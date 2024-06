L’oroscopo del 18 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un martedì in cui nelle relazioni di lavoro o personali i punti vulnerabili e le insicurezze sono più evidenti. Potrebbe essere difficile affrontare direttamente i problemi e la cosa più giusta è quella di trovare un modo per apportare dei miglioramenti, Con il buon aspetto Luna in Scorpione-Saturno in Pesci, cercate di pensare al vostro benessere così da allontanare lo stress e la tensione. Fino a venerdì una dissonanza tra Sole e Nettuno rappresenta un invito a tenere i piedi per terra: rischiate di scambiare lucciole per lanterne. Amore: in coppia, occhio alla testardaggine, crea problemi in qualsiasi conversazione. E’ spiacevole per entrambi. Soli: siete esigenti, il senso critico è accentuato. Cercate di essere flessibili e non darete un’impressione sbagliata!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se il lavoro e le responsabilità non vi hanno permesso di dedicare la giusta attenzione a un vostro hobby o a qualcosa che vi appassiona è una giornata in cui pianificare più tempo libero solo per voi, concentrarvi sugli interessi personali e sugli sbocchi creativi così da trovare un equilibrio. Al contempo, se nel lavoro o nella vita privata chi vi circonda ha oltrepassato alcuni limiti da voi stabiliti, potreste provare frustrazione per la mancanza di rispetto. È il momento di apportare delle modifiche e far valere i vostri principi. Amore: in coppia, il partner appaga il vostro bisogno di sicurezza ma al contempo, oggi la comunicazione non è facile. Fate uno sforzo, non rovinate la serata. Soli: non dovete essere rigorosi e severi nei vostri confronti! Leggerezza, sorridete!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con i passaggi odierni rischiate di vedere il bicchiere mezzo vuoto, ovvero concentrarvi su ciò che nella vostra vita non funziona. Di solito siete distaccati anche in situazioni di stress ma oggi siete più sensibili del solito, provate forti emozioni riguardo all’attuale posto di lavoro, la posizione, la routine. Emozioni pesanti ma cercate di mantenere la calma ed evitate di mostrarle ai colleghi o al boss. Un uso migliore della vostra energia sarebbe quello di impegnarvi per risolvere i problemi o raggiungere un obbiettivo. Amore: in coppia, rispetto alla relazione vi sentite confusi. Mettete le carte in tavola, parlatene e chiarirete velocemente! Soli: cercate di essere aperti, ricettivi alle opportunità che si presentano. Non dovete chiudere la porta alle nuove possibilità di incontri!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potreste avere la sensazione di essere come un po’ invisibili agli occhi delle persone care. E’ arrivato il momento di far sentire la vostra voce, è importante esprimere i vostri bisogni e desideri. Il buon aspetto Luna-Saturno vi permette di esprimervi con leggerezza ma al contempo con sicurezza affinché il vostro messaggio venga recepito. Con questo transito potreste avere anche il forte desiderio di dedicarvi a qualcosa che vi appassiona ma per ottenere il successo le emozioni non bastano: studiate un piano d’azione e seguitelo! Amore: in coppia, nonostante qualche discussione, il legame con il partner è profondo. Cercate tuttavia di lasciare alle spalle eventi del passato! Soli: sicurezza in voi stessi non vuol dire imporvi sugli altri. Ascoltate ciò che hanno da dire.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui potreste rendervi conto che è ora di rispettare il budget ed esaminare le spese personali. Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Saturno in Pesci v accorgerete di aver messo mano al portafoglio più del solito e ciò inizialmente farvi sentire in preda al panico. Fortunatamente, il transito è d’aiuto a mantenere la lucidità e capirete di avere più controllo sulle abitudini di spesa di quanto pensiate. Per raggiungere la stabilità finanziaria cercate di capire quale sistema di budget funziona meglio per voi. Amore: in coppia, evitate di colpevolizzare il partner che invece si sforza per cercare di capirvi, vi sostiene in qualsiasi circostanza. Soli: se avete iniziato un flirt ma l’altro/a vi sembra ambiguo/a, cercate di chiarire la situazione definitivamente.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con i passaggi odierni, gli amici o i familiari oggi potrebbero chiedere dei favori e alcuni tra loro sapranno bene quali tasti premere per ottenere ciò che desiderano. In ogni caso non dovete permettere che il senso di colpa o altre emozioni negative prendano il sopravvento: accettate di dare una mano solo se lo desiderate veramente e dite a voi stessi che lo state facendo perché lo volete e non per un senso del dovere. Su un altro piano: pensare fuori dagli schemi vi permetterà al momento giusto di trovare la soluzione a un problema. Amore: in coppia, fate attenzione a non amplificare troppo gli eventi, oggi vedete le cose in modo leggermente distorto. Fate leva sulla razionalità. Soli: l’immaginazione potrebbe giocare brutti scherzi e illudervi sulle intenzioni di una persona.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Saturno in Pesci, oggi le responsabilità di lavoro non saranno un peso anzi, le assumerete con piacere. Al contempo, un accentuato senso del dovere verso i familiari, potrebbe spingere a farvi carico di responsabilità che normalmente non vi assumereste. È probabile che questo sincero e affettuoso impegno porti a risultati che desiderate. Non solo vi renderà felici ma farà piacere alle persone care a cui state dando una mano. Vi sentirete molto apprezzati e benvoluti. Amore: in coppia, nonostante qualche dubbio che a volte aleggia sulla relazione, la situazione procede bene. Anche perché eviterete di affrontare di argomenti spinosi. Soli: potreste iniziare una storia romantica o riannodare una che non è del tutto finita.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno come sempre accentua la vostra sensibilità, la permalosità ma oggi è in buon aspetto con Saturno il che vi permette di tenere sotto controllo le forti emozioni. Tuttavia, se avete bisogno di un sostegno emotivo o dovete affrontare un problema complicato, gli amici cari saranno presenti, pronti a dare una mano. Anche nel lavoro, se vi sentite stressati non abbiate timore a chiedere un aiuto, a stabilire dei limiti o delegare dei compiti. I colleghi saranno disposti a farsi carico di qualcosa al vostro posto. Amore: in coppia, in caso di conflitto cercate di risolvere il prima possibile. Chiarite, una volta per tutte! Soli: è possibile che una persona che vi corteggia stia mettendo alla prova i limiti della vostra pazienza… Evitate di cadere nella sua trappola!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un martedì in cui siete un po’ ansiosi, mentalmente agitati e spinti a parlare impulsivamente ma la cosa migliore è tacere e cercate di mantenere la calma. Soprattutto se deciderete di interagire con persone agitate al pari di voi: lavoro o vita personale potreste scatenare una discussione accesa che porterà a una lite in piena regola e dire cose di cui in seguito pentirvi. Potreste esplodere perché provate un vecchio rancore, non avete superato la frustrazione o la rabbia riguardo a un episodio in particolare del recente passato. Amore: in coppia, il partner potrebbe imporvi una decisione e accettarla per voi sarà un po’ complicato. Soli; una persona con cui avete un flirt potrebbe mettervi dei limiti e per tutta risposta la mollerete al suo destino. Atteggiamento più che giusto!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata piacevolmente movimentata, una conversazione con un amico o un conoscente, nella vita sociale potrebbe aprire la porta a ottime opportunità, a incontri entusiasmanti. Avete la possibilità dunque di uscire, divertirvi, stringere nuove relazioni o rafforzare quelle che avete. Tuttavia nel lavoro i passaggi astrali attuali possono indicare una negoziazione che si conclude a vostro vantaggio oppure la firma di contratto. A patto in ogni caso che siate elastici e disposti a scendere all’occorrenza a un compromesso. Amore: in coppia, un’innocente osservazione del partner vi darà molto fastidio. Evitate di reagire in modo eccessivo. Soli: pensate che trovare l’amore sia una mission impossible! Ma è sicuro che avete davvero voglia di impegnarvi in una storia?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Scorpione l’umore non è al top, al contrario del solito siete un po’ pessimisti, la tendenza è esaminare la vostra situazione professionale nei minimi particolari e cogliere solo i lati negativi. Tenete presente che al vostro fianco c’è la presenza fortunata di Giove in Gemelli: cercate dunque di avere fiducia in voi stessi, nei progetti e negli obbiettivi – anche di tipo finanziario – da raggiungere. Ce la farete e darete alla vostra vita delle basi stabili. Il tempo extra e l’attenzione che avete dedicato alla carriera saranno ripagati. Amore: in coppia, esprimerete pienamente l’amore e toccherete il cuore della dolce metà. Se nei giorni scorsi avete discusso seppellirete l’ascia di guerra. Soli: con una persona c’è un legame speciale. Vorreste di più ma aspettate il momento giusto.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro il successo sarà vostro ma dovete essere disposti a prendere l’iniziativa. All’inizio può essere scoraggiante pensare a tutto ciò che dovreste realizzare, alcuni dei vostri progetti o desideri oppure obbiettivi, potrebbero sembrare inverosimili. Tuttavia, con il buon aspetto Luna-Saturno potreste rendervi conto che vi state sottovalutando. Se vi buttate giù escludete la possibilità di progredire mentre facendo leva sull’autostima, prendendo sul serio le vostre capacità, le competenze, farete e otterrete molto di più! Amore: in coppia, se con il partner dovete risolvere alcuni problemi, oggi farete di tutto per trovare una soluzione. Soli: con una persona che conoscete, oggi noterete delle forti similitudini. Il che vi farà avvicinare in modo più intimo. Nasce una storia!