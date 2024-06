L’oroscopo del 5 giugno segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 giugno per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli, è un mercoledì in cui potreste ricevere una bella notizia oppure avere un incontro con una persona per voi importante. Se inoltre state chiudendo una trattativa o risolvendo con qualcuno alcuni problemi sarete molto convincenti e otterrete ciò che desiderate. Sfruttate, più in generale, questa splendida giornata per avere conversazioni significative esprimendo liberamente e con sincerità ciò che avete in mente e nel cuore. Amore: in coppia, sul fronte eros è una giornata in cui potete permettervi di esprimere i desideri più segreti. Soli: non avete motivo di non credere in un futuro migliore con una persona. L’amore vi sorride e dunque resistere sarebbe un errore.

Toro (22 aprile-20 maggio)

I transiti odierni annunciano una giornata fortunata! La congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: occhi aperti così da cogliere qualsiasi opportunità. Potrebbe trattarsi di un nuovo lavoro che vi permetterà di guadagnare di più oppure dell’entrata di una somma di denaro o, ancora, che concluderete un buon affare. Al contempo rischiate di largheggiare nelle spese: cercate di fare acquisti senza mettere a repentaglio il budget. Amore: in coppia, se state attraversando un periodo un po’ agitato potete contare sul sostegno del partner. Le dimostrazioni d’affetto vi conforteranno. Soli: una persona vi corteggerà: non ignoratela, anche se inizialmente forse non sarete molto entusiasti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna nel vostro segno abbraccia Mercurio e Giove: è un mercoledì in cui brillerete, vi troverete al centro della scena! Lavoro o vita personale, sfruttate al massimo il fascino di cui siete dotati per ottenere ciò che desiderate. Potreste concludere, inoltre, un buon affare o avere incontri che si riveleranno fruttuosi. Al contempo, evitate di essere perfezionisti, troppo critici nei confronti di voi stessi: non è un dramma commettere un piccolo errore. Amore: in coppia, nella relazione oggi in positivo può accadere di tutto. E lancerete nuove idee piccantine. Soli: siete irresistibili e conquisterete un cuore!

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Ben cinque pianeti in Gemelli sostano alle spalle del vostro segno: è una giornata in cui potreste sentirvi oppressi mentalmente ed emotivamente. La più piccola cosa sul lavoro o nella vita personale potrebbe farvi scattare. L’atteggiamento migliore, oggi e nei prossimi giorni, è quello di mantenere un programma leggero, rimanere dietro le quinte, stare un po’ per conto vostro; vi permetterà di non essere eccessivamente ansiosi e ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, chiarirete alcune questioni importanti e potrete finalmente lasciarle alle spalle. Insieme alla dolce metà farete nuovi progetti di vita. Soli: pronti a uscire dalla zona di comfort e lanciarvi nella conquista! Ma ci sarà di più: potreste incontrare l’amore.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli al vostro segno lancia un messaggio: se avete bisogno di una mano, a partire dagli amici cari, troverete chi sarà pronto a raccogliere il vostro SOS! Chiedete e vi sarà dato. Al contempo è una giornata molto positiva per ampliare la cerchia dei contatti nella vita sociale che in questo momento è in piena espansione. Alcune conversazioni saranno utili, vi permetteranno di sviluppare splendide idee. Amore: in coppia, in caso di conflitto taglierete corto, non avete intenzione di impantanarvi in spiegazioni infinite. Volete amare ed essere amati! Soli: in caso di incontro anche se la persona vi attrae, non vi lancerete ma prenderete tempo per approfondire la conoscenza.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è qui che in questo momento state concentrando l’attenzione, avrete la possibilità di fare concreti passi avanti. E’ evidente che il tutto non arriverà con un colpo di bacchetta magica ma dovrete metterci del vostro: ad esempio contattare una persona che conta e chiedere un aiuto. Con questo passaggio potreste raggiungere il traguardo a cui ambite da tempo. Amore: in coppia, i pianeti vi mettono di fronte a una scelta importante. Se non vi sentite ancora pronti non prendete l’iniziativa. In caso contrario, procedete! Soli: è una giornata in cui siete intenzionati a conquistare chi vi attrae e non avrete alcun problema.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Gemelli raggiunge Mercurio e Giove: è un mercoledì in cui avrete voglia di uscire dalla vostra zona di comfort e curiosare in un mondo pieno di opportunità così da evolvere a livello personale e professionale. Questo bel transito vi permetterà, ad esempio, di stringere nuove conoscenze, anche online, molto stimolanti. E’ il momento ideale anche per prenotare una prossima vacanza o frequentare un corso di studi che nel lavoro sarà utile a progredire. Amore: in coppia, dedicherete la serata esclusivamente alla dolce metà. Soli: grazie al piacevole modo di fare e di conversare, oggi attirate tutti gli sguardi!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una situazione personale o di lavoro sembra essere arrivata a un punto di non ritorno, qualcosa sarà la classica goccia che fa traboccare il vaso. Ma con la congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli avete la possibilità di evitare uno scontro e dare il via invece a una conversazione sincera che vi permetterà di risolvere il problema con chiarezza e comprensione. In questo modo rafforzerete la relazione. Con questo transito, infine, le finanze potrebbero migliorare! Amore: in coppia, alcune conversazioni con il partner saranno un balsamo al cuore. E’ inoltre l’atmosfera ideale per riconciliarvi nel caso abbiate discusso. Soli: è tempo di andare alla ricerca di ciò che vi regala piacere. Grazie al fascino non passate inosservati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli accentua la vostra capacità diplomatica e l’abilità nel negoziare dunque è il momento ideale per quanto riguarda il lavoro di squadra e la collaborazione. Potreste rendervi conto che otterrete molto di più muovendovi con gli altri anziché per conto vostro. Sfruttate queste vibrazioni astrali per dare il via a qualsiasi conversazione o accordo importante e trovare un terreno d’intesa o all’occorrenza un buon compromesso. Amore: in coppia, la comunicazione con il partner oggi non è di tutto riposo ma cercate di evitare malintesi e incomprensioni, siate più comprensivi. Soli: negli affari di cuore è meglio non pianificate la serata: le cose potrebbero non andranno come vorreste.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Gemelli raggiunge Mercurio e Giove nel vostro settore del lavoro, del quotidiano e della forma fisica. È il momento ideale per seguire una dieta sana, dormire di più e praticare esercizio fisico: faranno miracoli per la mente, corpo e spirito, avrete nuovi livelli di forza e resistenza. Il vostro segno ha la tendenza ad accollarsi più del necessario e anche se disponete di tonnellate di energie, ogni tanto dovreste concedervi di mollare la presa e pensare a voi stessi. Amore: in coppia, la relazione è solida, l’amore è presente ma alcune piccole difficoltà potrebbero destabilizzarvi. Se avete dei dubbi, eliminateli immediatamente! Soli: flirt e avventure a gogo ma dovrete scegliere. Potreste esitare tra due persone.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Mercurio-Giove in Gemelli per il vostro segno è molto positiva: se è da tempo che vi sentite sotto pressione per una situazione di lavoro o personale, la decisione di affrontarla con determinazione oppure chiedere un aiuto potrebbe permettervi un cambiamento decisivo. Per quanto possa essere complicata la situazione, a farvi uscire dall’impasse sarà la forte convinzione che ce la farete. E in effetti risolverete, sarete orgogliosi di voi! Amore: in coppia, il partner non resisterà al vostro desiderio, alla passione. A entrambi sembrerà di rivivere lo slancio dei primi tempi. Soli: un’atmosfera leggera vi permette di vivere gli incontri con allegria e divertimento. Semaforo verde per una nuova relazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Cinque pianeti in Gemelli accendono il desiderio di rendere la vostra casa un posto confortevole e dunque ad apportare dei cambiamenti. Cambiare qualcosa nell’arredamento vi permetterà di rendere più rilassante e accogliente il vostro nido. Con la Luna in Gemelli oggi avrete voglia di rimanere in casa, coccolarvi e, potendo, eludere il lavoro e le responsabilità. La verità è che vi stancate in un nanosecondo ma il vostro senso del dovere richiede che siate presenti. Amore: in coppia, siate ricettivi ai punti di vista diversi del partner. Potreste imparare qualcosa di nuovo. Soli: gli incontri non sono al centro dei vostri pensieri. E’ possibile inoltre che le parole di chi vi corteggia non abbiano più fascino.