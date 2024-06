L’oroscopo del 23 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per ottenere ciò che desiderate potete sfruttare il fascino ma forse dovreste anche pensare a ciò che vuole l’altra persona, tenere in considerazione cosa desidera. Mettere da parte il vostro interesse personale vi consentirà di avere un’idea più chiara del quadro generale e sarà d’aiuto a fare la cosa giusta che, alla fine, vi farà sentire meglio. Al contempo, con il buon aspetto Luna-Urano potreste improvvisamente avere un’idea brillante, anzi geniale e che potrebbe rivelarsi redditizia. Amore: in coppia, se avete organizzato una giornata romantica, la gusterete senza moderazione! Con il partner vi capite al volo, non c’è bisogno di parole. Soli: dovete credere in voi stessi, nel potere di seduzione: i pianeti vi sostengono! Sicurezza e conquisterete.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Urano nel vostro segno: il transito vi mette in vena di vivere nuove avventure. Improvvisamente potreste pensare, ad esempio, di prenotare una vacanza oppure di dare il via a una vostra attività. E per una volta potreste essere pronti a seguire il vostro entusiasmo, disposti a gettare al vento la prudenza e a lanciarvi. Mantenete pure questo ottimismo, fate il punto sui vostri piani per il futuro ma senza per questo dimenticare il buon senso. Amore: in coppia, bei momenti in compagnia del partner. Le conversazioni si tingono di umorismo, ed eliminerete tutte le polemiche degli ultimi tempi! Soli: belle emozioni! La Luna illumina le vostre qualità e oggi non avrete problemi a conquistare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui siete nervosi, impulsivi e sospettosi nei confronti di chi vi circonda, potreste avere dubbi sul loro atteggiamento. Che vi succede? Vedete tutto nero oppure il vostro intuito vi sta suggerendo davvero qualcosa? In ogni caso, per oggi evitate di trarre conclusioni. Osservate e poi darete un giudizio finale. Non è escluso che il nervosismo sia dovuto al fatto che dovete stringere un po’ la cinghia ed evitare di lanciarvi nelle spese. Siete costretti e provate frustrazione. Amore: in coppia, è il momento di costruire insieme le basi concrete del futuro. Che si tratti di trasloco, rinnovamento di casa o l’arrivo di un bebè, siete pronti per la nuova avventura? Soli: non volete impegnarvi in un storia ma preferite flirtare a tutto campo.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

La creatività è al massimo e vi permette di sviluppare idee brillanti che avrete voglia di condividere e trovare un modo per trasformarle in realtà. E di sicuro, con il buon aspetto Luna-Urano troverete chi sarà pronto al riguardo a dare una mano. Tenete presente che qualcosa che direte o una promessa che farete potrebbe portare a un’opportunità più grande di quanto pensavate possibile. Su un altro piano: se in una relazione qualcosa non va vuotare il sacco vi farà un gran bene! Amore: in coppia, di buonumore, teneri e concilianti con la dolce metà, siete pieni di attenzioni e dunque la domenica promette bene! Soli: bella sicurezza in voi stessi, fascino, sex appeal: avete mille possibilità di conoscere la persona giusta per voi!

Leone (23 luglio-23 agosto)

Entrare in contatto con le vostre emozioni profonde potrebbe permettervi di trovare la soluzione a un problema personale o riguardante una relazione. Se in questo momento su di voi incombono una serie di questioni, con le tante cose da fare potreste essere tentati di ignorarle. Ma risolverle potrebbe gettare le basi per vivere in modo più facile. Su un altro piano: avete la forza di volontà necessaria per liberarvi da abitudini ormai superate: non esitate a dare una benefica scossa alla routine. Amore: in coppia, oggi cambiate idea continuamente e ciò potrebbe irritare il partner. Soli: approfittate di questa giornata per fare il punto della situazione. Gli incontri recenti hanno scatenato dei dubbi e oggi è difficile conquistare il vostro cuore

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La vita sociale è al top ed è il momento ideale per parlare delle vostre idee e progetti e stringere nuove relazioni. Sentirete che con alcune persone c’è un legame sincero e c’è la possibilità che diventi sempre più profondo. Se inoltre, oggi in programma c’è una riunione con gli amici o i familiari, vorrete esprimere la gioia che provate a essere circondati da persone che vi vogliono bene! E’ uno stato d’animo positivo, affettuoso che dovreste avere sempre e non solo questa domenica! Amore: in coppia, le conversazioni sono all’insegna della gentilezza e comprensione. Trascorrere del tempo o svolgere attività insieme vi regalerà serenità. Soli: voglia di nuove esperienze passionali? E’ la giornata giusta per conquistare chi vi attrae!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In questo momento cogliere un’opportunità potrebbe coincidere con un cambio di direzione positivo. E’ una giornata in cui uscire e stringere delle relazioni con persone influenti! In ogni caso, con la Luna in Capricorno, se un familiare o un amico senza un motivo si comporterà in modo irritante sarete pronti a dire cosa pensate senza giri di parole. E avete ragione! Non dovrete sentirvi in colpa, come spesso vi accade, per aver espresso il vostro, peraltro giusto, disappunto. Amore: in coppia, giocherete al gatto e al topo per dare il via a un gioco di seduzione. Vi permetterà di spezzare la routine. Soli: volete impegnarvi seriamente, per cui cercate di stare al largo da situazioni che fin dal primo momento sentite che sono ambigue o poco affidabili.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Accettate gli inviti, soprattutto se vi offrono la possibilità di provare qualcosa di nuovo. In questo momento i neuroni sono in ebollizione, avete nuove idee e rappresentano un invito a uscire dalla vostra zona di comfort, a esplorare una nuova direzione. La Luna in Capricorno indica inoltre una buona giornata sul fronte della comunicazione: sarete circondati da persone serie, di cui vi potete fidare. Il loro giudizio, le loro opinioni, i loro consigli potrebbero esservi molto utili, anche nel lavoro. Amore: in coppia, favorirete il dialogo e vi ri-scoprirete reciprocamente. In programma c’è un’uscita romantica. Soli: nuove conoscenze fanno ritrovare fiducia nel vostro fascino. A poco a poco l’amore entra nella vostra vita, forse nascerà da un’amicizia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi astrali odierni potreste essere tentati di mettere mano al portafoglio e lanciarvi nello shopping ma rischiate di acquistare degli oggetti inutili! Cercate di trovare la forza e la sicurezza dentro di voi e non attraverso le cose materiali. Sarebbe solo una gratificazione momentanea. Non è escluso che dobbiate avere conversazione su una questione di denaro. Che si tratti di reclamare una somma che vi devono o che si tratti di una vendita, la settimana prossima concluderete. Amore: in coppia, un cambiamento avrà ripercussioni sulla relazione. Potreste avvertire il bisogno di libertà o di trascorrere più tempo da soli, parlatene con il partner. Soli: siate aperti alle novità, non dovete temerle: potrebbero portare belle sorprese romantiche!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Saturno, è una domenica in cui praticare le attività che vi regalano benessere e stare in compagnia di persone che vi fanno sentire a vostro agio. Concedetevi lo spazio per rilassarvi completamente prima che arrivi un’altra settimana lavorativa. Su un altro piano: siete in una fase in cui il lavoro di squadra e la collaborazione con gli altri potrebbero permettervi di portare a termine qualcosa che non siete in grado di gestire da soli. Amore: in coppia, è una domenica in cui risolvere un conflitto, far tornare la quiete dopo la tempesta, eliminare l’eventuale gelosia. Soli: se oggi nascerà una storia d’amore, sarà un mix di romanticismo e grande passione per il più grande piacere di entrambi!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui l’atmosfera è un po’ elettrica: fate attenzione a come vi esprimete con chi vi circonda, anche se non ne avete l’intenzione potreste offendere e creare delle tensioni. Ma non è escluso che una persona cara faccia un commento spiacevole nei vostri confronti e che avrete difficoltà a digerire. In questo caso, anche se monterà la rabbia, probabilmente non reagirete, manderete giù il rospo poiché si tratta di qualcuno a cui volete molto bene e non volete scatenare una litigata. Amore: in coppia, in caso di discussione con il partner, per allentare la tensione, uscite e fate una passeggiata per conto vostro. Soli: state alla larga da chi è di malumore, pessimista, disfattista. Evitate di rispondere ai loro messaggi o alle telefonate!

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui sarete molto loquaci, parlerete a ruota libera, forse sarete meno diplomatici o chiederete alle persone care troppe cose contemporaneamente. Se sentite che vi circonda è un po’ smarrito, fermatevi e ripetete il discorso con calma. Lo stesso vale per gli amici che non saranno in grado di seguirvi. Ma è meglio vedervi così che timorosi di parlare per timore di offendere qualcuno o perdere il suo affetto, come spesso accade al vostro segno. Esprimervi sarà una liberazione! Amore: in coppia, se volete un chiarimento, saprete come approcciare il partner per ottenere risposte alle vostre domande. Soli: volete fare passi avanti in un flirt o avete dei dubbi? Fate delle domande esplicite. A quel punto il percorso diventerà chiaro.