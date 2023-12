Cosa dice l’oroscopo del 2024 per i nati sotto il segno dell’Ariete: che anno sarà? Andiamo a vedere l’oroscopo di Caterina Galloni tra amore, soldi e lavoro decade per decade.

Nel 2024, Saturno in Pesci sosta ancora alle spalle del vostro segno: è l’anno ideale per risolvere tutto ciò che avete lasciato in sospeso, affrontare i problemi irrisolti che vi impediscono di esprimere il pieno potenziale. Le situazioni, di lavoro o personali, inizieranno davvero a funzionare quando Marte entrerà nel vostro segno tra l’inizio di maggio e la metà di giugno: il pianeta rosso, governatore dell’Ariete, vi motiverà al massimo e sarete pronti a fare vostro con determinazione ciò che desiderate veramente.

L’entusiasmo sarà travolgente, le vostre capacità di leadership al top ma il vostro obbiettivo principale sarà il guadagno! La vostra straordinaria ambizione vi spingerà a salire la scala del successo, nulla vi fermerà e affronterete le sfide a testa alta. Ma attenzione, la vostra risolutezza potrebbe comportare degli scontri con chi vi circonda. Dal 25 maggio alla fine dell’anno, grazie all’arrivo di Giove in Gemelli molte scelte si riveleranno positive, la sicurezza in voi stessi e l’ottimismo faranno il resto! Il pianeta facilita l’avvio di alcuni progetti, la nascita di nuove relazioni – anche di amicizia – e la vita sociale diventa frizzante!

Ma c’è di più, situazioni che sembravano utopiche, irrealizzabili, ora grazie all’audacia, prendono forma e si concretizzano. Anche le positive vibrazioni di Plutone in Acquario faranno arrivare una serie di opportunità di trasformazione e miglioramento in tutti gli ambiti della vostra vita. E’ l’anno perfetto per capire quali situazioni non vi si addicono più. Prendete delle decisioni coraggiose ed esplorate nuovi percorsi. Vivete al massimo la vostra vita!

Per quanto riguarda il denaro E’ un anno positivo, soprattutto dal 25 maggio la fortuna vi assiste, anche per quanto concerne gli investimenti a medio e lungo termine. I guadagni non mancano, migliora il comfort quotidiano ma occhio alle spese pazze. Anche se non è nel vostro stile arietino, cercate di risparmiare così da poter affrontare in piena tranquillità eventuali spese impreviste.

L’amore: soli, il bisogno di libertà e indipendenza sarà prioritario. Anche se l’amore dovesse bussare alla vostra porta – e nel periodo primavera-estate mettete in conto un incontro importante, un colpo di fulmine – saprete in tutta dolcezza, come difendervi. In coppia, il legame si rafforza: passione, tenerezza, benessere e buonumore, saranno presenti per gran parte del 2024. E in molti deciderete di sposarvi, convivere, ufficializzare la relazione o mettere in cantiere un bebè. E bella anche l’atmosfera in famiglia: puntate all’unità e saprete come mantenerla, ed è un anno in cui vi avvicinerete molto ai genitori, a sorelle e fratelli.

Infine, la forma fisica; cercate di riconoscere i segnali che invia il corpo e, all’occorrenza, date il via a uno stile di vita diverso: alimentazione sana ed esercizio fisico per scaricare le tensioni. Quando è possibile, soprattutto tra l’inizio di maggio e la metà di giugno, concedetevi qualche pausa di relax.

PRIMA DECADE

Il 20 gennaio 2024, Plutone torna in Acquario (fino al 1 settembre 2024, prima di rientrare definitivamente in Acquario il 19 novembre 2024): il transito parla di trasformazione, accenderà il desiderio di cambiare radicalmente la vostra vita a livello professionale e nella vita privata, Il timone è nelle vostre mani dunque sta a voi eliminare tutto ciò che appartiene al passato, che rappresenta un freno all’evoluzione e al progresso. Da che parte iniziare? E’ semplice: fate una lista di ciò che volete lasciare alle spalle e iniziate a gettare le basi per quella che sarà una nuova vita.

Nel 2024, Giove sosterà in Gemelli e tra il 25 maggio e il 20 luglio guarderà la vostra decade: è il periodo migliore dell’anno, sarete più estroversi, comunicativi e avrete la possibilità di stringere nuovi contatti, anche online, che oltretutto potrebbero essere utili! Non ultimo per scovare un secondo lavoro che vi permetterà di guadagnare di più. In quel periodo, cercate inoltre di riorganizzare il quotidiano, svolgere quelle attività che vi appassionano davvero. Negli ultimi due mesi del 2024, novembre e dicembre, grazie a Marte in Leone, ovunque e con chiunque, lavoro o vita personale, farete un’ottima impressione e sarà dunque d’obbligo mettervi al centro della scena e brillare!

SECONDA DECADE

La notizia ultra positiva del 2024 è che Giove sbarca in Gemelli e per circa sei mesi guarderà amorevolmente la vostra decade. A partire da luglio il settore della comunicazione sarà favorito e ogni incontro, contatto, relazione sarà baciato dalla fortuna. Potrebbero infatti aprire alcune porte che erano chiuse e permettervi di dare il via a progetti di lavoro gratificanti. Molto astuti – e anche un po’ opportunisti ma in modo positivo – capirete quando trovarvi nel posto giusto nel momento giusto così da fare vostra un’opportunità, cogliere al volo un’interessante offerta di lavoro.

Il pianeta annuncia facilitazioni, realizzazione dei progetti, ottimi affari! Lasciate che il vostro temperamento focoso e battagliero prenda il sopravvento, concedetevi il diritto di osare e questo transito si rivelerà ancora più fortunato. Le relazioni saranno particolarmente utili, a livello professionale e, di conseguenza, anche finanziario.

TERZA DECADE

E’ un 2024 in cui sarete pronti ad apportare i cambiamenti che avete in mente, non esiterete a far esplodere tutti i limiti, le costrizioni precedenti. Tenete duro, vincerete! Tuttavia, durante la prima metà di febbraio, la prima parte di giugno e la seconda metà di ottobre, il desiderio di progredire a tutti i costi potrebbe spingervi a premere l’acceleratore e ritrovarvi stressati. In questi periodi potreste mettere in discussione un percorso professionale e provare timore riguardo al futuro o avere relazioni malsane di lavoro o personali.

Rallentate dunque il ritmo e prendete con filosofia gli alti e bassi che in questi periodi – a causa di Plutone in Capricorno – saranno presenti nella vostra vita. Tenete presente, ed è un’ottima notizia, che questo Plutone decisamente poco amico si toglierà di torno definitivamente – e finalmente – nel 2025 e non avrà più alcun impatto negativo sulla vostra vita. Il periodo migliore e più fortunato dell’anno?

Dal 20 agosto al 15 ottobre: potrete esprimere senza problemi il vostro lato versatile, poliedrico, avrete splendide energie, sarete più aperti, disposti a comunicare e vi garantirete contatti molto positivi. senza complessi, la vostra energia sarà comunicativa, le vostre posizioni saranno rilevanti ed i vostri contatti saranno molto coinvolgenti. Con Marte e Giove in Gemelli toccherete con mano che vi conviene stringere delle relazioni nella vita sociale, con il fascino di cui sarete dotati e la capacità di convincere, potrete ottenere ciò che desiderate.