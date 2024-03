L’oroscopo del 5 marzo segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, vi spinge a concentrare l’attenzione sugli obiettivi importanti che avete intenzione di raggiungere. Fino a giovedì sarete più determinati del solito così da raggiungere un traguardo. Al contempo, il buon aspetto Luna-Giove rappresenta un invito a vedere il lato leggero di una situazione che potrebbe aver assorbito troppo tempo e attenzione: atteggiamento che vi farà provare grande sollievo, vi sentirete meno ansiosi. Amore: in coppia, le emozioni sono intense, sincere e alla dolce metà piace sapere che siete innamorati! E’ una fantastica giornata. Soli: pronti a partire alla ricerca dell’amore! Siete campioni di seduzione e nessuno potrà resistervi!

Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Giove nel vostro segno: il transito vi rende ottimisti, sarete pronti a esplorare nuove idee e soluzioni con una maggiore apertura mentale. E pur vero che sarete anche un po’ ribelli, non vorrete sentirvi vincolati dalle solite regole né permettere che qualcuno vi metta i piedi in testa. Ma è proprio così? Attenzione: prima di parlare a ruota libera e scatenare problemi riflettete, potreste mandare all’aria un contatto, una relazione importante. Amore: in coppia, dimostrerete ancora di più i sentimenti ed è un’opportunità per fare dei progetti futuri. L’amore vi mette le ali… Soli: la voglia di innamorarvi aumenta di giorno in giorno. Partirete alla conquista e proverete dolci emozioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Saturno continua il suo viaggio in Pesci, il che potrebbe comportare una serie notevole di responsabilità, di obblighi, limiti che vi siete imposti o imposti da altre persone, non ultimo il boss. La nota positiva è che al contrario di ciò che pensate, i vostri sforzi e l’impegno sono notati e dunque da questo potete trarre il coraggio per andare avanti. Buona notizia: oggi, con il buon aspetto Luna-Giove, potete finalmente rilassarvi e ritagliare del tempo per dedicarvi a qualcosa che vi piace. Amore: in coppia, di buonumore, avete una voglia matta di uscire dalla vostra zona di comfort, ovviamente con la dolce metà. E lo farete! Soli: non potete lottare contro i blocchi e i ritardi dunque vivete flirt e avventure senza rimorsi.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una splendida giornata, pensate al futuro con grande ottimismo, a idee e opportunità che vi faranno provare la sensazione di realizzazione. Se state lavorando sodo per fare un passo avanti nel lavoro, ottenere una meritata qualifica o dedicando tempo ed energie a un progetto oppure avete aperto un’attività in proprio, passo dopo passo toccherete con mano che state raggiungendo il traguardo. E con Giove in Toro farete bei progressi, presto avrete di che festeggiare! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena, c’è il risveglio della passione e il partner apprezzerà… Alcuni tra voi potrebbero desiderare un bebè. Soli: conversazioni promettenti, la giornata è romantica e sentite che può accadere di tutto! Il morale è al top.

Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un martedì in cui siete preoccupati per la vostra situazione professionale e finanziaria, forse perché in vista c’è un grande cambiamento all’interno dell’azienda. Potreste riflettere su alcune esperienze lavorative del passato che hanno avuto un ruolo nel vostro sviluppo. Invece di essere arrabbiati per quello che avete o non avete fatto, cercate di trovare il lato positivo. C’è sempre qualcosa da imparare dalle esperienze passate che può dare il coraggio di andare avanti. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di prendere le distanze, non dal partner ma ad esempio da persone invadenti. Soli: negli affari di cuore non è giornata di incontri romantici. Tuttavia fate leva sulla pazienza: ricordate che il tempo è un vostro alleato!

Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno è in buon aspetto con Giove in Toro: è un martedì in cui sarete orgogliosi di voi stessi, forse perché vi faranno dei complimenti che non vi aspettate e potrebbero arrivare ad esempio da una persona che stimate! Non è escluso che arrivi un meritato riconoscimento per il lavoro svolto. In questo momento dovete guardare al futuro e infischiarvene di chi tenta di seminare dei dubbi nella vostra mente. E’ un loro problema. Progetti od obbiettivi andate avanti con sicurezza! Amore: in coppia, il partner sarà pieno di attenzioni, vi dirà dolci parole d’amore che ricambierete con grande slancio. Soli: una persona vi farà dei complimenti, vi corteggerà e a quel punto partirà un gioco di seduzione.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per qualche motivo avete bisogno di una mano? Allora smettete di fare tutto da soli e lanciate un chiaro segnale ai colleghi, agli amici, ai familiari. E se qualcuno per cui vi siete sempre fatti in quattro dovesse ignorare la vostra richiesta, da oggi sapete che non potete contare sul suo sostegno e che dovete invece dare la priorità alle persone pronte a dare il massimo. Su un altro piano: è la giornata ideale per stabilire in casa nuove regole o abitudini così da introdurre armonia e migliorare il benessere. Amore: in coppia, la relazione è un po’ in crisi o siete solo giù di tono? Non sapete cosa fare. E se vi prendeste un po’ di tempo per trarre alcune conclusioni? Soli: una bella amicizia potrebbe trasformarsi in sentimenti più teneri.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il traguardo è più vicino di quanto pensiate dunque andate avanti con determinazione! Con il buon aspetto Luna-Giove, tutto che avete intrapreso o avete intenzione di intraprendere andrà a buon fine, non ci sono ostacoli a patto non pretendere di avere il controllo su qualsiasi dettaglio. Lasciate che le cose si snodino naturalmente e sarete contenti di aver avuto questo atteggiamento più spontaneo, otterrete esattamente ciò che desiderate. Il contrario porterebbe a risultati meno brillanti. Amore: in coppia, la tenerezza prevale sull’eros ma la situazione non vi dispiace: questi momenti di coccole sono sinceri. Soli: una persona vi affascina, non vi lascia indifferenti. Per provocare un incontro, fate il primo passo!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

L’ottimo aspetto Luna-Giove rappresenta in invito a investire su qualcosa che potrebbe aumentare il vostro reddito, farvi ottenere un lavoro più vantaggioso o migliorare lo stile di vita. Ciò non significa fare i salti mortali per realizzare qualcosa di grande ma sfruttare alcune piccole opportunità utili a creare slancio. La possibilità di apprendere un’abilità, una nuova competenza, leggere un libro che amplierà le vostre conoscenze o di sviluppare abitudini migliori potrebbe essere di grande aiuto. Amore: in coppia, è una giornata d’azione e non di romanticismo. Il partner vi conosce bene e insieme avete preparato un programma dinamico! Soli: la voglia è solo quella di divertirvi con spensieratezza. Incontri un po’ pazzerelli.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Giove: il transito apre la strada a un evento positivo. Se avete rifiutato un’offerta che vi avrebbe permesso di vivere una nuova esperienza o qualcosa di completamente nuovo, oggi potreste decidere di provarci. Avete bisogno di una dose di sicurezza? Un amico potrebbe dire le parole giuste utili a spronarvi! E’ una giornata in cui dovete anche chiedere ciò che desiderate: le persone appagheranno le vostre richieste, ovviamente se ragionevoli. Amore: in coppia, con il partner siete una sola persona! Tutto procede bene e la relazione poggia su basi favorevoli alla crescita futura. Soli: un incontro magico e fortunato vi appagherà sia a livello emotivo che intellettuale.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino a giovedì, la Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: siete immersi nei vostri pensieri, distratti e poco intenzionati a entrare in azione. Probabilmente la forma fisica non è al top oppure siete preoccupati per una situazione in particolare ed è qui che concentrate esclusivamente la vostra attenzione. Ma in questo modo lo stress sarà in agguato. Per oggi rallentate, distraetevi: le idee migliori, le soluzioni arriveranno proprio quando sarete in grado di rilassarvi! Amore: in coppia, l’umore non è al massimo ma non prendetevela con il partner. La giornata potrebbe finire male. Soli: se con gli amici date il meglio, negli affari di cuore oggi siete molto esigenti, il che potrebbe scoraggiare chi vi corteggia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Sarebbe sicuramente più facile fare come gli struzzi e nascondere la testa sotto la sabbia anziché affrontare qualcosa che rappresenta un peso. Tuttavia, anche se deciderete di ignorare la questione, non scomparirà con un colpo di bacchetta magica. Il Sole e Nettuno nel vostro segno, potrebbero lasciarvi con l’illusione di poterlo tranquillamente ignorare. Ma Saturno in Pesci rappresenta un invito a risolvere una volta per tutte. Con un approccio determinato, sicuramente ce la farete! Amore: in coppia, il partner vi vedrà evasivi e distanti. Le sue osservazioni potrebbero irritarvi e darete il via a un litigio. Soli: negli affari di cuore circola un po’ di confusione. Mettete persino in dubbio il vostro fascino. Stop all’insicurezza.