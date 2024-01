Oroscopo per il 2024 per il segno della Bilancia: puoi goderti tutti i cambiamenti che desideri

Oroscopo per il 2024 per il segno della Bilancia raccolto nel web americano. Puoi goderti tutti i cambiamenti che desideri.

Un momento clou dell’anno si verifica venerdì 5 luglio, con la luna nuova in Cancro. Questa fase lunare, nota per l’avvio di nuovi inizi, brilla nella tua decima casa dello stato sociale, segnalando momenti inaspettati sotto i riflettori e inizi significativi nella tua carriera.

Questa luna nuova potrebbe portare riconoscimenti o un cambiamento fondamentale nel tuo percorso professionale, ma forse non è quello che ci si aspetta. Per l’amore, il tempismo non potrebbe essere più perfetto (questo è l’anno in cui abbracci San Valentino) poiché Marte entra nella tua quinta Casa del Piacere martedì 13 febbraio.

Questo transito dà un tono appassionato per San Valentino, sia che tu stia pianificando una serata accogliente o una serata vivace fuori. Sii consapevole dell’eclissi nel tuo segno, Bilancia, lunedì 25 marzo e di nuovo mercoledì 2 ottobre. Questi eventi celesti potrebbero lasciarti nervoso, sottolineando la necessità di maggiore cura di te stesso.

Amore

Le prime date importanti da ricordare in amore arrivano proprio in occasione di San Valentino. Marte acceso entra in Acquario e nella tua quinta Casa del Piacere martedì 13 febbraio, ponendo le basi per un memorabile V-day, sia che tu rimanga a casa a cucinare o a ballare. Le vibrazioni romantiche si amplificano quando anche il tuo pianeta dominante, la dolce Venere, si sposta nella tua quinta casa venerdì 16 febbraio, promettendo una giornata piena di amore e affetto.

Tuttavia, l’inizio di aprile potrebbe portare qualche turbolenza. Venere si sposta in Ariete e nella tua settima Casa di partenariato venerdì 5 aprile, ma una stressante eclissi solare nella tua quinta casa lunedì 8 aprile potrebbe agitare il piatto.

In quanto Bilancia influenzata dall’asse dell’eclissi, prendilo come promemoria per dare priorità al riposo e al sonno, poiché potresti provare ansia o addirittura paranoia in questo periodo. Le eclissi sono belle ma caotiche. Per fortuna, questa energia si sposta a tuo favore alla fine di aprile, quando Marte entra nella tua settima Casa di collaborazione martedì 30 aprile.

Venerdì 9 agosto Giunone, l’asteroide che simboleggia l’impegno, entra nel tuo segno della Bilancia. Questo evento celeste segna una fase significativa per salire di livello nelle relazioni romantiche. Alcuni Bilancia vedono se stessi definire la relazione attorno a questa data, mentre altri promettono a se stessi di stabilire standard più elevati.

Ma che tu sia da solo, godendoti i giocattoli sessuali o facendo sesso con un partner, uno dei momenti salienti dell’anno per gli incontri romantici è la luna piena dell’Acquario lunedì 19 agosto, che illumina la tua quinta casa del piacere. Infine, quando Venere, il tuo pianeta dominante, torna a casa nel tuo segno giovedì 29 agosto, porta una calma rilassante alle tue unioni romantiche.

Carriera e denaro

Un momento significativo arriva con la luna piena dello Scorpione martedì 23 aprile, che illumina la tua seconda Casa dei Possedimenti. Le lune piene sono note per portare risultati, quindi puoi aspettarti alcune gradite novità sulla carriera in questo periodo.

Questo evento lunare potrebbe significare il culmine del tuo duro lavoro, manifestandosi in progressi nel tuo lavoro creativo o lavorativo quotidiano, quindi tieni d’occhio la tua casella di posta in questo periodo e lo champagne a portata di mano.

Il momento migliore per le negoziazioni inizia lunedì 17 giugno, quando il pianeta della comunicazione Mercurio entra in Cancro e nella vostra decima Casa dello stato sociale. Questo periodo vede anche il tuo pianeta dominante, l’opulento Venere, trasferirsi nella tua decima casa, migliorando il fascino innato della Bilancia che emanano artisti del calibro di Cardi B e Kim Kardashian.

Questo allineamento ti rende particolarmente persuasivo, quindi non esitare a cogliere le opportunità e a sparare il tuo tiro.

Questo transito è un momento eccellente per chiedere un aumento, una promozione o un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, poiché il tuo fascino e le tue capacità di negoziazione sono al massimo.

Potresti trovarti sotto i riflettori per qualcosa di inaspettato durante la luna nuova (la lunazione associata a nuovi inizi) in Cancro venerdì 5 luglio. Questa luna nuova nella tua decima casa dello stato sociale annuncia nuovi inizi e riconoscimenti nella tua carriera.

E giovedì 29 agosto, il tuo pianeta dominante, Venere, torna a casa nel tuo segno, la Bilancia, amplificando il tuo carisma naturale. Questo transito è un momento eccellente per chiedere un aumento, una promozione o un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, poiché il tuo fascino e le tue capacità di negoziazione sono al massimo.

Nel complesso, l’autunno si preannuncia abbondante. L’arrivo dell’appassionato Scorpione martedì 22 ottobre non solo inaugura l’amata stagione spettrale, ma illumina anche la tua seconda Casa dei Possedimenti, quindi ci sono buone possibilità che ti vestirai per impressionare sul palco suonando con la tua band, dominando un tabellone. incontro o finalmente ottenere un dannato riconoscimento per il tuo lavoro come genitore o coniuge nel periodo di Halloween.

Salute

Quest’anno, con Venere che non diventa retrograda, hai il via libera cosmico per eventuali cambiamenti importanti nell’aspetto. Che tu stia pensando a un nuovo colore di capelli audace, a un tatuaggio o anche a un intervento di chirurgia plastica, il 2024 è il tuo anno per abbracciare i cambiamenti di look, anche se, come sempre, sei piuttosto attraente come sei.

Ma hai voglia di giocare con il tuo look durante la luna nuova in Pesci di domenica 10 marzo, illuminando la tua sesta Casa della Salute, sovrana del benessere e della bellezza, che potrebbe suscitare il desiderio di rinnovamento. Le lune nuove simboleggiano i nuovi inizi. Seguendo da vicino, il tuo amato sovrano Venere entra nella tua sesta casa lunedì 11 marzo.

Tuttavia, sii preparato ad alcune turbolenze emotive durante le due eclissi nel tuo segno (lunedì 25 marzo e mercoledì 2 ottobre). Questi periodi richiedono maggiore cura di sé e gentilezza verso se stessi. Ma dopo un numero sufficiente di promemoria per ridurre al minimo lo stress e dare priorità al riposo durante le eclissi, la maggior parte dei giorni dell’anno ti fa sentire calmo e fiducioso.