L’oroscopo del 22 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Grazie ai transiti odierni sentirete che nel lavoro e nelle finanze l’atmosfera sta cambiando! Ovunque farete un’ottima impressione e gli altri saranno felici di collaborare con voi. I pianeti puntano i riflettori su di voi: sfruttate questa splendida energia per fare un passo avanti nella professione e prendere l’iniziativa o concretizzare velocemente le vostre idee. Potreste ritrovarvi coinvolti in qualche attività o collaborazioni che vi permetteranno di aumentare le vostre entrate. Amore: in coppia, lasciatevi andare alla passione. Vivere belle emozioni vi farà un gran bene. Soli: arriva l’amore, nascono nuove storie che dovrete stabilizzare. Provate, osate, impegnate le vostre energie per costruire una vita appagante.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Tastare il terreno con cautela è un modo saggio per familiarizzare con un nuovo argomento, persona o luogo. Tuttavia anche quando vi sentirete pronti evitate di buttarvi a capofitto. In questo momento la posta in gioco è alta e dovete fare i passi giusti, capire se le persone con cui avete a che fare sono leali e affidabili. Che si tratti di un collega o di una nuova conoscenza nella vita sociale, cercate di valutare in modo realistico così da non avere future brutte sorprese. Amore: in coppia, pensate al benessere, godetevi la calma del dolce nido e la tenerezza che offre il partner quando la sera rientrate a casa. Soli: non avete problemi a gestire l’attrazione e il romanticismo. Vivrete un’avventura piena di fantasia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una bella giornata, siete molto socievoli ed è il momento ideale per entrare in contatto, anche on line, per trovare le giuste collaborazioni e persone che vi daranno una mano a seguire le vostre aspirazioni. I transiti sono molto positivi anche per quanto riguarda le amicizie, le uscite per divertirvi, potreste ampliare la cerchia delle relazioni personali, entrare in nuovo gruppo. In generale, andate incontro ai cambiamenti, mollate situazioni, persone o comportamenti che non vi servono più. Amore: in coppia, il partner sarà affascinato dal vostro potere di seduzione. Sfruttate al massimo la dolce ed erotica atmosfera. Soli: è una giornata in cui avete grande sicurezza in voi stessi! Socializzate e flirtate!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a entrare in contatto con una persona che sapete ha una grande esperienza, potrebbe offrire preziose informazioni. Se, ad esempio, avete in mente un obiettivo, potrebbe essere molto utile avere un contatto a cui chiedere un buon consiglio. Potrebbe nascere un’amicizia che nel tempo diventerà importante. Nel pomeriggio, con la dissonanza Luna-Urano se non volete rovinare alcune relazioni, state alla larga da discussioni che non vi riguardano. Amore: in coppia, datevi una calmata. Perché volete rovinare la vostra reputazione di Cancro sempre gentile? Soli: se volete lanciare un invito a una persona che vi attrae, lanciatevi senza esitare: non riceverete un “no”.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Giocando bene le vostre carte riuscirete a raggiungere un obbiettivo importante, otterrete qualcosa di molto positivo riguardo alla carriera, ai progetti personali o agli affari! Il fascino e l’entusiasmo di cui vi dotano i pianeti vi rendono molto convincenti, la vostra personalità risplende: chiedete e vi sarà dato. Ma non solo: avete idee fantastiche da proporre e chi vi circonda è interessato ad ascoltare e sostenervi. E’ una giornata in cui mettervi al centro della scena, essere protagonisti. Amore: in coppia, l’atmosfera profuma di passione ed è quella ideale per dare nuovo slancio alla relazione. Nel vostro territorio la noia non sarà di casa. Soli: potrebbe arrivare un colpo di fulmine! Negli affari di cuore, osate e conquistate.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni, nel lavoro annunciano maggiori responsabilità forse perché nel giro di breve tempo firmerete un nuovo contratto. Con gli attuali transiti la fortuna è al vostro fianco, avete la possibilità di incontrare la persona giusta che vi permetterà di aprire nuove porte! Potreste entrare in contatto con qualcuno che vuole collaborare con voi. E’ un buon momento per stabilire contatti professionali oltre che personali. Potreste stringere una nuova ed entusiasmante amicizia. Amore: in coppia, con il partner, avrete delle conversazioni gratificanti, farete nuovi progetti per il futuro, forse un bebè. Soli: la giornata è promettente in termini di opportunità, contatti e incontri. Non ripeterete gli stessi errori.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un ottimo momento per chiedere qualcosa, piccolo o grande non importa. Potreste, ad esempio, chiedere e ottenere un prestito per dare il via a un progetto che avete in mente da tempo. In generale con i passaggi odierni capirete immediatamente ciò che può essere redditizio e se dovessero arrivare nuove e brillanti opportunità di lavoro, ciao ciao alla cautela e le coglierete al volo senza pensarci due volte. Siete pronti a trasformare la vostra vita, volete vincere! Amore: in coppia, allentate le tensioni, non entrate nel gioco della provocazione. In questo modo, la serata sarà armoniosa. Soli: la giornata apre le porte al flirt, al romanticismo. Per chiunque, sarà davvero difficile resistere al vostro fascino.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un mercoledì in cui nel lavoro e negli affari la dea bendata vi segue passo passo: se cercate un nuovo impiego è un ottimo momento per candidarvi. Il vostro CV sarà il prescelto. Se avete già un lavoro, potreste chiedere al boss un aumento di stipendio o una promozione. Negli affari avrete la possibilità di concludere un accordo per voi vantaggioso. I vostri desideri vengono esauditi. Su un altro piano: avrete ottime idee per cambiare alcune abitudini ed essere più produttivi. Amore: in coppia, giornata ideale per parlare dei progetti a due, guardare al futuro, dedicare dolci attenzioni. Ricambierà. Soli: se sperate di sentire una persona, potrebbe finalmente contattarvi! Toccherete il cielo con un dito.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

In questo momento siete attratti dai progetti e dalle idee che avete a cuore, al contempo nel lavoro avete grande slancio e creatività. E’ una giornata in cui dare un tocco speciale a tutto ciò che fate così da distinguervi dai colleghi. Al contempo, sul posto di lavoro avrete la sensazione che il boss con voi abbia un un tono autoritario, un atteggiamento scostante. Calma poiché si tratta di una vostra impressione, forse siete un po’ permalosi. Cercate di mantenere l’atmosfera leggera. Amore: in coppia, l’aria profuma d’amore! Cercate di trascorrere più tempo insieme al partner. Soli: se aspettate l’amore sarete fortunati! Potreste incontrare la persona giusta! E’ un buon momento per andare al primo appuntamento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una giornata molto positiva e lo saranno anche i prossimi giorni: sarete ottimisti, molto produttivi, nel lavoro e negli affari arriveranno nuove opportunità. La tentazione di provare qualcosa di nuovo e di impegnarvi in esperienze originali e inedite può essere forte. E perché rinunciare? Fate bene a sperimentare cose diverse dal solito! Più in generale, tenete presente che qualsiasi decisione prenderete oggi aprirà la strada verso un futuro più luminoso. Amore: in coppia, prenderete delle iniziative affinché la relazione possa evolvere nel miglior modo possibile. Avete il vento in poppa e potete realizzare splendidi progetti. Soli: incontro con una persona che nella vostra vita avrà un ruolo importante.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ il momento ideale per dare la priorità e portare a termine eventuali questioni lasciate in sospeso. Una volta completate arriveranno nuove opportunità, anche nel lavoro e negli affari, che vi permetteranno di imboccare nuove direzioni. Lavorerete su idee e progetti e otterrete splendidi risultati. Sarà entusiasmante! Su un altro piano: potreste decidere di fare il primo passo e sistemare la situazione con una persona con cui avete chiuso la relazione. Vi sentirete sollevati. Amore: in coppia, lasciatevi travolgere dalle emozioni: i passaggi risvegliano il desiderio, l’eros ed è uno splendido momento per provare l’intensità dei primi giorni. Soli: se qualcuno vi attrae prendete l’iniziativa, smuovete le acque!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Scorpione rappresenta un invito a porre particolare attenzione alle vostre emozioni e a ciò che cercano di trasmettere. Non dovete reprimerle poiché vi metteranno in grado di capire immediatamente se qualcuno vi trasmetterà belle energie oppure “succhierà” le vostre. Su un altro piano: se avete intenzione di acquistare una casa è un ottimo momento per fare un’offerta. Oppure, se volete vendere la vostra, pubblicate l’annuncio oggi stesso. Amore: in coppia, sarete pieni di attenzioni, comprensivi. Le vostre parole nonché i consigli saranno di buon senso e accompagnati dalla dolcezza. Soli: i passaggi favoriscono i nuovi incontri romantici in un contesto amichevole o da inviti dei colleghi.