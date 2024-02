L’oroscopo del 17 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un sabato piacevolmente movimentato dalle uscite con gli amici e i familiari. Tuttavia fate attenzione a formulare dei giudizi sulle persone basati esclusivamente sulle apparenze e, per quanto vi riguarda parlate poco di voi stessi. Se avete intenzione di collaborare con una persona non lanciatevi a occhi chiusi. Prima di accettare fate delle ricerche, informatevi poiché in seguito potreste avere qualche sgradita sorpresa sull’affidabilità dell’altro. Amore: in coppia, evitate di porvi troppe domande e dare il via a discussioni interminabili che potrebbero destabilizzare il partner! Soli: non vi attrae nessuno e un incontro serio ancora non si verifica. Non dovete dubitare del vostro potere di seduzione ma solo pazientare.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Venere-Plutone in Acquario, ovunque avete la possibilità di essere notati in modo favorevole e se capirete che qualcuno sarà pronto a dare un aiuto per ottenere ciò che desiderate, rischierete di largheggiare in complimenti. Se la persona in questione ha la chiave per aprire la porta che vi interessa, soprattutto nel lavoro o negli affari, sarete molto gentili e premurosi, anche troppo. Fate attenzione, l’altro potrebbe pensare che stiate tentando di manipolarlo. Amore: in coppia, anche se è presente qualche problema, comunque dovete essere attenti alle esigenze del partner. Queste difficoltà rafforzeranno la relazione! Soli: nel vostro cuore c’è confusione, mancate di sicurezza. Moltiplicate le uscite ma senza successo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Non è sempre necessario dire la verità, essere sinceri a tutti i costi anche se da parte vostra l’intenzione è quella di aiutare una persona. L’altro potrebbe sentirsi attaccato e reagire. Cautela dunque quando vi esprimete. E cautela anche riguardo alle spese: potreste fare un acquisto impulsivo per togliervi uno sfizio, gratificarvi e in seguito pentirvi per avere impegnato tempo e denaro per un oggetto alla fine inutile. Prima di lanciarvi, riflettete attentamente. Amore: in coppia, avete superato con successo alcune prove e la relazione è più forte che mai! Con il partner c’è sempre una grande passione. Soli: attratti da due persone e prima di decidere definitivamente potreste esitare. Ma in breve tempo farete una scelta e arriverà la felicità!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste essere tentati di lasciarvi coinvolgere in un piano o in un affare ma fate attenzione, rischiate che si riveli una bufala in piena regola. Avrete la sensazione che la proposta sembra offrire una scorciatoia per guadagnare di più ma riflettete: se fosse così facile, lo farebbero tutti. Il problema è che la persona potrebbe essere consapevole che vi impegnerete a tutto campo e dunque otterrà il massimo dai vostri sforzi. Ciò vi renderà più facile rifiutare. Amore: in coppia, se entrambi non sarete meno esigenti, ci saranno tensioni e battibecchi. Qualcuno dovrà cedere… Soli: potreste decidere di chiudere un flirt con una semplice telefonata. Non volete dare troppe spiegazioni e vi sembrerà più che sufficiente.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui se qualcuno, nel lavoro o nella vita personale, si mostrerà esageratamente amichevole avrete voglia di liberarvi della sua presenza ma al contempo esitare per timore di offenderlo. Capirete immediatamente che l’altro sta cercando di ottenere qualcosa ed è determinato ad arrivare al suo fine, seppure con modi gentili e suadenti. In questo tipo di situazioni manipolative essere educati va contro i vostri interessi per cui dite semplicemente un “no”! Amore: in coppia, sfruttate questo fine settimana per distrarvi insieme al partner, dedicare delicate attenzioni. La serata sarà molto piacevole. Soli: prima di dare il via a una nuova storia d’amore, dovete guardare al futuro facendo tesoro degli errori commessi in passato.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Più sensibili del solito, se qualcuno oggi darà dei consigli non richiesti riguardo a una vostra idea o un progetto, potreste offendervi. Anche se avrete la sensazione che gli altri siano eccessivamente critici nei vostri confronti, fareste meglio ad accettare ciò che diranno. Potrebbero infatti essere delle critiche costruttive e anziché chiudervi a riccio, dovreste apprezzare il loro generoso aiuto che vi permetterà di correggere il tiro e imboccare la direzione giusta. Amore: in coppia, per mancanza di comunicazione, incomprensioni e discussioni, la giornata sarà parecchio movimentata. Soli: attacchi di gelosia nei confronti di potenziali rivali scandiranno questo sabato. Di fronte a situazioni difficili, mantenete la calma. Rilassatevi!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui lavoro o vita personale, potreste essere spinti ad affrontare una persona anche se sapete che è un osso duro, sarà difficile “piegarla””. Tenete presente che con l’odierna congiunzione Venere-Plutone in Acquario non l’avrete vinta voi. E’ una giornata in cui invece vi sarà molto utile cercare un compromesso e mostrare il vostro lato diplomatico, esprimervi con tatto. A sorpresa potreste toccare con mano che l’altro inizierà a cedere. Amore: in coppia, è presente un buon equilibrio che solleverà il morale di entrambi e porterà dolcezza nelle conversazioni! Soli: un incontro si trasforma da crisalide in farfalla! Potrebbe trattarsi di un amico o di un collega ma di sicuro imboccherete la strada della felicità.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Cercate di distrarvi così da evitare di rimuginare: un problema che non riuscite a risolvere potrebbe essere un chiodo fisso ma per il momento visto che al riguardo non potete fare nulla dovete accettare la situazione. Cinque pianeti in Acquario creano delle forti tensioni interiori e rilassarvi mentalmente è una priorità. Tenete presente che il 19 febbraio, il Sole entrerà in Pesci, transito per voi positivo, e avrete dunque modo di sistemare la questione che vi tormenta. Amore: in coppia, potrebbe esserci qualche turbolenza. Dopo alcuni alti e bassi, riscoprirete la gioia di condividere un’attività e tubare innamorati. Soli: fascino al top e una persona che vi corteggia si innamorerà. Sarà una storia romantica e piena di passione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Cinque pianeti in Acquario vi mettono in grado di captare informazioni preziose, utili nella professione ma al contempo potrebbero spingere a dire a chi vi circonda quello che pensate senza giri di parole né porvi alcun problema ma sapete bene che le parole possono avere un impatto non indifferente, dunque fate attenzione. Evitate inoltre, sempre attraverso le parole, di avere il controllo sulle persone, tentare di manipolarle per ottenere ciò che avete in mente. Amore: in coppia, l’accordo c’è, ma il lavoro può limitare il tempo libero. Prendete le cose con umorismo. Dolci momenti di complicità rafforzano i sentimenti. Soli: un sms vi sorprenderà piacevolmente. Non resisterete alla proposta che vi farà la persona.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Venere-Plutone è una giornata in cui esaminare il budget con la lente di ingrandimento ed è probabile che vi accorgerete di dover risparmiare. Evitate, per oggi, eventi sociali che richiedono una spesa eccessiva. Gli amici capiranno! Per quanto inoltre siate abili a scovare delle occasioni, non è il sabato giusto per lanciarvi nello shopping sfrenato. D’altra parte, se non prendete cura dei vostri interessi nessuno lo farà al posto vostro! Amore: in coppia, il partner vi sembrerà puntiglioso ma è sempre utile mettere i puntini sulle i prima di promettere o assumere delle responsabilità. Soli: cercherete un’idea originale per sorprendere chi vi attrae e farete colpo! Conquisterete il suo cuore. Sarà l’inizio di una storia?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Venere-Plutone nel vostro segno, riguardo a una questione banale, potrebbe comunque provocare forti emozioni. Per qualche motivo una persona, lavoro o vita personale, vi farà irritare e ciò scatenare una forte agitazione. Cercate di prendere meno a cuore ciò che sta accadendo, forse è meno drammatico di quanto pensiate, e guardate invece il lato più leggero della situazione: vi metterà in grado di allentare le tensioni e andare oltre. Amore: in coppia, oggi siete un po’ pessimisti e potreste avere la sensazione che il partner sia distratto/a, poco attento e affettuoso. Soli: è un sabato in cui siete inquieti, non sapete bene nemmeno voi cosa volete… Anche se non è facile, va detto, cercate di fare leva sul pensiero positivo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Lavoro o vita privata, una persona potrebbe creare un problema per una questione di poco conto. Probabilmente sta esaminando la situazione da una prospettiva sbagliata e potete intervenire e dare una mano. Ma se capite che è su di giri, non ha intenzione di ascoltare consigli né suggerimenti, fareste bene a stare alla larga. Ci sono tanti modi migliori per trascorrere il vostro tempo libero e non è davvero il caso di avere a che fare con persone dal pessimo carattere. Amore: in coppia, avrete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti e il partner potrebbe fraintendere il vostro atteggiamento. Soli: vi ponete mille domande che alla fine non portano da nessuna parte. Pazienza, negli affari di cuore oggi è una giornata no.