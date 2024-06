L’oroscopo del 17 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Cancro – fino all’11 luglio, sarete spinti ad abbellire la casa, a renderla più accogliente e al contempo anche a mettere ordine, sbarazzarvi di tutto ciò che non utilizzate più. Dopo un paio d’ore il pianeta sarà raggiunto da Mercurio – sosterà fino al 2 luglio – e vi piacerà trascorrere del tempo in casa, ospitare amici e parenti, intrattenerli con conversazioni vivaci e interessanti. Con questi due transiti, sarete più empatici, gentili, se con le persone care ci sono state delle incomprensioni, le prossime settimane sono ideali per far tornare l’armonia. Amore: in coppia, anziché imporre una vostra decisione, potrebbe essere una buona idea dare una spiegazione al partner. Soli: negli affari di cuore impegnate energie solo se pensate che porterà a qualcosa. Ma qui non va bene essere troppo razionali.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere e Mercurio sbarcano in Cancro, nel vostro settore della comunicazione: nelle prossime settimane sarete più ottimisti, avrete voglia di uscire, incontrare gli amici e stare in loro compagnia. Al contempo sarete più intuitivi e diplomatici riguardo a conversazioni delicate, saprete cosa dire e cosa invece tacere. Atteggiamento che vi sarà utile anche quando parlate con il boss e i colleghi, i clienti: capirete al volo le sfumature, il tono della voce, le loro emozioni e ciò permettervi anche di migliorare le relazioni professionali. Amore: in coppia, con i pianeti in Cancro, con il partner è amore con la A maiuscola, siete in perfetta sintonia, innamorati come il primo giorno. Soli: date una scossa positiva alla vostra vita e non abbiate paura degli imprevisti. Avete le carte in regola per conquistare chi vi attrae!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio e Venere escono dal vostro segno ed entrano in Cancro, nel vostro settore delle finanze. Nelle prossime settimane la vostra tendenza al riguardo, sarà quella di organizzarvi, aumentare le entrate e migliorare gli affari. Oggi i pianeti sono congiunti per cui è possibile che arrivi un regalo o una somma di denaro. Al contempo le conversazioni sulle questioni di soldi saranno utili, e produttive è un momento perfetto per negoziare e fare un buon acquisto. Amore: in coppia, il partner partner vi dimostrerà quanto vi ama e vi desidera. Cercate di trascorrere del tempo insieme così da rafforzare la relazione. Soli: per compiacere chi vi attrae sarete disposti a essere d’accordo su qualsiasi cosa che dirà o farà. Ma con questo atteggiamento da camaleonti rischiate di mostrarvi diversi da come siete realmente.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere e Mercurio oggi entrano nel vostro segno: le prossime settimane rappresentano un’opportunità per coccolarvi e visto che sarete più affascinanti del solito anche assaporare con piacere l’attenzione e gli sguardi ammirati che ricevete dagli altri. Va sottolineato che le persone vi notano non solo per il fascino ma al contempo per le vostre opinioni, l’intelligenza e la perspicacia. E’ il periodo ideale per concentrarvi sui vostri bisogni, i desideri poiché probabilmente, ammettetelo, è qualcosa che non fate abbastanza spesso. Amore: in coppia, con il partner la sintonia è perfetta, la relazione riprende slancio, Realizzerete inoltre dei progetti a due. Soli: determinati, intraprendenti, siete pronti a dare una scossa alla vita affettiva. I due pianeti nel vostro segno annunciano una romantica nuova storia d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Mercurio e Venere sbarcano in Cancro e sostano alle spalle del vostro segno: è tempo di riflettere. I due pianeti vi rendono più emotivi e sensibili del solito, più riservati anche riguardo alle questioni di lavoro, vi spingono a prendere cura di voi stessi, a essere meno esigenti nei vostri confronti e di amici e familiari. Anche se siete super impegnati nel lavoro concedetevi una tregua, ritagliate comunque del tempo per rilassarvi e rigenerare le energie. Assecondate i vostri sogni e le vostre fantasie, soprattutto quelle che vi regalano un sorriso! Amore: in coppia, con Marte in Toro prima di intraprendere qualcosa verificate se è fattibile. E visto che non siete i soli a decidere, confrontate le vostre idee con quelle del partner. Soli: con la Luna in Scorpione non è una giornata favorevole agli incontri epocali. Per oggi va così.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con l’arrivo di Mercurio e Venere in Cancro la vita sociale da oggi sarà frizzantina, arriveranno più inviti del solito e d’altra parte avrete il forte desiderio di divertirvi, stringere nuove relazioni e stare in buona compagnia. Una conversazione con un amico potrebbe spingervi a entrare in un gruppo o un club dove ci sono persone che hanno i vostri stessi interessi. Sono due transiti positivi ma dovete comunque cercare di sfruttarli al meglio: essere attenti a come e con chi impegnate il vostro tempo, le energie e soprattutto il denaro. Amore: in coppia, se ci sono delle questioni in sospeso da chiarire, tenete presente che prima ne parlerete e prima risolverete. Al contempo, tenete d’occhio il budget familiare, evitate spese superflue. Soli: ovunque oggi potrebbe esserci un incontro e scatterà un’attrazione!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere e Mercurio in Cancro da oggi sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: Potreste firmare un contratto o ottenere un accordo redditizio oppure arriverà un’offerta di lavoro che vi farà piacere, su cui rifletterete e in seguito accetterete. Il vostro atteggiamento diplomatico potrebbe dare un vantaggio in qualsiasi situazione e sfruttando il fascino potreste procurarvi un’opportunità che altrimenti non si sarebbe presentata. Saprete come fare leva sulle emozioni degli altri e, all’occorrenza sarete molto convincenti. Amore: in coppia, Venere e Mercurio vi permettono di dare nuovo slancio alla relazione. Iniziative, proposte, la fantasia abbonderà. L’atteggiamento del partner dimostrerà che avete fatto centro. Soli: incontro con una persona molto diversa da voi ma nascerà comunque una storia d’amore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La presenza di Mercurio e Venere in Cancro vi rende ottimisti, più fiduciosi del solito, più spontanei e pronti a esprimere le vostre idee che di sicuro saranno ben accolte. Nelle prossime settimane guarderete al futuro con grande entusiasmo e avrete voglia di spezzare la routine, non è escluso che pianificherete un viaggio in un posto che non conoscete oppure partirete per motivi di lavoro e sarete soddisfatti, stringerete delle relazioni con persone del posto. Potreste infine decidere di frequentare un corso di studi che vi sarà utile. Amore: in coppia, programmate un viaggio insieme o qualcosa che desiderate fare entrambi da tempo. In questo modo ravviverete la passione! Soli: se una storia inizia in modo promettente, non pensate subito al futuro. Ciò vi eviterà una delusione nel caso non dovesse funzionare.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio e Venere in Cancro sostano in un vostro settore delle finanze, degli investimenti e delle vendite che potreste effettuare. Indipendentemente da ciò che concluderete sarete molto soddisfatti. Avrete anche l’opportunità di aumentare le entrate. Con questi aspetti potete affrontare con tranquillità le questioni di denaro o dinamiche di potere senza che ci siano conseguenze e potete persino trovare una soluzione a eventuali problemi difficili. Nella vita sociale, riguardo alle relazioni darete la priorità alla qualità rispetto alla quantità. Amore: in coppia, è il momento ideale per condividere tutti i segreti o le fantasie inespresse. Fate solo attenzione alla gelosia o la rabbia nei confronti del partner. Soli: ora non volete flirt senza futuro. Fate capire a chi vi corteggia che non siete disposti ad accontentarvi!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio e Venere in Cancro sostano nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Se ci sono dei problemi i due pianeti sono d’aiuto a chiarire. Nelle prossime settimane avrete la possibilità di parlare in modo sensibile e con tatto. Con questi transiti è il momento di mettere fine a qualsiasi conflitto pesante e fare la pace, mostrare affetto e avere gesti di gentilezza per le persone care. La parola chiave è la collaborazione con chi vi circonda, E’ inoltre un buon momento per negoziare e nel lavoro appianare eventuali disaccordi. Amore: in coppia, coltivate il legame come fareste con una pianta. Gesti premurosi, piccole sorprese e tanta gentilezza sono i migliori fertilizzanti naturali. Soli: se desiderate una storia d’amore, parlate chiaramente per assicurarvi che l’altra persona non stia cercando solo un’amicizia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere e Mercurio in Cancro sostano nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro. Cercate di mantenere delle abitudini sane per garantirvi il benessere e una buona forma fisica. Al contempo nella professione potrebbero arrivare delle belle opportunità: è un buon momento per chiedere e ottenere una promozione oppure se siete in cerca di un impiego potreste finalmente trovarlo. Ma i due pianeti parlano anche di denaro: potrebbe dunque entrare una somma che vi devono oppure da un affare che avete concluso a vostro vantaggio. Amore: in coppia, con la Luna in Scorpione l’atmosfera è pesantuccia: alcune richieste del partner potrebbero irritarvi e lo direte chiaramente! Soli: attrazione esclusivamente fisica per una persona. Flirterete (e andrete oltre) sapendo che non si tratta del grande amore.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio e Venere in Cancro per il vostro segno sono due splendidi transiti: è il momento di farvi belli, accentuare il vostro fascino e ovunque brillare, riscuotere successo! Al contempo, la creatività è al top e se la sfrutterete a tutto campo, in modo ovviamente realistico, nel lavoro potreste realizzare qualcosa di incredibile! Potreste inoltre stringere un’amicizia con una persona che andrà avanti nel tempo e nella vostra vita avrà un ruolo molto importante. Amore: in coppia, cercate di creare maggiore intimità nella relazione con piccoli regali e serate romantiche in cui non si parla di lavoro né di questioni di tipo pratico. Soli: dovete essere selettivi, avere aspettative alte ma realistiche così da non rimanere delusi. Il che ovviamente non significa accontentarvi… Se non vi piacerà nessuno, dedicatevi a un progetto.