarete disposti a cambiare il modo in cui vi relazionerete con il partner e tanto più sarete felici. Soli: due splendidi periodi per gli incontri, anche online? Dal 16 febbraio al 10 marzo, e poi di nuovo dal 6 dicembre al 31 dicembre. Ma non sono da meno le giornate tra il 1 e 25 aprile, 4 agosto e 28 agosto e dal 25 novembre al 15 dicembre. In famiglia, piccole incomprensioni da mettere in conto nei primi sei mesi dell’anno ma successivamente con le persone care avrete la possibilità di rinnovare il dialogo, vivrete momenti piacevoli e armoniosi.

La forma fisica: curerete molto la salute, il vostro benessere e se avete accantonato l’esercizio fisico, è l’anno giusto per riprendere e tornare in palestra o ad esempio praticare nuoto, e mantenere una forma perfetta.

PRIMA DECADE

A gennaio e febbraio potrebbero arrivare eventi inattesi ma positivi. E’ un periodo in cui tutto può accadere: un’opportunità lavorativa da cogliere al volo, una sfida da cui uscire vittoriosi, un’avventura professionale entusiasmante. Giove in Toro, fino al 21 febbraio sui gradi della vostra decade, favorirà gli investimenti immobiliari, potete inoltre contare sulla presenza del pianeta per rafforzare le relazioni con le persone care o, volendo, ingrandire la famiglia.

Potrebbero tuttavia esserci alcuni obblighi, vincoli di tipo finanziario – che risalgono al 2023 – che vi irriteranno ma contestare o peggio eluderli andrà contro i vostri interessi. Per il resto dell’anno Plutone nel vostro segno vi spingerà a eliminare dalla vostra vita ciò che non funziona più o ha fatto il suo tempo e avere una nuova visione delle situazioni personali o professionali. Ma evitate di fare una rivoluzione…

Dal 20 maggio al 10 giugno e dal 26 giugno a metà luglio, Giove in Gemelli annuncia due periodi particolarmente fortunati. sarete dinamici, ottimisti e con le carte in regola per raggiungere il successo, anche se avete un’attività in proprio o avete intenzione di aprire una vostra azienda oppure dare il via a una società. Sarete un passo avanti a tutti, avrete idee redditizie e brillanti che vi permetteranno di distinguervi dalla massa. Attenzione dal 5 novembre fino al 6 gennaio 2025: cercherete di imporvi, di convincere i vostri interlocutori ad accettare le vostre proposte di lavoro o d’affari esercitando eccessiva pressione. Rischiate di ottenere l’effetto contrario!

SECONDA DECADE

Da gennaio ad aprile Giove e Urano in Toro occhio: nel lavoro andateci piano con le pretese, non esibitevi in atteggiamenti fumantini, bando agli eccessi. I pianeti accentuano il vostro lato ribelle e anche se potrebbero arrivare delle opportunità potrebbero rivelarsi tutto fumo e niente arrosto. Piedi per terra. E anziché lamentarvi delle situazioni cercate di eliminare ciò che nella vostra vita non funziona più. Oltretutto il rigoroso Saturno dal 1 marzo guarderà la vostra decade: il pianeta sosta nel vostro settore del denaro e dovrete evitare di largheggiare nelle spese, di correre rischi sconsiderati!

Bando dunque agli eccessi. Andrà alla grande a partire da luglio: l’entrata di Giove in Gemelli fino a dicembre, promette successo a gogo, incassi di denaro, splendidi affari! Ottimo periodo per lanciare e raccogliere sfide, potete permettervi di pensare in grande: i pianeti vi dotano di ali per volare lontano. Grazie probabilmente a una dose di diplomazia in più che vi permetterà di stringere relazioni utili, trovare delle collaborazioni di lavoro. In generale, la vita sociale brillerà, avrete la possibilità di stringere nuove relazioni che dovrete sfruttare al meglio, in modo astuto e con un pizzico di opportunismo.

TERZA DECADE

Nel 2024, con la costante presenza di Urano in Toro in alcuni momenti l’atmosfera sarà elettrica, potrebbe portare un po’ di scompiglio nella vita familiare ma al contempo accenderà il desiderio di dare il via a una vostra attività, di cambiare posto di lavoro o diventare liberi professionisti. Qualunque cosa accada è un anno in cui ci sarà un rinnovamento nella vita privata e nel lavoro. Anche se vi sentirete scombussolati, agitati,, dovete salire sul treno in corsa, osa e mollare la vostra zona di comfort.

Se all’inizio dell’anno i pianeti in Toro vi consigliano di mantenere un profilo basso è solo per affinare meglio le vostre strategie per poi, tra il 10 e il 23 marzo, muovervi con determinazione, riprendere il pieno possesso dei vostri. mezzi! Tra il 17 e il 30 aprile, difenderete con passione i vostri punti di vista e i vostri interessi! Il meglio del 2024? Contate sulla preziosa presenza di Marte in Gemelli e in seguito Giove in Gemelli – dal 20 agosto al 7 novembre – per socializzare, stringere relazioni utili quanto preziose. Ma non solo, i due transiti sono utili per sfoderare il vostro talento e attirare l’attenzione su di voi, distinguervi alla grande, farvi notare e affascinare i vostri interlocutori.