L’oroscopo del 22 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

È tempo di sperimentare cose nuove! La routine sta spegnendo parte del vostro entusiasmo e correte il rischio di diventare autoindulgenti e pigri! Se al momento il vostro budget è limitato, non dovete preoccuparvi. Per esplorare il mondo circostante non sono necessarie grandi somme di denaro, andate dunque alla scoperta di qualcosa che solleciti la vostra curiosità! Al contempo, anche il legame con alcune persone importanti della vostra vita dovrebbe cambiare. Chiedetevi quali passi compiere affinché imbocchino la direzione desiderata. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae eviterete di giocare la carta del mistero. Sarete sinceri e confesserete i vostri sentimenti. E l’altro/a ricambierà.

Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata, nella professione potreste ottenere una bella riuscita! In ogni caso, lavoro o vita personale, qualcuno oggi avrà fretta e potrebbe pensare che ciò l’autorizzi a mettere fretta anche a voi. Ma andare di corsa potrebbe crearvi qualche problema. State procedendo al ritmo giusto e non sarebbe saggio cambiare solo per rendere le cose convenienti per qualcun altro. Non permettete che vi metta sotto pressione, per quanto insistente o importante possa essere. Se ha tanta fretta, lasciate che vada avanti per conto proprio. Amore: in coppia, intesa eccellente, trascorrerete la serata in buona compagnia. Incontrerete coppie di amici cari, parlerete delle speranze, dei progetti, delle lotte. Soli: un bel sorriso su di voi avrà l’effetto calamita, vi spingerà a prendere l’iniziativa e dare il via a una conversazione che si concluderà a notte fonda.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I transiti odierni vi rendono ottimisti, l’atmosfera è all’insegna della leggerezza. Nella vita sociale, potreste stringere nuove conoscenze oppure avrete la possibilità di vedere posti nuovi o avere nuovi progetti. Il problema è che potreste avere dei desideri difficili da soddisfare: se riuscirete a riprendere il controllo ed evitare di esagerare, sarà un giornata piacevole. Non date alle situazioni più importanza di quella che hanno nella realtà e non prendete decisioni, soprattutto se riguardano un impegno: in seguito potreste pentirvi. Amore: in coppia, volete esprimere ciò che provate per il partner, ovvero tanto amore, e lo farete in modo brillante. Vi lascerete andare alle emozioni. Soli: otterrete delle risposte alle vostre domande: che siano o meno positive farete comunque dei passi avanti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbe esserci qualche attrito con una persona ma sarà possibile raggiungere un compromesso importante, a patto che entrambi riuscirete a concentrarvi sugli aspetti su cui siete d’accordo. Tenete presente che ha bisogno di voi dunque siete in una posizione molto invidiabile. Tuttavia dovete giocare bene le vostre carte: evitate di forzare la mano al punto da far pensare all’altro che ha ceduto alle vostre richieste. In questo modo sarà sempre dalla vostra parte, pronto anche in futuro a dare una mano in qualsiasi situazione. Amore: in coppia, il partner risveglia i sensi e vi piacerà giocare al gatto e topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che la persona che vi attrae sia di passaggio. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una vera storia d’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Avete voglia di novità, di approfondire la conoscenza con persone nuove ma in questo momento ci sono altre relazioni che meritano il vostro tempo, che dedichiate loro più attenzioni. Parliamo delle amicizie collaudate nel tempo. Le nuove relazioni sono entusiasmanti ma chiedetevi se davvero aggiungono alla vostra vita qualcosa in più di quel solo pizzico di frizzantino che provate attualmente. Chiamate uno dei vostri vecchi amici e ricordate a voi stessi il motivo per cui avete stretto il legame e perché siete così affezionati. Amore: in coppia, farete un bilancio, ciascuno per conto proprio e ciò sarà d’aiuto. Farlo insieme sarebbe come buttare olio sul fuoco… Soli: le dissonanze odierne vi rendono molto emotivi, la tendenza è quella di amplificare ciò che provate per una persona. Se volete conquistarla fate attenzione, potreste commettere un errore tattico.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui circola agitazione, un po’ di confusione ma fortunatamente avete belle energie, una buona dose di lucidità che vi permette di impegnarvi così da organizzare al meglio il programma personale o di lavoro ed evitare grattacapi e difficoltà. Tuttavia, che si tratti di amici o colleghi o persone care, ci sarà chi, come sempre, vi chiederà una mano ma se non avete tempo, dite chiaramente che non è possibile, semmai li contatterete in un secondo momento. Oggi è indispensabile dare la massima priorità alle vostre esigenze. Amore: in coppia, ottima comunicazione e complicità. Se la relazione attraversa piccole difficoltà, è la giornata ideale per chiarire. Soli: splendida giornata per fare nuovi incontri e conquistare. Il vostro fascino non passa inosservato.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il cambiamento, anche quando è in meglio, a volte può spaventare. E potreste provare un po’ di esitazione davanti a una proposta di lavoro oppure all’idea di lanciarvi nella ristrutturazione della casa. Ma al momento avete questa opportunità utile a migliorare la vostra vita e rinunciando, in seguito potreste rimpiangere di aver preso questa decisione. Ciò che sta accadendo è positivo, dunque andate avanti! Altra buona notizia: un amico potrebbe farvi un dono o una sorpresa oppure potrebbe entrare un’inaspettata somma di denaro. Amore: in coppia, rischiate di trascorrere le serate davanti alla tv, un vero killer dell’amore. Datevi una mossa e regalate alla relazione una ventata di romanticismo o avventura. Soli: l’amore non si cerca, smettete di agitarvi e concentratevi. Preparatevi ad accoglierlo e sicuramente arriverà.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se, lavoro o vita personale, avete fatto di tutto per evitare di entrare in conflitto con una persona a cui tenete, i passaggi odierni scatenano forti emozioni e potrebbe iniziare a sembrare uno sforzo titanico, più di quanto siate in grado di sopportare. In questo caso, preparatevi alla possibilità che esploda un litigio. Non dovete temere nulla ma solo essere pronti ad affrontare la situazione e mantenere il punto, dimostrando con prove alla mano che siete dalla parte della ragione. Amore: in coppia, non volete toccare determinati argomenti ed evitate domande scomode. Eppure parlare con il partner sarebbe la soluzione migliore. Soli: siete sospettosi, poco disponibili, il che non facilita certamente la conquista di un cuore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui siete più socievoli del solito, pronti a stringere nuove amicizie ma nel lavoro, non avendo un programma ben preciso o almeno un po di organizzazione, potreste perdere la rotta e concludere poco o niente. In questo momento nella vostra vita ci sono molte, forse troppe distrazioni e se non stabilite delle priorità rischiate di sprecare le vostre energie. Ritagliate del tempo per esaminare i dettagli di qualsiasi situazione, mettete le cose in ordine. In questo modo riuscirete a raggiungere gli obbiettivi che avete in mente. Amore: in coppia, organizzate un’uscita – anche in compagnia degli amici – trascorrerete una splendida serata! Soli: gli incontri sono favoriti ma dovreste cambiare qualche abitudine, andare in posti diversi, che non conoscete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un giovedì in cui anziché pensare a dare una mano a chi vi circonda fareste bene a impegnare le energie nei vostri problemi ed eventuali preoccupazioni o per riprendervi emotivamente da situazioni che vi hanno turbato. E se qualcuno dirà che siete egoisti, tenete presente che ha torto marcio poiché siete sempre pronti a correre in aiuto di chi lancia un SOS. Ogni tanto al primo posto dovete mettere voi stessi! Se impegnate tutta la vostra energia per accontentare chi vi circonda, non ne avrete per voi e questo non va assolutamente bene. Amore: in coppia, esprimerete il bisogno di rinnovamento con tale slancio ed entusiasmo che il partner non potrà rifiutarvi nulla. Soli: sarete meno diffidenti e mostrerete di più il vostro lato tenero. Toccherete con mano che è molto più fruttuoso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Negative o positive, oggi fate in modo di esprimere le emozioni: che siate felici o tristi, gelosi di qualcuno che ha successo o al contrario orgogliosi dei vostri risultati, non fa alcuna differenza. Fate sapere alle persone care cosa provate e nel caso si tratti di uno stato d’animo negativo, vi ascolteranno, saranno pronte a offrire il loro sostegno. Reprimere le emozioni fa salire alle stelle la pressione arteriosa e oltretutto scatenare la vostra immaginazione. Ma una volta che vi sarete liberati inizierete immediatamente a sentirvi meglio, più sereni. Amore: in coppia, il desiderio di essere perfetti agli occhi del partner e di essere amati oggi è decuplicato. Rischiate di chiedere troppo a voi stessi e alla dolce metà. Soli: la persona che vi attrae potrebbe non essere ancora pronta per fare il grande passo. Non dovete agitarvi, presto otterrete ciò che desiderate.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’organizzazione oggi sarà la vostra amica migliore, nel lavoro vi permetterà di essere più produttivi, di svolgere tutto senza mettervi sotto pressione. Gestite dunque i compiti che vi spettano ma all’occorrenza se ne avete bisogno non esitate a chiede una mano. Non dovete essere troppo esigenti con voi stessi! Al contempo, oggi rischiate di aprire il portafoglio più di quanto vorreste. Cercate dei modi per divertirvi, per sbizzarrirvi o gratificarvi senza spendere un occhio della testa soprattutto se avete intenzione di lanciarvi nello shopping. Amore: in coppia, seppure con buone intenzioni, rischiate di esagerare: occhio a non soffocare la dolce metà e metterlo/a su un piedistallo poiché come tutti ha dei difetti. Siate obbiettivi. Soli: il discorso di cui sopra riguarda anche voi. Per oggi, sul fronte amore, non dovete avere aspettative troppo alte.