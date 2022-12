Oroscopo 2023, segno PESCI. Pur avendo delle ambizioni riguardo al lavoro ammetterete che quando si tratta di concentrarvi sui dettagli per realizzarle, a volte diventate dispersivi e procrastinate.

Nel 2023, superare la tendenza a rimandare vi aiuterà a concretizzare quanto avete in mente e a ottenere il successo. Dal 7 marzo, Saturno entrerà nel vostro segno e se qualcosa nella vostra vita non funziona il pianeta lo mostrerà, lo scuoterà. Al contempo, il pianeta vi metterà in grado di risolvere! E’ tempo di tagliare i rami secchi, ampliare la vostra cultura, le competenze e gli orizzonti. Apritevi alle novità, accogliete le opportunità che dal 16 maggio, grazie a Giove in Toro, arriveranno. Con Saturno in Pesci potreste capire che vanno bene la generosità e l’altruismo ma dovete conservare parte di quell’energia per la vostra persona. Prendere cura di voi stessi sarà il gesto più altruista che potrete fare! Nel 2023, dovete gettare le basi del vostro futuro, anche se significa dover rinunciare a certi sogni o fantasie che, con Nettuno nel vostro segno, vi hanno portato troppo lontano dall’essenziale!

Oroscopo 2023: denaro

E’ noto quanto il vostro segno abbia le mani bucate e nel 2023 rischiate di cadere spesso in tentazione, anche per viziare le persone care. Occhio a spendere e spandere, a lanciarvi in acquisti impulsivi. Fate acquisti con oculatezza così da mantenere in equilibrio il budget.

Oroscopo 2023: amore

In coppia: la complicità è di ferro, la relazione si rafforza, a partire da gennaio farete importanti progetti a due. Giugno è un mese splendido tinteggiato di grande passione. Occhio solo a luglio e agosto: potrebbe circolare un po’ di freddezza. Soli: a marzo avrete difficoltà a concedere la vostra fiducia per timore di vivere una delusione, ma grazie a Marte in Cancro la primavera è il momento top per gli incontri. Non è escluso affatto l’incontro con l’anima gemella! E’ un anno in cui direte addio alla solitudine.

Forma: Saturno nel vostro segno potrebbe scatenare un po’ di stress, obblighi e responsabilità vi peseranno e la stanchezza si farà sentire. Di conseguenza, non trascurate i segnali che invia il corpo e concedetevi delle pause per ricaricare le batterie.

Oroscopo 2023 decade per decade

Prima decade

Nel 2023 completerete una fase di introspezione che vi ha permesso di rivedere ciò che avete realizzato e ciò che merita di accompagnarvi in un nuovo ciclo di vita che inizia il 7 marzo con Saturno che entra nel vostro segno e sosterà nei gradi della vostra decade: immancabilmente dovrete fare dei cambiamenti, tagliare qualche ramo secco ed eliminare qualche atteggiamento della vostra personalità così da far di fronte ad alcune prove della vita. Il pianeta del Tempo vi offre l’opportunità di cambiare su basi sane, sicure e solide! Da metà maggio a metà luglio e a novembre e dicembre, oltretutto Giove in Toro rappresenterà un grande sostegno! Sarete razionali, più coraggiosi e gestirete alla grande le situazioni di tipo pratico. Nei mesi in cui sosta Giove, è possibile che il settore delle finanze diventi molto florido.

Seconda decade

Urano in Toro guarda i gradi della vostra decade: fino a giugno 2023 avrete il desiderio di liberarvi di persone che tendono a bloccare la vostra indipendenza e di vivere invece come meglio ritenete opportuno.Che si tratti di lavoro o della vita privata, sarete pronti a cambiare in meglio la vostra vita! Non vorrete per alcun motivo rinunciare ai vostri desideri e avrete voglia di distinguervi dalla massa! Da luglio a ottobre, Giove in Toro vi permetterà di ampliare il raggio d’azione e garantirvi maggiore sicurezza nel settore del finanze. Se in quel periodo di tempo deciderete di investire, tenete presente che avrete un ottimo fiuto e difficilmente prenderete un abbaglio! Tra il 5 luglio e il 6 novembre la comunicazione con gli amici e familiari sarà positiva e affettuosa!

Terza decade

Da marzo 2022, Saturno vi ha esortato a valutare, con estrema sincerità, a che punto vi trovate così da fare pulizia nella vostra vita e concentrarvi su ciò che ora per voi ha davvero senso. Lavoro o vita personale, nel 2023, Urano con Nettuno e Plutone accenderanno il desiderio di vivere un percorso in linea con il vostro modo di essere. Chiuderete dunque un capitolo della vostra vita ed entro l’autunno del 2024, probabilmente avrete imboccato una direzione diversa grazie anche ad alcune circostanze favorevoli. Fate attenzione al mese di marzo 2023: circolerà confusione e non sarete al riparo da persone e situazioni ingannevoli e ambigue. Non fate affidamento sulle promesse, potrebbero essere da marinaio o nascondere qualche imbroglio. Durante la seconda metà di agosto la musica sarà la stessa: non lanciatevi in situazioni rischiose ed eviterete complicazioni.