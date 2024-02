L’oroscopo del 26 febbraio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 26 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

I passaggi astrali odierni accendono il desiderio di cambiamento. Potreste prendere una decisione riguardante una relazione di amicizia o di lavoro o di un contatto nella vita sociale che apre le porte a nuove opportunità. Al contempo se una relazione non funziona più, sarete pronti ad allontanarvi. Su un altro piano: l’atmosfera oggi è irrequieta e potreste essere spinti a spendere troppo. Fate attenzione: potete ugualmente concedervi qualcosa di bello senza mettere mano al portafoglio. Amore: in coppia, alcune questioni professionali avranno il primo posto: il partner lo capirà, vi incoraggerà e mostrerà il suo incrollabile sostegno amorevole. Soli: potreste scoprire che provate dei sentimenti per un/a amico. Sarà l’inizio di una storia d’amore che fino a oggi non era riuscita a decollare.

Toro (22 aprile-20 maggio)

Pronti a fare passi avanti e assumere maggiori responsabilità. E ciò sarà ancora più accentuato nei prossimi giorni mentre osserverete quali opportunità potrebbero mettervi in grado di realizzarvi. Sarete inoltre pronti a mollare un progetto e dare il via a uno nuovo. In ogni caso, evitate di fare il passo più lungo della gamba. Prima di impegnarvi in qualcosa che richiederà più tempo ed energie, assicuratevi di poterlo gestire. Non sovraccaricatevi poiché in caso contrario arriverà lo stress. Amore: in coppia, riponete grande fiducia nel partner e nel futuro della relazione. Il che delizierà la dolce metà che ha occhi solo per voi, vi ama come e più di sempre. Soli: in caso di incontro, sarete più estroversi il che vi permetterà di conquistare. Se una persona vi attrae fate senza esitare il primo passo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete belle energie e se siete sul punto di dover prendere una decisione, sarete molto sicuri di voi stessi. Ma questo atteggiamento potrebbe irritare chi vi circonda poiché nessuno sarà in grado di farvi cambiare idea e darete l’impressione di sapere tutto meglio degli altri. Fate di testa vostra e andate avanti, soprattutto se avete intenzione di cambiare qualcosa. È tempo di concentrarvi sulle relazioni e sugli eventi importanti che permetteranno di far progredire la vostra vita. Amore: in coppia, non rivangare più il passato è già un’ottima cosa. Ora dovete trovare soltanto il giusto ritmo ma di sicuro ce la farete. Soli: potreste incontrare, probabilmente per caso una persona che non vedete da un po’ di tempo. E questa volta non perderete l’occasione di frequentarvi in modo più intimo.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il recente arrivo di Plutone in Acquario nel vostro settore della trasformazione ora farà arrivare molte opportunità per lasciare alle spalle il passato nonché schemi emotivi e mentali che vi tengono intrappolati. Dovete, il prima possibile riprendere in mano il timone della vostra situazione e con gli aspetti positivi odierni potreste finalmente rendervi conto che è ora di sfruttare i vostri punti di forza! In fondo sapete di poter fare molto più di quanto pensiate. Ora dovete soltanto dimostrarlo. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna della tenerezza, delle affettuosità reciproche, della sensualità. Vi amate e tanto basta. Soli: è una bella giornata per corteggiare o cementare una relazione nata da poco. È tempo di osare, di dichiararvi, di promettere, di prendere l’iniziativa con chi vi attrae.

Leone (23 luglio-23 agosto)

Una conversazione che avrete oggi potrebbe rappresentare un punto di svolta e sarete pronti a lavorare con una persona su un progetto che porterà a nuovi e brillanti sviluppi. È un momento in cui ampliare al massimo la cerchia dei contatti: socializzare con nuove persone poiché può essere d’aiuto a raggiungere i vostri obiettivi. Su un altro piano: evitate – nei prossimi giorni – di fare promesse poiché la vostra tendenza è quella di sopravvalutare la vostra capacità di poterle mantenere. Amore: in coppia, se capite che il partner desidera più impegno da parte vostra, è arrivato il momento di ascoltarlo/a! Non fate orecchie da mercante. Soli: potreste iscrivervi a un sito di incontri ed essere particolarmente aperti a stringere nuove conoscenze. Unica accortezza: fate attenzione ai profili falsi.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi astrali scatenano un po’ di pessimismo, forse perché state affrontando alcune situazioni stressanti. Ma al contempo la vostra attenzione è focalizzata sulla vostra situazione finanziaria e cercherete nuove opportunità per guadagnare di più. Le troverete e una in particolare vi permetterà di concludere un accordo interessante. In ogni caso, fate attenzione: se dovessero proporvi un investimento di denaro, dicendo che si tratta di qualcosa di imperdibile, occhio poiché potrebbe trattarsi di un bidone. Non dovete mettere a rischio i vostri sudati risparmi! Amore: in coppia, se siete giù di corda, confidatevi con il partner, sarà in grado di tirare su il morale. Non potete essere sempre al top. Soli: anche se siete tristi, non dovete isolarvi. Pensate positivo e uscite con gli amici cari.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Potreste riflettere a fondo su una situazione al punto che accantonerete le altre questioni. Se state valutando una relazione e non in modo positivo, oggi potreste osservarla in una nuova luce che vi offrirà più opzioni. Che si tratti di una relazione di lavoro o della vita personale, penserete fuori dagli schemi e scatterà qualcosa che darà un significato completamente nuovo e che sicuramente vi piacerà. Su un altro piano: è il momento ideale per rinnovare il look, la vostra immagine. Amore: in coppia, volete che il partner si adatti alle vostre esigenze ma voi sembra facciate pochi sforzi, al contrario, per andare incontro a quelle della dolce metà. Soli: per oggi, l’amore non ha posto nella vostra giornata. Tiratevi su e godetevi il momento presente senza porvi troppe e inutili domande.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per fare chiarezza su un progetto riguardante la casa e la vostra situazione domestica, forse non sapete bene cosa veramente volete o come muovervi. Tuttavia oggi inizierete a pensarci in modo diverso e ciò potrebbe fare la differenza. Fare chiarezza sulla questione renderà più semplice organizzarvi e dunque avere successo in qualunque cosa stiate cercando di realizzare. In seguito sarete soddisfatti del risultato che otterrete. Amore: in coppia, l’atmosfera è tranquilla e serena. Nessuna discussione oggi rischia di destabilizzare la relazione. C’è tenerezza e stabilità. Soli: negli affari di cuore è una giornata memorabile! Si profila uno splendido incontro romantico in un posto nuovo: in programma c’è la felicità e tanto amore.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Chi vi circonda, ultimamente ha fatto in modo di assecondare le vostre richieste, pronta a seguirvi ma oggi dovrete tornare con i piedi per terra. Potreste trovarvi in una situazione in cui dovrete essere voi a piegarvi alla richiesta di una persona. Siate flessibili ma ricordando che non dovete farvi in quattro per accontentarla. Forse non avete tempo oppure pensate che non sia la cosa giusta da fare. In ogni caso, mettete dei limiti anche se l’altro sicuramente si offenderà. Se ne dovrà fare una ragione. Amore: in coppia, c’è il gran ritorno della passione, dell’amore magico! Avrete voglia di fare un grande passo avanti, soprattutto se la relazione è nata di recente. Soli: volete godervi la vita in ogni suo aspetto, compresi gli affari di cuore? Allora, non ponetevi domande, fatelo e basta! Lo meritate.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il problema più grande in una lotta di potere, quando lavoro o vita privata si ingaggia un braccio di ferro, non è che si rischia di mollare la presa. Il punto è che mentre siete impegnati per mantenere a tutti i costi il controllo, rischiate di perdere di vista il fatto che intorno a voi ci sono alcune situazioni ben più importanti. Le relazioni personali dovrebbero essere la vostra massima priorità e ciò potrebbe significare rinunciare alle battaglie dell’ego così da garantire a tutti la pace, l’armonia e la sicurezza. Amore: in coppia, siete poco diplomatici e rischiate di dire un “no” categorico a un progetto, il che non crea certo armonia. Spiegate con calma la vostra posizione. Soli: se oggi esitate ad accettare un appuntamento, avete ragione. Rimandate a domani, offrendo all’altro una valida spiegazione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Luna-Plutone odierno rappresenta un invito a riflettere su quelle questioni di lavoro, d’affari o personali che necessitano di una conclusione. che vanno risolte. Trovare la soluzione vi regalerà un senso di liberazione e sollievo. Al contempo, la presenza del Sole e Mercurio in Pesci, nel vostro settore delle finanze, indica l’arrivo di belle sorprese. Potrebbe entrare una somma che forse non vi aspettavate di ricevere nel giro di breve tempo, potrebbe ad esempio trattarsi di un lavoro svolto qualche mese fa. In ogni caso, sarete molto soddisfatti! Amore: in coppia, il partner farà di tutto per appagare qualche vostro desiderio ma a voi non basterà, vorreste ancora di più. Soli: l’amore oggi non è una priorità, dunque meglio restare in casa e occuparvi di altro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Avete mille idee ma soprattutto sarete in grado di trasformarle in realtà. I positivi aspetti odierni indicano che una conversazione potrebbe accendere la vostra immaginazione e aprire la strada a futuri, brillanti sviluppi. Non dovete porre limiti a ciò che al momento è possibile poiché sembra che siate nella posizione di fare molto più di quanto pensiate. E’ una giornata, inoltre, in cui dovete far valere le vostre idee, il vostro punto di vista e convincenti come siete non esiterete a farlo. Amore: in coppia, apprezzate più del solito la compagnia del partner, una bella energia vi permette di moltiplicare i progetti a due. Siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: i pianeti a voi parlano di romanticismo! Un’amicizia di lunga data potrebbe trasformarsi in una bella e vera storia d’amore.