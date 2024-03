L’oroscopo del 4 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 4 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Mercurio-Urano indica che è buon momento per modificare il programma quotidiano, fare le cose in modo diverso. A nessuno piace rimanere intrappolato nella routine tanto meno al vostro segno, per cui oltre ai metodi collaudati e che ritenete ormai affidabili cercate di sperimentarne alcuni nuovi. Toccherete con mano che avere un nuovo approccio alle vostre giornate potrebbe mettervi in grado di ottenere risultati entusiasmanti, rigenerare inoltre le energie e accendere la vostra curiosità. Amore: in coppia, avvertite un grande bisogno di stabilità, ma il partner desidera invece distrazioni e leggerezza. In una relazione sono essenziali delle concessioni. Soli: gli incontri odierni vi portano fuori dalle abitudini e fanno arrivare un positivo vento di novità.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La personalità di qualsiasi individuo ha tante sfaccettature per cui se un amico o un collega oggi ha un atteggiamento che vi irrita cercate di concentrarvi sui lati che apprezzate. Siate tolleranti se ha la luna storta e pensate che prima o poi passerà. Forse ha dei problemi di cui non parla e ha bisogno che siate pazienti ma sicuramente è consapevole che sta un po’ calcando la mano. Il fatto positivo è che sta riflettendo su un modo per farsi perdonare di tutto ciò che ultimamente avete dovuto sopportare. Amore: in coppia, cercate di essere più vicini, attenti, flessibili e ricordate che essere uniti è una forza! Soli: i confini tra voi e un amico/a potrebbero essere sfumati. È possibile che vi siate avvicinando e l’altro sia sempre nei vostri pensieri. E’ una giornata eccellente per innamorarsi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I pianeti in Pesci per il vostro segno non rappresentano una passeggiata di piacere: avete obblighi, lavoro, responsabilità e tutto questo vi stressa. Dal 20 marzo, la musica cambierà. Per oggi cercate di concedervi una gratificazione, una ricompensa per ciò che avete fatto per voi e per gli altri. Meritate di trattarvi come re e regine, dunque procedete. Molte volte siete talmente critici riguardo a tutto ciò che fate che finite per punirvi inutilmente. In qualsiasi circostanza, ricordate che siete perfetti come siete. Amore: in coppia, ciò che dirà il partner, potrebbe essere motivo di malintesi, di incomprensioni. Meglio chiarire! Soli: se avete un flirt, vedrete la persona per ciò che è veramente e potreste essere destabilizzati, soprattutto se avete concesso a occhi chiusi la vostra fiducia.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sperate che accada qualcosa di entusiasmante? Con il buon aspetto Mercurio-Urano, il vostro desiderio potrebbe realizzarsi. Una decisione estemporanea potrebbe cambiare la vostra giornata e stravolgere il solito programma quotidiano. Potreste vivere una nuova esperienza e proverete una splendida sensazione di libertà! Anche se potrebbe scontrarsi con le responsabilità, vi farà un gran bene! In questi giorni, inoltre, potrebbe arrivare una proposta inaspettata e molto interessante. Amore: in coppia, voglia di coccolare il partner, dare la priorità alla relazione. In programma c’è una serata bollente! Soli: se state frequentando una persona non dovete nascondere i sentimenti, mostrateli anche attraverso un dolce messaggio. Dimostrerete che siete interessati a portare avanti una relazione.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un lunedì in cui la cosa migliore è cercare di distrarvi così da non dover sviluppare pensieri negativi o entrare in contatto con persone sgradevoli. Non è ovviamente una soluzione accettabile per lungo tempo ma per oggi è quella giusta. Quando vi trovate di fronte a situazioni che non volete affrontare chiudete gli occhi e tappatevi le orecchie. Non si tratta di procrastinare poiché sapete bene che dovete affrontare il prima possibile questioni importanti ma per il momento potete ignorare le seccature. Amore: in coppia, il partner chiederà la vostra opinione su alcune questioni di lavoro e sarete felici di dire la vostra. Sarete totalmente voi stessi. Soli: darete il via a un flirt: vivete il presente senza impegnarvi né ossessionarvi per ogni dettaglio della potenziale relazione.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La settimana inizia con il buon aspetto Mercurio-Urano ed è un lunedì in cui potrebbe accadere qualcosa di sorprendente, in positivo. Potrebbero arrivare nuove opportunità per fare passi avanti nel lavoro oppure potreste scoprire un percorso professionale fino a oggi mai preso in considerazione. Non solo, avrete voglia di apprendere un nuovo argomento, dedicarvi a un nuovo hobby oppure pianificare un viaggio. E’ una giornata in cui il desiderio è quello di assecondare la vostra curiosità. Amore: in coppia, vedete il partner per ciò che è veramente e accettate i suoi difetti. Sarete ancora più uniti ed entrerete in una nuova sorprendente fase, ricca di amore. Soli: se state cercando l’amore, potrebbe iniziare una storia. L’altro/a vi farà sciogliere il cuore con dolci parole.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Pesci è in buon aspetto con Urano in Toro: è una giornata in cui avrete la possibilità di risolvere una questione finanziaria. Al contempo la situazione generale procede alla grande, le persone sono affascinate dal vostro modo di fare e – lavoro o vita personale – potete praticamente ottenere ciò che desiderate. Se, infine, avete bisogno di chiarire una situazione, anche imbarazzante, il transito è d’aiuto a parlare con sicurezza e chiarezza senza che le emozioni prendano il sopravvento. Amore: in coppia, è essenziale vivere nella realtà e non avere grandi aspettative o speranze irrealistiche riguardo alla relazione. Nessuno è perfetto, nemmeno voi. Soli: attirare l’attenzione è uno dei “must” della giornata: prendete dunque cura della vostra immagine!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Vi state impedendo di intraprendere qualcosa che potrebbe migliorare la vostra vita perché pensate di non avere sufficiente esperienza? Non dovete aspettare per sviluppare nuove competenze, poiché potrebbe volerci un’eternità. Iniziate a partire da ora e imparerete man mano che andrete avanti, alla fine toccherete con mano che sarete comunque soddisfatti di tutto ciò che avrete realizzato. Da una conversazione, inoltre, potrebbero nascere nuove idee che vi faranno imboccare un percorso inaspettato. Amore: in coppia, con la dolce metà potreste programmare una vacanza romantica, forse una crociera o andare alla scoperta di un posto inedito. Soli: non volete relazioni mediocri e andrete alla ricerca di un ideale, di una storia fuori dal comune. E potreste riuscire a trovarla.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Urano avvertite la necessità di rendere più leggero il carico di lavoro. Il modo? Potrebbe trattarsi, ad esempio, di delegare dei compiti a un collega o mostrare al boss quanto sia eccessiva la mole di impegni. Il transito rappresenta un’opportunità per risparmiare ogni mese delle ore e garantirvi un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale. A sorpresa, nel corso di una chiacchierata potrebbe anche emergere una proposta che vi offre una migliore prospettiva professionale. Amore: in coppia, passione e gelosia! Occhio in ogni caso a rimanere troppo fermi sulla vostre posizioni e a rifiutare un compromesso. Soli: sceglierete di entrare in contatto con persone che condividono le vostre convinzioni, pronti a impegnarvi in una relazione seria.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Cercate di trascorrere un po’ di tempo circondati dalla bellezza della natura. Sarà molto rilassante ma allo stesso tempo vi permetterà di ricaricare le energie e sviluppare nuove idee anche riguardo al lavoro. Se siete alle prese con una decisione importante, ad esempio lanciare un progetto o un’idea, dopo un po’ di tempo all’aria aperta ritroverete maggiore chiarezza, avrete le risposte che cercate. Con il buon aspetto Mercurio-Urano, potreste dare il via in modo positivo a qualcosa di rivoluzionario. Amore: in coppia, con il partner sarete comprensivi, indulgenti e amorevoli. Pensieri e gesti saranno sempre dolcissimi. Soli: avrete l’opportunità di vivere un’avventura idilliaca, qualcosa di quasi magico. Cercate di sfruttare al massimo questa splendida occasione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Mercurio-Urano annuncia l’arrivo di buone buone notizie: un regalo inaspettato, la comunicazione che un finanziamento per un progetto domestico è stato accettato, oppure una svolta sul fronte finanze cambierà la vostra vita. Unica accortezza: se dovete concludere una trattativa, con cinque pianeti in Pesci rischiate di pretendere un po’ troppo per cui cercate di essere realistici. In generale è una giornata in cui i neuroni brillano, siete in grado di affrontare i vecchi problemi in un nuovo modo. Amore: in coppia dolci progetti a due, enorme voglia di uscire dalla routine. Qualunque cosa proporrete, il partner vi seguirà. Soli: siete positivi, grazie alla simpatia e fascino farete una serie di conquiste. Desiderate una storia, certo, ma per oggi va bene anche un flirt.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una conversazione potrebbe offrirvi informazioni importanti o alcuni consigli indispensabili oppure un’opportunità che desiderate da tempo. E’ dunque una giornata in cui stringere nuovi preziosi contatti con cui parlare delle vostre idee e troverete chi sarà pronto a sostenervi. L’intuito inoltre oggi è al top ed è anche una buona giornata per essere ancor più produttivi. Rimboccate le maniche senza esitare poiché questo entusiasmo nel giro di qualche giorno potrebbe non essere più così travolgente. Amore: in coppia, voglia di partire con il partner, volete essere felici e innamorati. Vi regalerete una vacanza? Soli: attenzione: rischiate di vedere le persone e le situazioni in modo poco realistico. Cercate dunque di capire bene chi avete di fronte, cosa fa per voi e come vi tratta.