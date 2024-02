L’oroscopo del 21 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Leone attiva la congiunzione Venere-Marte in Acquario: fascino e carisma al top, nella vita sociale – ma non solo – brillate! Fate solo attenzione a chi, nella cerchia delle amicizie è geloso di voi o non ricambia il vostro sostegno. Il pianeta dei desideri si congiunge al pianeta dell’azione, ciò significa che c’è il potenziale per iniziare qualcosa di fresco, nuovo ed entusiasmante. Potreste tuffarvi nell’apprendimento di una nuova tecnologia, stringere nuove amicizie o intraprendere un’attività che non avete mai praticato prima. Amore: in coppia, Venere e Marte accendono la passione ma al contempo con il partner sarete molto romantici. Soli: alla larga da persone affascinanti ma che potrebbero essere poco attendibili. Più le guarderete in modo obbiettivo e tanto più capirete chi è autentico e chi non lo è.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Se state cercando di impressionare favorevolmente il boss, è una giornata in cui qualche parola gentile nei suoi confronti, farà la differenza. Dimostrate che lo/a considerate come un essere umano e non come qualcuno che potrebbe permettervi di fare passi avanti nella professione, una sorta di trampolino di lancio. Chiedete, ad esempio, la sua opinione su qualcosa su cui vi state impegnando oppure dite che ammirate il suo lavoro. I complimenti, sempre che siano sinceri e senza sconfinare nell’adulazione, vi faranno ottenere parecchio. Amore: in coppia, occhio alle divergenze d’opinione, non fate i Bastian contrario. Rischiate di alzare un muro di incomprensione. Soli: voglia di avventura, di brividi di passione ma provate anche a trascorrere del tempo con chi sentite di avere un’intesa intellettuale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il traguardo a cui ambite arrivare – o l’obbiettivo che avete intenzione di raggiungere – è sempre più vicino: con la congiunzione Venere-Marte in Acquario procedete sulla corsia di sorpasso, avete trovato un modo più semplice e veloce per arrivare a destinazione. Ciò è dovuto ai contatti con persone utili che già conoscete e che vi offrono il loro aiuto. Se avete bisogno di un consiglio, iniziate parlandone con i vostri amici. Da parte vostra, prima di offrire consigli non richiesti, chiedete il permesso al diretto interessato. Amore: in coppia, grazie a Venere e Marte in Acquario, con il partner oggi vivrete momenti intensi, persino magici! Soli: è il momento perfetto per entrare in azione e far sapere a una persona quanto ci tenete. I sentimenti, state certi sono sicuramente ricambiati!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui riceverete inviti ma dovrete essere elastici e adattarvi alle circostanze. Con la congiunzione Venere-Marte in Acquario: è come se tutti intorno a voi cambino idea. La soluzione migliore è accettare i piccoli cambiamenti di programma anche se potreste essere irritati dal fatto che ciò che avevate in mente non è quello che desidera chi vi circonda. In generale, il transito nelle relazioni, crea una combinazione di interesse e collaborazione. Potreste infine, ricevere un’inaspettata somma di denaro. Una vincita al gioco? Amore: in coppia, oggi avrete difficoltà a partecipare alle conversazioni e a farvi coinvolgere. Vi sentirete bene, a vostro agio, in un mondo di fantasia. Soli: anche voi probabilmente trascorrerete buona parte della giornata a fantasticare. Non è affatto un errore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con la congiunzione Venere-Marte in Acquario: il transito vi rende spavaldi, più sicuri di voi stessi. Fate attenzione potreste scatenare delle tensioni o far esplodere delle vere e proprie litigate nelle relazioni di lavoro o personali. L’atteggiamento migliore, tranne sia accaduto qualcosa di veramente grave, è accantonare l’orgoglio e fare leva sulla comprensione. La buona notizia è che in ogni caso, avrete una visione più chiara di alcuni dei legami più importanti della vostra vita, qual è il vostro ruolo. Amore: in coppia, nella relazione potrebbe circolare un po’ di confusione o di irritazione da parte di entrambi. Potreste avere difficoltà a mantenere l’intesa. Soli: mantenete alta la guardia riguardo alle persone molto affascinanti. C’è il rischio che facendovi abbagliare dalle apparenze qualcuno ne approfitti e vi prenda in giro.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un mercoledì in cui sarete più perfezionisti che mai, rischiate di essere esageratamente esigenti nei vostri confronti e con chi vi circonda. E’ probabile che con la Luna in Leone, in dissonanza con la congiunzione Venere-Marte in Acquario, oggi ve ne renderete conto e sarete pronti a correggere il tiro. Al contempo, nel lavoro, mettete in conto un cambiamento di programma: potrebbe trattarsi di un nuovo progetto del boss o di una scadenza che deve essere rispettata. E a voi non piacciono le sorprese ma privilegiate la routine. Amore: in coppia, potrebbero esserci delle complicazioni. Piccoli dispiaceri causati dal partner potrebbero irritarvi parecchio e finirete per litigare. Soli: potreste essere molto attratti da un/a collega ma si tratta di un fatto concreto o solo frutto della vostra immaginazione?

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui brillate, vi trovate sotto i riflettori: nella vita sociale sarete molto richiesti, abbonderanno inviti e complimenti. La vostra agenda di impegni sarà ricca e siete nel vostro elemento. Nel lavoro, una riuscita vi farà sentire orgogliosi di voi stessi! E se avete in mente un progetto originale, dovete proporlo. Andate avanti senza complessi e timori: proponete le vostre idee, argomentate i vostri punti di vista e comportatevi come se aveste già la vittoria in pugno. E’ il vostro momento: avete la possibilità di distinguervi dalla massa! Amore: in coppia, è la giornata ideale per pensare a cosa potete fare ogni giorno che sia divertente, intrigante e mantenga viva le fiamme della passione. Soli: se state cercando l’amore, quanto farete oggi è ciò che vi porterà a una vera storia. Potrebbe trattarsi di migliorare la vostra immagine o ampliare la cerchia delle amicizie.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

In qualsiasi situazione di lavoro o personale, con la Luna in Leone in dissonanza con la congiunzione Venere- Marte in Acquario dovete essere disposti a scendere a un compromesso. E’ probabile che alcune questioni familiari riguardanti la casa o il denaro chiederanno la vostra attenzione e sarete un po’ stressati poiché ciò toglierà del tempo al lavoro. Potrebbe essere necessario trovare un equilibrio tra professione e vita privata. Non è facile ma parlare con un amico potrebbe essere d’aiuto, vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, pronti a prendere delle decisioni radicali riguardo alla relazione. Ma non saranno impulsive: ci avete pensato a lungo e oggi agirete. Soli: un ex potrebbe tornare alla carica ma sapete che vi renderebbe la vita complicata e inevitabilmente vi farebbe soffrire.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone è in dissonanza con Venere e Marte in Acquario: il transito punta i riflettori sul vostro settore della comunicazione. E’ una giornata in cui riceverete telefonate, messaggi di testo e vocali, e-mail da numerose persone ed è un ottimo momento per entrare in contatto con chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Il vostro dono della parlantina sarà utile in tutti gli aspetti della vita: dal pubblicare un post sui social media che diventerà virale alla capacità di vendere al meglio le vostro idee o un eventuale progetto. Amore: in coppia, evitate le lotte di potere, cautela quando vi esprimete: potreste davvero ferire il partner. Fatevi invece coccolare e amare. Soli: immersi nel mondo della fantasia e del sogno, assicuratevi che ci sia anche una parte di realtà. Piedi per terra!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La prospettiva di un cambiamento vi entusiasma ma procedete con calma. Nel tentativo di voler progredire a tutti i costi potreste incontrare degli ostacoli e ciò essere motivo di frustrazione. Anziché pensare di trasformare di botto la situazione, concentratevi su ciò che potete realizzare in questa giornata, qui e ora! Su un altro piano: anche se siete tentati da un acquisto, soprattutto se il venditore è un abile manipolatore, evitate di mettere mano al portafoglio. Non è escluso, infine, che una nuova amicizia avrà il potere di cambiare la vostra vita. Amore: in coppia, alcune difficoltà di comunicazione. Cercate di farvi capire dal partner adottando il suo modo di esprimersi oppure… rimanere in silenzio. Soli: non la giornata ideale per conquistare una persona. Rischiate di arrendervi alla minima difficoltà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Leone è in dissonanza con Venere e Marte congiunti nel vostro segno. Avete energie da vendere, nel lavoro o negli affari siete motivati, pronti a entrare in azione, a prendere l’iniziativa. Ma soprattutto siete molto convincenti, al punto che riuscirete a ottenere facilmente ciò che desiderate. Sfruttate in modo saggio questa opportunità, evitate di abusare di questo potere. Al contempo, in ogni ambito della vostra vita, se non volete fare qualcosa, non permettete ad altre persone consapevoli del vostro altruismo, di manipolarvi. Amore: in coppia, con Venere e Marte nel vostro segno, ciao ciao ai malintesi e benvenuta una ritrovata passione. La relazione riprende slancio. Soli: è la giornata ideale per conquistare il cuore di chi vi attrae: non potrà resistervi, farete centro!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’immaginazione oggi è al top ma rischiate di perdere il contatto con la realtà, di vedere situazioni e persone con gli occhiali dalle lenti rosa e dunque in modo diverso da come sono veramente. Al contempo, fate attenzione: potreste dire o fare qualcosa senza riflettere: parole o azioni, cercate di essere consapevoli. In caso contrario rischiate di cacciarvi in una situazione imbarazzante. I transiti odierni a voi chiedono di valutare i progressi e le ambizioni in modo realistico ed eventualmente elaborare una strategia per raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, potreste svegliarvi con un desiderio maggiore di affetto e intimità. Occhio a non essere troppo presi dalle vostre esigenze, dimenticando quelle del partner. Soli: attenzione alle illusioni. Con chiunque mantenete una buona dose di scetticismo.