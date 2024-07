L’oroscopo del 10 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Ritagliate del tempo per stare un po’ per conto vostro così da ricaricare le batterie. I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per risolvere un problema che va avanti da tempo e che fino a oggi avete eluso. Potrebbe non essere una priorità nella lista delle cose da fare ma è una questione fastidiosa che sottrae un bel po’ di energia. E’ il momento di liberare la mente dal disordine. Affrontare il problema vi darà un senso di realizzazione e sollievo, la vita diventerà più semplice. Amore: in coppia, potreste pianificare una prossima vacanza in un posto che vi piace in modo particolare. Volete rendere felice il partner. Soli: conquistare il cuore di una persona non è un gioco ma al contrario una responsabilità in cui è necessario l’impegno.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Qualunque sia il progetto o l’obbiettivo che avete in mente di realizzare è tempo di capire se è davvero fattibile. Potreste rendervi conto che è necessario abbassare le vostre aspettative o modificare un aspetto ma alla fine vi accorgerete che non è una cosa così negativa anzi vi permetterà di ottenere ottimi risultati. Su un altro piano: se ultimamente avete trascurato un amico, ritagliate del tempo per vedervi o per fare una lunga telefonata che vi permetta di riannodare il legame. Amore: in coppia, atmosfera molto sensuale, cogliete l’occasione per rafforzare il legame con la dolce metà. Se siete in freddo, è un mercoledì in cui seppellire l’ascia di guerra. Soli: per oggi volete solo testare il vostro potere di seduzione e flirtare senza impegno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui nel lavoro avete la possibilità di brillare, mettere basi solide che vi permetteranno di raggiungere il successo. I passaggi astrali odierni aprono la porta anche a opportunità finanziarie e professionali, non esitate dunque a ottenere ciò che desiderate. E’ buon momento, inoltre, per esaminare con attenzione le vostre finanze e impostare un budget adeguato, soprattutto se state risparmiando così da concedervi dei prossimi acquisti importanti, ad esempio una nuova casa o un’auto. Amore: in coppia, circola un po’ di caos, instabilità, tensioni, litigi. Ma d’altra parte sapete che chi semina vento raccoglie tempesta. Soli: se avete da poco iniziato una storia, potrebbero esserci delle complicazioni. E’ necessaria una decisione.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete belle energie, siete determinati ad abbattere qualsiasi ostacolo si presenti sulla vostra strada, soprattutto se è qualcosa che risale a tempo fa. Vi sentite pronti a trattare con le persone interessate e a parlare apertamente, con una sincerità che potrebbe sorprendere voi per primi. Forse proprio per questo oggi vi ritroverete a desiderare una vita più tranquilla. E’ comprensibile sognare un’esistenza ideale ma affrontare queste sfide rappresenta un passo fondamentale verso la sua realizzazione. Amore: in coppia, se il partner condividerà il vostro punto di vista le cose andranno lisce. In caso contrario, sarà burrasca. Soli: vi lancerete nella conquista, andrete dritti al punto: flirterete o affascinerete un collega, tutto vi sembra possibile!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Sole-Saturno accentua il vostro senso di responsabilità, la concentrazione, fare quanto è nelle vostre possibilità per evolvere e migliorare. Sebbene possa essere necessario qualche sacrificio per raggiungere gli obbiettivi di lavoro o personali che avete in mente, ora vi sembrerà più facile. prendere definitivamente le distanze e separarvi da determinate persone, situazioni o abitudini che seppure in modi diversi vi hanno bloccato o, peggio, alimentato paure e insicurezze. Amore: in coppia, farete capire al partner ciò che accettate o meno nella relazione. Cercherà di accontentarvi ma le vostre esigenze saranno alte. Soli: pensavate di aver trovato la persona giusta ma dal nulla arriva un/a rivale. Non avrete alcun timore di combattere.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se siete alle prese con un problema, è la giornata ideale per contattare amici e persone che contano, sono influenti, poiché saranno pronti a dare una mano. Non c’è nulla di male nel chiedere e ricevere un aiuto e se temete che gli altri pensino che siete degli opportunisti date il sostegno di cui hanno bisogno: mostrate loro che la solidarietà è una strada a doppio senso. Al contempo con il buon aspetto Venere-Nettuno avete la possibilità di stringere nuove e belle relazioni o rafforzare i legami di amicizia. Amore: in coppia, con il partner siete poco pazienti, in casa siete super attivi. Se non volete discussioni, rallentate il ritmo. Soli: se siete in cerca di una storia, è un buon momento per navigare sui siti di appuntamenti o per flirtare online.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Nella vita sociale, stringere nuove relazioni si rivelerà vantaggioso e un buon investimento del vostro tempo e delle energie. Ampliare la cerchia delle conoscenze – anche online – vi permetterà di trovare nuove opportunità, comunicare con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Su un altro piano: con il buon aspetto Venere-Nettuno, ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi: il transito oltre a favorire l’armonia, sottolinea l’importanza del vostro benessere per cui non dovete trascurarlo! Amore: in coppia, se volete mantenere l’attenzione della dolce metà, agite con delicatezza. Con la forza non si ottiene niente. Soli: un incontro può avvenire in modo insolito. Tramite un’attività che praticate saltuariamente o sul posto di lavoro.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se avete intenzione di guadagnare di più oppure trovare un nuovo lavoro con i passaggi odierni potreste sviluppare un nuovo modo di pensare e agire che vi permetterà di ottenere ottimi risultati, soprattutto grazie a una rinnovata sicurezza in voi stessi. Più in generale, con la Luna in Vergine siete di buonumore e pronti a socializzare, queste vibrazioni sono d’aiuto a trascorrere la giornata in modo efficiente e al contempo divertirvi: tra un compito e un altro farete piacevoli chiacchierate con i colleghi. Amore: in coppia, visto che siete pronti ad andare oltre il budget riguardo a un progetto che state pianificando, cercate di rassicurare il partner. Soli: l’amore oggi non ha molto spazio: dedicherete del tempo alla cerchia degli amici.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui vi sentite pronti a portare a termine con successo alcuni piani e progetti di lavoro o personali. La Luna in Vergine sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e siete inoltre motivati a prendere delle iniziative per mostrare il vostro talento. Il vostro impegno non passerà inosservato sul posto di lavoro: il boss noterà tutto ciò che fate per contribuire al successo dell’azienda. Stasera, concedetevi una meritata pausa: staccate la spina e rilassatevi nel comfort della casa. Amore: in coppia, vedrete solo i difetti del partner e farete notare una carenza d’affetto. Esaminate la situazione: probabilmente state esagerando. Soli: un sms di una persona vi farà piombare nel pessimismo. Ma siete sicuri/e di averlo interpretato bene?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nelle relazioni che per voi sono importanti, cercate di esprimervi con chiarezza, in modo diretto ma con gentilezza. In questo modo rafforzerete i legami e avrete la possibilità di esprimere ciò che pensate senza creare problemi, soprattutto se avvertite l’esigenza di stare un po’ per conto vostro e riflettere. Il buon aspetto Sole-Saturno odierno, al vostro segno ricorda i vantaggi che si ottengono sistemando le questioni. E oggi avrete voglia di stare al passo con le situazioni, in particolare riguardo il denaro, casa, famiglia. Amore: in coppia, il buon aspetto Sole-Saturno stabilizza le emozioni e consolida la relazione. Parlerete di progetti importanti. Soli: in programma non ci sono nuovi incontri. Ma potreste parlare con una persona che vi attrae da tempo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Che si tratti di lavoro o della vita privata, con la Luna in Vergine è un mercoledì in cui la sicurezza in voi stessi è accentuata. Il transito è perfetto per abbattere con determinazione eventuali ostacoli presenti sulla vostra strada e fare importanti progressi negli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Nel pomeriggio avrete la possibilità di stringere nuovi contatti utili, anche on line, che potrebbero aprire la porta a nuove opportunità, anche sul fronte finanze: siate aperti alle conversazioni. Stasera rilassatevi in compagnia delle persone care. Amore: in coppia, allegria e leggerezza sono nel programma della giornata e la relazione sarà una priorità! Soli: un incontro potrebbe ribaltare la vostra vita ma per amore siete pronti a correre anche dei rischi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’armonia tra il Sole in Cancro e Saturno nel vostro segno è tempo di concretizzare i progetti che avete in mente, un’idea brillante che avete chiuso in un cassetto e che aspetta solo di essere realizzata oppure completare qualcosa che avete lasciato incompiuto. Il transito rappresenta un’opportunità per mostrare il vostro talento, la creatività. La vostra immaginazione è al massimo per cui fate il grande passo e trasformate senza timore quelle idee brillanti in realtà. Otterrete splendidi risultati. Amore: in coppia, un po’ apprensivi riguardo alla relazione ma accettando il partner così com’è manterrete alta la passione! Soli: negli affari di cuore non è una giornata top. Dopo un primo approccio molto promettente, una persona che vi aveva intrigato svanirà.