Oroscopo 2023, segno ACQUARIO. A Urano, il vostro pianeta governatore, piace dare una scossa alle situazioni mentre voi quale forte segno Fisso volete fare le cose a modo vostro.

Oroscopo del 2023, fortunatamente avrete la possibilità di apportare quei grandi cambiamenti che richiede il pianeta mantenendo al contempo alcune situazioni che per voi funzionano perfettamente. Urano è nel segno del lento Toro per cui sarete costretti ad apportare delle modifiche a un ritmo molto meno veloce di quanto vorreste o a cui siete abituati. In ogni caso, come parte di un team o da soli la carriera quest’anno prenderà delle direzioni molto interessanti. Che abbiate un lavoro gratificante o ne cerchiate uno nuovo, avrete risultati più che soddisfacenti. La cosa importante è dire no ai colpi di testa! Da fine marzo a metà giugno, Plutone entrerà nel vostro segno e non farà che accentuare la voglia di cambiamento, alcuni Acquario trasformeranno radicalmente la loro vita. Ma tutti chiuderete con un passato saturo di responsabilità e di sensi di colpa: in poche parole penserete un po’ di più a voi stessi e meno agli altri!

Denaro, oroscopo 2023

Con Saturno in Pesci se avete gestito le finanze in modo disordinato o caotico, nel 2023 sarete particolarmente attenti agli acquisti, farete in modo di bilanciare il budget e sviluppare un rapporto sano con il denaro.

Amore, oroscopo 2023

In coppia: pronti a dare il via a grandi cambiamenti? Nel 2023, alcuni decideranno di dire il dolce “sì”, altri di cambiare casa o modificare lo stile di vita, il quotidiano. Di sicuro con il partner farete parecchi progetti e imboccherete una nuova direzione che darà nuovo slancio alla relazione.

Soli: le relazioni tranquille e tradizionali non rispecchiano i vostri gusti e nel 2023 la musica sarà la stessa. Alla fine di febbraio Venere entrerà in Ariete, poi sbarcherà in Gemelli e a novembre in Bilancia in armonia con il vostro segno: svolazzerete da una storia all’altra in attesa di trovare quella giusta.

Forma: se nei primi tre mesi dell’anno vi sentirete stressati, saprete come e quando staccare, concedervi una pausa e rigenerare le energie. Occhio, dal 16 maggio: Giove in Toro vi spingerà a qualche eccesso e fare di più, molto di più di quanto dovreste e potreste permettervi. Cercate di capire quando è il momento di rallentare il ritmo.

Oroscopo decade per decade

Prima decade

Il 2023 si apre alla grande! A gennaio e febbraio non dovete lasciarvi sfuggire nessuna occasione che vi permetta di prendere l’iniziativa, di farvi avanti. Con Giove in Ariete e Marte in Gemelli al vostro fianco, non solo vi muoverete in modo astuto, ma i risultati potrebbero superare le vostre aspettative. Vale la pena, dunque, lanciarvi – anche in nuove avventure – poiché non ve ne pentirete! Un po’ complicato, invece, il periodo da metà maggio a metà luglio. La dissonanza tra Plutone nel vostro segno e Giove in Toro scatenerà un’atmosfera non sempre di vostro gradimento: per ragioni che potrebbero sembrare poco chiare incontrerete una certa resistenza alle vostre iniziative, sarete costretti a muovervi a passo di gambero. Potrebbe esserci chi vi metterà i bastoni tra le ruote, forse persone invidiose di un vostro possibile successo. A novembre e dicembre tutto sarete tranne che ottimisti ma dovrete reagire alla sfiducia, alla mancanza di motivazione che potrebbe farvi rinunciare a prendere l’iniziativa o ad avere un atteggiamento rassegnato. Non dovete abbandonare a metà strada un progetto già avviato o davanti alle prime difficoltà rinunciare a portare avanti una situazione. Non è da voi!

Seconda decade

Nel 2023 la vita familiare, privata richiederà la vostra attenzione: vorrete alleggerire le responsabilità che vi pesano e che gravano sulle vostre spalle. Ma partiamo da Giove in Ariete: da metà febbraio a metà aprile 2023 vi rende ultra dinamici e intraprendenti. E’ il momento ideale per concretizzare un progetto, dare il via a un’attività autonoma: benché veloce il passaggio va sfruttato ampiamente poiché garanzia di fortuna! Tra luglio e ottobre, Giove in Toro guarderà i gradi della vostra decade e sarete parecchio ostinati. Vorrete imporre le vostre idee e opinioni, direte secchi “no” quando invece dovreste dire esattamente il contrario. Rischiate inoltre di avere delle idee fisse che non vi faranno smuovere di un centimetro: non sono il massimo se volete fare dei progressi. In particolare tra il 27 ottobre e il 13 novembre, lavoro o vita personale evitate di puntare i piedi: rischiate di entrare in rotta di collisione con chi vi circonda e ciò andare a vostro svantaggio. A dicembre infine tornerà finalmente l’entusiasmo e sarete più calmi, più comunicativi!

Terza decade

Nei primi tre mesi del 2023, oroscopo dice che capirete che per avere successo dovete stare al passo con i tempi. Il che comporterà aggiornarvi su alcuni argomenti oppure entrare in società con persone con competenze più specifiche. Ad aprile e maggio, cavalcate l’onda fortunata! Ritagliate il vostro posto al sole, conquistate ciò che avete a cuore, lanciatevi in nuove avventure con coraggio e farete centro, avrete un enorme successo e splendidi risultati. Da giugno a novembre, dovrete darvi una calmata, non permettete al vostro lato ribelle e impulsivo di prendere il sopravvento poiché vi dareste la zappa sui piedi. Con Urano in Toro che guarda la vostra decade, non sarebbe l’atteggiamento più saggio. Eppure è proprio ciò che rischiate di fare.