L’oroscopo del 17 aprile segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Mercurio retrogrado nel vostro segno accende il desiderio di dedicarvi ad attività culturali e ricreative. Andate alla ricerca di qualcosa di nuovo e inedito con entusiasmo, ad esempio un nuovo hobby. Al contempo, anche se il transito vi dota di magnetismo e potreste ritrovarvi al centro della scena, la dissonanza Luna-Giove potrebbe farvi sentire superiori a chi vi circonda. Cercate di riconoscere i meriti degli altri e ringraziate le persone che vi hanno sostenuto e aiutato a raggiungere la vetta. Amore: in coppia, dolcezza e parole d’amore sono in programma, l’atmosfera è romantica. Farà bene a entrambi. Soli: accettate gli inviti, gli astri vi invitano a stringere nuove conoscenze. Una in particolare attirerà la vostra attenzione.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Leone è in dissonanza con Giove nel vostro segno: è una giornata in cui sarete pronti a fare qualcosa di divertente con i familiari e gli amici. Potreste voler rendere questo mercoledì un momento in cui la solita routine lascia il posto alla magia dello stare insieme e creare alcuni ricordi deliziosi. Se credevate che sarebbe stata una giornata normale, come tante altre, ripensateci perché scoprirete che un incontro si trasforma in un evento molto speciale. Su un altro piano: prendete le distanze da persone che sentite negative! Amore: in coppia, la dolce metà vi parlerà dei suoi desideri, dei progetti: Le sue confidenze non cadranno nel vuoto. Soli: più intraprendenti, sicuri e carismatici! Nelle conquiste non ci sono imprevisti e non tornerete a casa da soli.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potrebbero riemergere conversazioni o amicizie del passato, per cui è importante che siate pronti ad accogliere tutto ciò che porterà questa giornata. Ma non solo: alcune persone influenti potrebbero entrare nella vostra orbita e incontri promettenti potrebbero cambiare la vostra vita. Nella vita sociale, l’ intuizione è la vostra guida che spinge a stringere contatti estremamente utili. Affrontate questi incontri con una mente aperta e curiosa, poiché non si sa mai dove potrebbero sfociare. Di sicuro, sta arrivando qualcosa di buono! Amore: in coppia, bisogno di farvi coccolare dal partner, di essere rassicurati. In ogni caso evitate di accollare le eventuali ansie. Soli: non saprete quali decisioni prendere. Tra qualche giorno vedrete la situazione affettiva più chiaramente.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se avete la sensazione che nel settore finanze il vento stia cambiando in positivo, non sbagliate. Le opportunità per aumentare il vostro reddito possono arrivare attraverso l’impegno messo nella carriera e alcuni preziosi contatti. I passaggi odierni indicano che le conoscenze giuste potrebbero aprire le porte a cui avete bussato di recente. Non permettete che i dubbi prendano il sopravvento e anziché disperdere la vostra energia, stabilite le priorità. Sfruttare gli errori del passato è d’aiuto a individuare una nuova strada da seguire. Amore: in coppia, una bella complicità rafforza la relazione. In ogni caso, è ora di dare una scossa alle abitudini e alla routine quotidiana. Soli: oggi non siete immuni al colpo di fulmine. I vostri piani rischiano di essere ribaltati!

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui sul posto di lavoro è bene evitare di fare promesse, a meno che siate sicuri al cento per cento di poterle mantenere. Quando si tratta di portare a termine il lavoro, il fascino oggi non sarà sufficiente. Il boss e i colleghi contano su di voi, sul vostro senso di responsabilità. Il problema è che oggi siete inclini alle distrazioni ma dovete anche rispettare le scadenze. Rimboccate dunque le maniche e mantenete la concentrazione. La perseveranza ripagherà, forse avrete un aumento o una promozione. Amore: in coppia, grande passione come all’inizio della vostra storia! In ogni caso non imponete nulla al partner. Soli: ottima giornata per stringere nuove conoscenze. Se avete iniziato di recente una storia si rafforzerà, diventerà importante.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni lasciate che a guidarvi sia l’intuito e prestate attenzione al linguaggio del corpo di chi non vi convince fino in fondo. Se qualcosa non vi va bene, investigate così da andare a fondo della questione. Potreste capire molte cose e anche se ciò che troverete forse non vi piacerà. sarete comunque soddisfatti di averlo scoperto ora anziché in seguito e forse a vostre spese. Se è arrivato il momento di chiudere una relazione di lavoro o personale, fatelo senza esitare e senza rancore. Aprirete la strada a una maggiore crescita. Amore: in coppia, giornata di tenerezza e coccole. Con il partner avete gli stessi desideri, c’è grande intesa nell’eros. Soli: un incontro alimenterà le vostre speranze. Vi avvicinerete sempre di più. Proverete una grande passione!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone e Mercurio retrogrado in Ariete, indica numerosi incontri in cui unire l’utile al dilettevole. E’ un transito che scatena il vostro ottimismo tuttavia cercate di capire bene cosa davvero desiderate poiché un mix di divertimento e affari potrebbe innescare un incontro con una persona sulla vostra stessa lunghezza d’onda la cui intuizione o proposta vi spinge a valutare un’interessante collaborazione. Siate aperti, poiché la giusta conversazione anche davanti a un caffè può portare al successo. Amore: in coppia, in sintonia perfetta con il partner, avete le stesse esigenze, il che semplifica la vita. Soli: degli ex non volete più sentirne parlare! Eccovi dunque a caccia dell’amore. E’ un mercoledì in cui il vostro cuore batterà forte.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Le vibrazioni astrali odierne accentuano le vostre capacità e competenze dunque preparatevi a ritrovarvi sotto i riflettori. Qualsiasi incontro può permettervi di appagare le vostre ambizioni, potrebbe anche trattarsi di un amico con buoni contatti che vi metteranno in grado di aprire alcune porte importanti. Chiedete dunque, soprattutto se state cercando un nuovo lavoro o se avete bisogno di dare il via a una conversazione importante con un cliente o con il boss o un superiore: oggi potete fare dei passi avanti. Amore: in coppia, quando vi sentite feriti, reagite attaccando. Ma oggi il partner troverà le parole giuste per calmarvi. Soli: un po’ di malinconia causata da una rottura o vita sociale in calo. Niente va come vorreste. Vi immergerete nei ricordi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni, obblighi e impegni nei confronti degli altri potrebbero farvi sentire sotto stress. Non avrete un momento libero da dedicare solo a voi, nemmeno per una pausa caffè! E’ evidente che c’è una mancanza di equilibrio. E’ tempo di prendere in mano la vostra vita. La vostra generosità, l’altruismo sono lodevoli ma se ciò comporta esaurire le energie e sentirvi stanchi, evitate di fare favori a destra e a sinistra. Pensate prima di tutto a voi, la priorità è raggiungere gli obbiettivi personali o di lavoro che ritenete siano importanti. Amore: in coppia, approfittate di questo mercoledì per seppellire l’ascia di guerra! Le conversazioni allontaneranno i dubbi. Soli: evitate di essere esigenti con voi stessi. Sono le imperfezioni a rendervi affascinanti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il buon aspetto tra la Luna in Leone con Mercurio retrogrado in Ariete, vi spinge a entrare in contatto con le vostre emozioni così da avere chiarezza e individuare una nuova strada personale da seguire. Eliminando ciò che non vi serve più, compresi vecchi schemi di comportamento o abitudini ormai superate, ritroverete l’equilibrio interiore. Potreste anche essere spinti a fare alcuni cambiamenti in casa, mettere ordine, spostare i mobili per fare spazio o, forse, prendere in considerazione l’idea di traslocare in una nuova abitazione. Amore: in coppia, passione al top, il partner sarà al centro della vostra attenzione. Forse anche troppo. Soli: una persona che vi corteggia stuzzicherà la vostra curiosità. Vorrete capire fin dove arriverà per farvi innamorare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi astrali odierni il vostro stato d’animo è tranquillo e al contempo provate nostalgia per il passato. Potreste ricevere una telefonata da un vecchio amico e insieme ricorderete alcuni momenti in cui eravate felici e spensierati. Non potrete fare a meno di ripensare ad alcune delle vostre decisioni importanti e chiedervi come sarebbe stata diversa la vostra vita se aveste fatto altre scelte. Porvi questa domanda è un’inutile riflessione. Guardate cosa avete realizzato! Amore: in coppia, ascolterete ciò che ha da dire il partner e ciò vi metterà in grado di risolvere eventuali piccoli e grandi problemi. Soli: uscite e divertitevi! Anche incontrare e aprirvi a persone che sono il vostro opposto o non sono i tipi che scegliereste, può essere comunque molto positivo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cercate di ritagliare del tempo libero solo per voi, anche se le responsabilità lavorative non scompariranno, affrontarle in modo meno stressato vi permetterà di portare a termine tutto con maggiore velocità. Su un altro piano: oggi potrebbe presentarsi una straordinaria opportunità per guadagnare di più. Potrebbe trattarsi di una nuova offerta di lavoro, un aumento di stipendio o di una promozione. Potreste anche ricevere una somma di denaro del tutto inaspettata. Oggi dunque in positivo nelle finanze può accadere di tutto! Amore: in coppia, organizzerete una serata romantica, farete qualcosa di inedito che piacerà a entrambi. Soli: incontrerete l’amore in un luogo o contesto insolito. Una persona accenderà la vostra curiosità nonché il desiderio.